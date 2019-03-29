Мэр Таганрога решил писать хорошие новости вместо журналистов

Мэр Таганрога нашел способ бороться с плохими новостями о жизни города, который, честно говоря, видал лучшие годы. Будучи объектом критики, Андрей Лисицкий совершил хитрый маневр - решил возглавить журналистское движение.

- Постоянно общаюсь со СМИ и периодически у них спрашиваю: Почему вы про хорошее не пишите? Да, в городе много разных вопросов, накопленных десятилетиями, - пояснил свое решение 44-летний управленец. - И в один год, даже в два и в три их не решишь. Их слишком много, а бюджет имеет свои очень жесткие рамки. И о проблемах надо писать, конечно. Но в нашем городе происходит очень много хорошего. Хорошие события, люди делают добрые дела. Почему вы об этом не рассказываете? Знаете ответ какой? «Люди не любят хорошие новости. Они с удовольствием читают про криминал, про катастрофы, аварии и т. д. Для нас новости — это бизнес. Чем больше посещаемость, тем больше мы зарабатываем. Так что, извините».

Скрин поста Андрея Лисицкого

Чиновник намерен на своей странице Фейсбуке активно рассказывать людям, что «Таганрог - это уникальный приморский город, гостеприимный, добрый и веселый, с очень интересной историей. И что к нам нужно обязательно приехать».

Первую новость, которую перепостил мэр-блогер стала уборка города от мусора. Она, правда, собрала не много лайков. Второй новостью стало сообщение о выставке в библиотеке, ее тут же прокомментировал какой-то острослов: «Это все конечно хорошо и красиво, но на данный момент неактуально. Нужно скорректировать масштаб».

Этой весной, чтобы привлечь внимание к дорогам, водители установили плакаты в ямах. Фото: ВК "Таганрогское ДПС"

Тем временем местные жители жалуются в социальных сетях, что в городе большие проблемы с дорогами. Ям настолько много, что активисты установили в них плакаты со снимками главы администрации (Андрея Лисицкого) и главы города. Зимой уборка снега была на среднюю троечку, а в гололед коммунальщики наэкономились песка до того, что автомобили устроили неуправляемые покатушки.

Андрей Лисицкий возглавил администрацию два года назад. Фото: личная страница

- Добрые и хорошие новости - это правильно, только про проблемы не надо забывать, которых очень много в городе, - говорит таганрожец Николай Авсецин. - Во-первых, это воздух. В городе постоянно появляется некий химический запах, очень неприятный, источник которого до сих пор не нашли - никто из предприятий не признается. То есть травимся потихоньку. Во-вторых, питьевая вода настолько плохого качества, что все покупают либо очищают с помощью дорогостоящих фильтров, с крана только пьет только сумасшедший. Опять-таки травимся. В-третьих, канализационный коллектор со стопроцентной изношенностью, из-за провалов которого прямо на улицах появляются огромные ямы. Отремонтирован только маленький участок, не более того. Народ напуган настолько, что при виде маленькой ямы сразу обходят участок, боясь уйти под землю.