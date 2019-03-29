Хочешь похудеть? Добро пожаловать к хирургам!

В последние годы проблема ожирения принимает острый характер. В России каждый третий человек имеет избыточный вес, а каждый четвертый страдает от ожирения. Мы живем на Юге, и крупных людей у нас даже больше! Что же делать в запущенных случаях? Об этом мы поговорили с доктором медицинских наук, профессором, членом международной федерации хирургии ожирения, членом европейского общества лапараскопических хирургов, заведующим хирургическим отделением Дорожной клинической больницы Александром Хитарьяном, а также с врачом-ординатором хирургического отделения Дорожной клинической больницы Олесей Старжинской.

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- Александр Георгиевич, какова основная причина ожирения?

- Лишний вес - это всегда атрибут цивилизации. Очень показательная ситуация произошла в маленькой стране Мьянма. Люди там десятилетиями жили бедно и не страдали от ожирения. Но, когда туда пришел капитализм, население получило сидячую работу, супермаркеты, фастфуд, высококалорийную диету и малоподвижный образ жизни. В результате буквально за 10 лет появилась масса людей с избыточным весом. Этот феномен наблюдается повсеместно, куда приходит цивилизация.

- Куда может обратиться за помощью человек, страдающий ожирением?

- Если ожирение достигло той стадии, когда консервативные методы малоэффективны, имеет смысл прибегнуть к бариатрической хирургии. Она направлена на помощь людям с избыточной массой тела. В Дорожной клинической больнице создан Бариатрический центр, который я возглавляю. Операции у нас сегодня отработаны в мельчайших деталях и делаются на потоке, мы проводим мастер-классы по этой тематике и являемся экспертами мирового уровня. Такие операции мы начали выполнять в 2000 году первые на Юге России. Сначала оперировали по 15-20 человек в год, а сегодня более 20 в месяц! И это чрезвычайно важно, потому что бариатрическая хирургия помогает быстро вернуть людей к нормальному существованию.

- Что представляют собой бариатрические операции?

- Они делятся на так называемые рестриктивные, когда мы уменьшаем размер желудка и механически предотвращаем попадание большого количества пищи, и шунтирующие - операции, которые позволяют уменьшить мальабсорбцию, то есть всасывание в кишечнике всего того, что съедено. Наиболее благоприятны для пациентов с сахарным диабетом именно шунтирующие операции, после которых эффект достигается очень быстро.

Врач-ординатор хирургического отделения дорожной клинической больницы, Старжинская Олеся БорисовнаФото: Иван БОГОЛЮБОВ

- Олеся Борисовна, кому показаны операции с целью снижения веса?

- В первую очередь пациентам с тяжелой формой ожирения, то есть когда индекс массы тела более 40 либо более 30 с отягощением различными заболеваниями. Сенсацией современной медицины стала возможность избавиться от сахарного диабета второго типа в результате бариатрической операции. Наши пациенты отказываются от сахароснижающих препаратов и даже инсулина - это происходит практически в 90% случаев. И люди должны это знать! В уважаемом издании «Нью-Йорк таймс» идут оживленные дискуссии на тему результатов бариатрической хирургии, а вот в России про это пока мало кто говорит.

- Каких результатов достигают ваши пациенты после оперативного вмешательства?

- С наиболее показательными случаями можно ознакомиться на нашем сайте. Для нас уже стало нормальной практикой работать с пациентами, изначальный вес которых составляет более 200 кг. Есть немало примеров, когда люди в результате бариатрической операции не только худеют, но и приобретают модельные параметры внешности. Я имею в виду индекс массы тела меньше 25, то есть когда, например, при росте 170 см вес составляет 55-57 кг. Такой эффективности не имеет ни один другой способ лечения ожирения. Наш бариатрический центр известен далеко за пределами Ростовской области - к нам приезжают пациенты с Севера, Краснодарского и Ставропольского краев. Для того, чтобы не терять их потом из виду, создан специальный чат, где они получают поддержку.

- Существуют ли риски при бариатрической операции?

- Хирургия избыточного веса - одно из самых молодых направлений медицины, которое бурно развивается во всем мире, возвращая тысячам людей веру в счастливую жизнь. Выполненные по показаниям, бариатрические операции дают очень хорошие результаты. Отдаленные осложнения практически не наблюдаются и в основном связаны с другими заболеваниями брюшной полости. Можно сказать с уверенностью, что сегодня хирургия в лечении ожирения надежна и безопасна.