2019-03-29T09:17:56+03:00
Общество

Хочешь похудеть? Добро пожаловать к хирургам!

При высокой степени ожирения поможет бариатрическая операция
Юлия ЛАНДЫШ
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ДМН, профессор, член Международной федерации хирургии ожирения, член европейского общества лапароскопических хирургов, эксперт общества бариатрических хирургов России, Хитарьян Александр ГеоргиевичДМН, профессор, член Международной федерации хирургии ожирения, член европейского общества лапароскопических хирургов, эксперт общества бариатрических хирургов России, Хитарьян Александр ГеоргиевичФото: Иван БОГОЛЮБОВ
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В последние годы проблема ожирения принимает острый характер. В России каждый третий человек имеет избыточный вес, а каждый четвертый страдает от ожирения. Мы живем на Юге, и крупных людей у нас даже больше! Что же делать в запущенных случаях? Об этом мы поговорили с доктором медицинских наук, профессором, членом международной федерации хирургии ожирения, членом европейского общества лапараскопических хирургов, заведующим хирургическим отделением Дорожной клинической больницы Александром Хитарьяном, а также с врачом-ординатором хирургического отделения Дорожной клинической больницы Олесей Старжинской.

Хочешь похудеть? Добро пожаловать к хирургам!

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- Александр Георгиевич, какова основная причина ожирения?

- Лишний вес - это всегда атрибут цивилизации. Очень показательная ситуация произошла в маленькой стране Мьянма. Люди там десятилетиями жили бедно и не страдали от ожирения. Но, когда туда пришел капитализм, население получило сидячую работу, супермаркеты, фастфуд, высококалорийную диету и малоподвижный образ жизни. В результате буквально за 10 лет появилась масса людей с избыточным весом. Этот феномен наблюдается повсеместно, куда приходит цивилизация.

- Куда может обратиться за помощью человек, страдающий ожирением?

- Если ожирение достигло той стадии, когда консервативные методы малоэффективны, имеет смысл прибегнуть к бариатрической хирургии. Она направлена на помощь людям с избыточной массой тела. В Дорожной клинической больнице создан Бариатрический центр, который я возглавляю. Операции у нас сегодня отработаны в мельчайших деталях и делаются на потоке, мы проводим мастер-классы по этой тематике и являемся экспертами мирового уровня. Такие операции мы начали выполнять в 2000 году первые на Юге России. Сначала оперировали по 15-20 человек в год, а сегодня более 20 в месяц! И это чрезвычайно важно, потому что бариатрическая хирургия помогает быстро вернуть людей к нормальному существованию.

- Что представляют собой бариатрические операции?

- Они делятся на так называемые рестриктивные, когда мы уменьшаем размер желудка и механически предотвращаем попадание большого количества пищи, и шунтирующие - операции, которые позволяют уменьшить мальабсорбцию, то есть всасывание в кишечнике всего того, что съедено. Наиболее благоприятны для пациентов с сахарным диабетом именно шунтирующие операции, после которых эффект достигается очень быстро.

Врач-ординатор хирургического отделения дорожной клинической больницы, Старжинская Олеся Борисовна Фото: Иван БОГОЛЮБОВ

Врач-ординатор хирургического отделения дорожной клинической больницы, Старжинская Олеся БорисовнаФото: Иван БОГОЛЮБОВ

- Олеся Борисовна, кому показаны операции с целью снижения веса?

- В первую очередь пациентам с тяжелой формой ожирения, то есть когда индекс массы тела более 40 либо более 30 с отягощением различными заболеваниями. Сенсацией современной медицины стала возможность избавиться от сахарного диабета второго типа в результате бариатрической операции. Наши пациенты отказываются от сахароснижающих препаратов и даже инсулина - это происходит практически в 90% случаев. И люди должны это знать! В уважаемом издании «Нью-Йорк таймс» идут оживленные дискуссии на тему результатов бариатрической хирургии, а вот в России про это пока мало кто говорит.

- Каких результатов достигают ваши пациенты после оперативного вмешательства?

- С наиболее показательными случаями можно ознакомиться на нашем сайте. Для нас уже стало нормальной практикой работать с пациентами, изначальный вес которых составляет более 200 кг. Есть немало примеров, когда люди в результате бариатрической операции не только худеют, но и приобретают модельные параметры внешности. Я имею в виду индекс массы тела меньше 25, то есть когда, например, при росте 170 см вес составляет 55-57 кг. Такой эффективности не имеет ни один другой способ лечения ожирения. Наш бариатрический центр известен далеко за пределами Ростовской области - к нам приезжают пациенты с Севера, Краснодарского и Ставропольского краев. Для того, чтобы не терять их потом из виду, создан специальный чат, где они получают поддержку.

- Существуют ли риски при бариатрической операции?

- Хирургия избыточного веса - одно из самых молодых направлений медицины, которое бурно развивается во всем мире, возвращая тысячам людей веру в счастливую жизнь. Выполненные по показаниям, бариатрические операции дают очень хорошие результаты. Отдаленные осложнения практически не наблюдаются и в основном связаны с другими заболеваниями брюшной полости. Можно сказать с уверенностью, что сегодня хирургия в лечении ожирения надежна и безопасна.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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