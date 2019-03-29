Квартиры от застройщика: выбираем район и ищем выгодный вариант

Для тех, кто находится в поиске квартиры от застройщика, это уникальная возможность увидеть все своими глазами и получить информацию из первых рук. Маршрут наших поездок каждый раз новый. В этот раз, начав с центральной части Ростова, мы побывали в сердце Западного жилого массива и завершили поездку в Батайске. Предложения в этих трех районах разнообразные, с большим разбросом по цене. Остановимся на некоторых из них.

«Времена года» в центре: финское качество и европейский уют

Где: пр. Сиверса, 32, Ростов-на-Дону

Кто строит: «ЮИТ ДОН»

Класс: комфорт

Технология: каркасно-монолитная, навесной вентилируемый фасад из керамогранита

Сроки сдачи: первая очередь - 2 квартал 2019 года

Цены: 1-комн. от 32 кв.м - от 1,95 млн руб., 2-комн. от 42,8 кв.м - от 2,6 млн руб., 3-комн. от 59,2 кв.м - от 3,4 млн руб.

Сайт: www.yitdon.ru/rostov-na-donu

«Времена года» в центре: финское качество и европейский уютФото: Юлия ЛАНДЫШ

ЮИТ (YIT) является крупнейшей финской и одной из крупных североевропейских строительных компаний, работает в 11 странах: Финляндии, России, странах Скандинавии и Балтии, Чехии, Словакии и Польше. История концерна ЮИТ насчитывает более 100 лет. В Ростове-на-Дону дочернее предприятие работает с 2007 года, за этот период построено 8 жилых комплексов - это в общей сложности 14 домов. Над проектом ЖК «Времена года» работал финский архитектор Юкка Тикканен. Жилой комплекс состоит из четырех 20-этажных домов, выполненных в индивидуальном цветовом решении фасада. Особое внимание было уделено функциональности квартир. На данный момент первая очередь уже построена, для просмотра доступен демонстрационный этаж. В жилом комплексе представлены 1-, 2- и 3-комнатные квартиры площадью от 30 до 72 кв. м в классической и европейской планировках (кухня совмещена с гостиной). В квартирах - большие европейские балконы с витражным остеклением. Широкий выбор панировочных решений дает возможность найти подходящий каждому вариант. В некоторых квартирах есть гардеробные и прачечные. Энергоэффективное оснащение дома включает стеклопакеты из высококачественного профиля REHAU, а также индивидуальные приборы учета тепла в каждой квартире.

Жилой комплекс состоит из четырех 20-этажных домов, выполненных в индивидуальном цветовом решении фасада.Фото: Юлия ЛАНДЫШ

Все дома строятся по международным стандартам качества, в них комфортно и уютно круглый год. На первом этаже предусмотрены помещение для консьержа, диспетчерская и колясочная. В подъезде 3 бесшумных лифта. На территории оборудованы подземная и большая наземная парковка, спортплощадки, зоны отдыха.

Что касается расположения, то это прекрасный вариант для деловых и активных людей, предпочитающих жить в центре большого города, но при этом ценящих комфорт и уют собственного дома.

«Гармония» на Западном: комфорт-класс «золотого квадрата»

Где: пр. Стачки, 188/3, Ростов-на-Дону

Кто строит: ГК «Вертикаль»

Класс: комфорт +

Технология: монолит с облицовкой кирпичом

Сроки сдачи: март 2020 года

Цены: студия от 45,1 кв.м - от 2,24 млн руб., 1-комн. от 53 кв.м - от 2,7 млн руб., 2-комн. от 69,2 кв.м - от 3,65 млн руб., 3-комн. от 83,7 кв.м - от 5,15 млн руб.

Сайт: www.garmoniya61.ru

«Гармония» на Западном: комфорт-класс «золотого квадрата»Фото: Юлия ЛАНДЫШ

Еще один пример удачного расположения - ЖК «Гармония» на пр. Стачки в начале «золотого квадрата Западного». Это место с максимально развитой инфраструктурой: два детских сада, две школы, парк «Плевен», парк «Сказка», парк ЮФУ, бассейн и многое другое. Вместе с тем дом стоит не на первой линии проспекта, а в глубине, где не слышно шума большого города. Кроме того, под окнами есть собственный сквер, который активно благоустраивается.

Сам жилой комплекс также в активной стадии возведения - уже построено пять этажей. Технология проверена временем - облицовка монолитной конструкции кирпичом дает надежность и тепло. Дом высотой 25 этажей представляет собой всего один подъезд. На нулевом этаже паркинг, на первом - коммерческие помещения, а со 2 по 23 - квартиры различной планировки. С 11-го этажа открываются прекрасные виды на Дон. Так как дом класса «комфорт+», здесь нет маленьких квартир: минимальная площадь - 45 кв. м, максимальная - 85. Но уже есть несколько случаев, когда клиенты приобрели несколько квартир с целью объединения и увеличения площади до 120-140 кв. м.

Дом высотой 25 этажей представляет собой всего один подъезд.Фото: Юлия ЛАНДЫШ

Квартиры сдаются с предчистовой отделкой: машинная стяжка и штукатурка, разводка отопления (евроформата - по полу), счетчики (тепло, свет, вода), остекление лоджий и окон профилем Rehau с энергоэффективным напылением. У дома своя крышная котельная (24-й этаж - технический). В каждой квартире установлены термосчетчики и регуляторы на радиаторах, все это позволяет экономить зимой порядка 25% от платы за отопление. Что касается комфорта проживания, то на этаже всего 9 квартир и при этом 4 бесшумных лифта (один из которых спускается в паркинг) - такого в Ростове нет пока ни в одном жилом комплексе.

«Прибрежный» в Батайске: квартиры «под ключ» по хорошей цене

Где: ул. Котова, 12, Батайск

Кто строит: ГК «Жилстрой»

Класс: стандарт

Технология: монолит с облицовкой кирпичом

Сроки: Позиция 6 (передача ключей) - апрель 2019 года, Позиция 4 - открыта бронь.

Цены: 1-комн. от 34,8 кв.м - 1,46 млн руб., 2-комн. от 48,6 кв.м - 1,94 млн руб., 3-комн. от 66,0 кв.м - от 2,64 млн руб.

Сайт: прибрежный161.рф

«Прибрежный» в Батайске: квартиры «под ключ» по хорошей ценеФото: Юлия ЛАНДЫШ

По Западному шоссе мы буквально за 10 минут добрались до микрорайона «Прибрежный» в Батайске. В последнее время ростовчане активно покупают жилье в ближайшем пригороде - цены здесь гораздо доступнее ростовских, а качество строительства ничем не уступает.

Микрорайон «Прибрежный» строится в непосредственной близости от центра города Ростова-на-Дону, дома располагаются в живописном месте на берегу реки Койсуг. Застройщиком реализуется концепция готового жилья с ремонтом: здесь можно приобрести 1-, 2- и 3-комнатные квартиры различной планировки, но исключительно с отделкой «под ключ». Это действительно очень удобно - въехать в готовое жилье, не тратя время и нервы на ремонт.

Микрорайон представлен 4-этажными жилыми домами. Малоэтажное строительство очень востребовано сегодня, так как многие устали от перенаселения. Всего в «Прибрежном» будет 22 дома, первые из них уже заселены. Все дома газифицированы, в каждой квартире установлен 2-контурный газовый навесной котел.

Застройщиком реализуется концепция готового жилья с ремонтом: исключительно с отделкой «под ключ».Фото: Юлия ЛАНДЫШ

В микрорайоне планируется возведение детского сада, школы, благоустройство придомовых участков, будет организовано множество досуговых зон: детские и спортивные площадки, а также благоустроенная набережная. Уже в «Прибрежном» работают продовольственные магазины, салон красоты, курсирует общественный транспорт.

Что касается транспортной доступности, то в настоящее время попасть в микрорайон можно со стороны Батайска (по ул. Фермерской) либо с Западного шоссе по направлению из Ростова. Из «Прибрежного» также можно легко выехать на трассу в сторону Ворошиловского и Темерницкого мостов. Планируется обустройство полноценной развязки, которая позволит заезжать в микрорайон с обратного направления. Кроме того, будут обустроены «карманы» для общественного транспорта, который идет из Азова и Кулешовки в Ростов.

Экспертами прогнозируется увеличение цены на жилье в новостройках с 1 июля 2019 года.Фото: Юлия ЛАНДЫШ

КОММЕНТАРИЙ

Светлана Корниенко, специалист отдела продаж АН «ДОН-МТ недвижимость»:

- С 1 июня 2019 года все застройщики по новым требованиям законодательства обязаны открывать специальные счета, на которые будут поступать средства дольщиков. Распоряжаться этими деньгами в полной мере можно будет только после завершения строительства. С одной стороны, это гарантирует покупателю безопасность сделки, но с другой, конечно, повлечет за собой и некоторые минусы. Экспертами прогнозируется уход многочисленных мелких застройщиков и укрупнение рынка, что приведет к снижению уровня конкуренции, а это значит увеличение цены и уменьшение количества бонусов для покупателей. Поэтому с покупкой новостройки я бы посоветовала не медлить!

Участники тура по новостройкам.Фото: Юлия ЛАНДЫШ

ДОСЛОВНО

Елена Сорокина, участница тура:

- Я очень благодарна любимой газете за организацию «Тура по новостройкам». Мы получили массу полезной информации. Это такая большая помощь нам в выборе жилья. Дочь заканчивает 11-й класс, планирует учиться дальше в Ростове, поэтому возник вопрос о поиске квартиры. Предложений много, выбрать очень сложно, а мы живем в области, проделываем неблизкий путь, поэтому очень удобно просмотреть за один день сразу несколько вариантов. Если бы не «Туры по новостройкам», не знаю, как бы мы справлялись с такой задачей. Спасибо «Комсомолке» за эту возможность!

«Комсомольская правда» проводит туры по новостройкам в Ростове с 2013 года.Фото: Юлия ЛАНДЫШ

ВАЖНО

21 апреля 2019 года состоится следующий выездной «Тур по новостройкам с «Комсомолкой» по жилым комплексам центра, СЖМ, Сельмаш города Ростова-на-Дону. Количество мест ограничено. Участие в мероприятии бесплатное! Подробную информацию вы всегда сможете уточнить по телефону редакции (863) 333-24-22 (добавочный 1) или куратора мероприятия 8-950-856-01-30.