Мэр Таганрога решил писать хорошие новости вместо журналистов
Мэр Таганрога нашел способ бороться с плохими новостями о жизни города, который, честно говоря, видал лучшие годы. Будучи объектом критики, Андрей Лисицкий совершил хитрый маневр - решил возглавить журналистское движение.
- Постоянно общаюсь со СМИ и периодически у них спрашиваю: Почему вы про хорошее не пишите? Да, в городе много разных вопросов, накопленных десятилетиями, - пояснил свое решение 44-летний управленец. - И в один год, даже в два и в три их не решишь. Их слишком много, а бюджет имеет свои очень жесткие рамки. И о проблемах надо писать, конечно. Но в нашем городе происходит очень много хорошего. Хорошие события, люди делают добрые дела. Почему вы об этом не рассказываете? Знаете ответ какой? «Люди не любят хорошие новости. Они с удовольствием читают про криминал, про катастрофы, аварии и т. д. Для нас новости — это бизнес. Чем больше посещаемость, тем больше мы зарабатываем. Так что, извините».
Скрин поста Андрея Лисицкого
Чиновник намерен на своей странице Фейсбуке активно рассказывать людям, что «Таганрог - это уникальный приморский город, гостеприимный, добрый и веселый, с очень интересной историей. И что к нам нужно обязательно приехать».
Первую новость, которую перепостил мэр-блогер стала уборка города от мусора. Она, правда, собрала не много лайков. Второй новостью стало сообщение о выставке в библиотеке, ее тут же прокомментировал какой-то острослов: «Это все конечно хорошо и красиво, но на данный момент неактуально. Нужно скорректировать масштаб».
Этой весной, чтобы привлечь внимание к дорогам, водители установили плакаты в ямах. Фото: ВК "Таганрогское ДПС"
Тем временем местные жители жалуются в социальных сетях, что в городе большие проблемы с дорогами. Ям настолько много, что активисты установили в них плакаты со снимками главы администрации (Андрея Лисицкого) и главы города. Зимой уборка снега была на среднюю троечку, а в гололед коммунальщики наэкономились песка до того, что автомобили устроили неуправляемые покатушки.
Андрей Лисицкий возглавил администрацию два года назад. Фото: личная страница
- Добрые и хорошие новости - это правильно, только про проблемы не надо забывать, которых очень много в городе, - говорит таганрожец Николай Авсецин. - Во-первых, это воздух. В городе постоянно появляется некий химический запах, очень неприятный, источник которого до сих пор не нашли - никто из предприятий не признается. То есть травимся потихоньку. Во-вторых, питьевая вода настолько плохого качества, что все покупают либо очищают с помощью дорогостоящих фильтров, с крана только пьет только сумасшедший. Опять-таки травимся. В-третьих, канализационный коллектор со стопроцентной изношенностью, из-за провалов которого прямо на улицах появляются огромные ямы. Отремонтирован только маленький участок, не более того. Народ напуган настолько, что при виде маленькой ямы сразу обходят участок, боясь уйти под землю.
ИСТОЧНИК KP.RU