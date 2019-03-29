В Ростовской области каждый второй страдает ожирением

Ожирение становится проблемой номер один во всем мире. С чего начать борьбу с лишним весом и как добиться результата - об этом мы поговорили с экспертами в ходе круглого стола, который прошел 26 марта в пресс-центре «Комсомольской правды».

- Насколько актуальна для жителей Ростовской области проблема избыточного веса?

Елена Викторовна Бова, главный эндокринолог Ростовской области:

- В Ростовской области проживают порядка 5 миллионов человек. Около 30% из них страдают ожирением, а 25% имеют избыточную массу тела. Так что проблема касается более половины всех жителей Дона!

Многие люди с избыточной массой тела не считают это заболеванием, кому-то даже нравится быть полным. Это опасное заблуждение! Ожирение не только само по себе доставляет проблемы организму, но и влечет за собой целый ряд сопутствующих заболеваний. В первую очередь речь о сахарном диабете - у людей с избыточной массой тела он встречается в 4 раза чаще. Сердечно-сосудистые заболевания также часто являются следствием ожирения. Страдает и опорно-двигательный аппарат. Об этом нужно помнить и не пускать процесс на самотек.

Первым шагом к нормальному весу должно стать посещение эндокринолога, который проведет комплексное обследование, назначит ряд анализов, составит подходящую программу лечения. Уместно будет также подключить диетолога и фитнес-тренера. Важно понимать, что не бывает волшебной таблетки для похудения. Залог успеха - постепенная потеря веса. Это кропотливая работа, причем не столько доктора, сколько самого человека. Поменяйте свои привычки, и вы избавитесь от лишних килограммов.

- Как понять, что пора бить тревогу по поводу лишнего веса?

Юлия Петровна Леонтьева, кандидат медицинских наук, нутрициолог, семейный врач, соведущая программы «Здоровый разговор» на радио «КП»:

- Просто измерьте объем талии. Норма для женщин - до 80 см, для мужчин - до 94 см. Если ваш результат выше, это повод обратиться за помощью к врачу, который оценит и другие параметры: рост, возраст, пол, самочувствие, наследственность. Решать проблему нужно комплексно, подключая эндокринолога, нутрициолога, фитнес-тренера и психолога.

Налаженные обменные процессы, правильное и рациональное питание, адекватные физические нагрузки, хороший эмоциональный настрой - все это играет очень большую роль в процессе снижения веса. Когда индекс массы тела зашкаливает, имеет смысл подключить бариатрическую хирургию и косметологию. Но в большинстве случаев справиться можно без оперативного вмешательства.

Нутрициология - это новое направление в медицине, которое изучает влияние пищи на организм, а также помогает скорректировать биохимические процессы с помощью препаратов на натуральной основе. Это модная сейчас тема, которую подхватили фитнес-тренеры и диетологи, однако при выборе консультанта нужно помнить, что нутрициолог не может быть самоучкой, - у него должен быть медицинский диплом.

- Какой самый эффективный метод похудения?

Елизавета Олеговна Дзантиева, врач-эндокринолог Южного окружного медицинского центра:

- В борьбе с ожирением важен комплексный подход. Если к нам приходит пациент с избыточным весом, мы обязательно проводим всестороннее обследование. Очень часто бывает так, что человек не предъявляет никаких жалоб, но на самом деле под внешним благополучием скрывается много различных проблем, в том числе нарушение углеводного, липидного, пуринового обмена, повышение давления, неполадки с сердцем и другие.

В Южном окружном медицинском центре разработаны специальные программы для пациентов с ожирением, которые включают комплексное обследование, помощь в коррекции веса и борьбе с сопутствующими заболеваниями. Все это требует тщательного врачебного наблюдения, медикаментозной коррекции, психологической помощи.

Вместе с тем я бы предостерегла от обращения ко всякого рода коммерческим онлайн-консультантам без медицинского образования, которые пытаются оказывать помощь в похудении. Померить артериальное давление, послушать пациента, оценить кожные покровы, пощупать - все это необходимые действия, которые невозможно произвести заочно. Не видя пациента лицом к лицу, невозможно его лечить!

- Каких результатов достигают люди после бариатрических операций, направленных на борьбу с лишним весом?

Александр Георгиевич Хитарьян, заведующий хирургическим отделением Дорожной клинической больницы:

- Бариатрическая хирургия активно развивается с 70-х годов 20 века. В первую очередь благодаря появлению лапароскопии, то есть когда доступ к органам осуществляется через небольшие проколы. В день операции человек уже встает и начинает ходить. Одна из наших недавних пациенток приехала к нам из Казани, была прооперирована в четверг, а в воскресенье уже улетела домой. И таких историй десятки.

В Дорожной клинической больнице работает Бариатрический центр, где мы помогаем самым сложным пациентам с высокой степенью ожирения. Нашими врачами накоплен 20-летний опыт проведения специализированных операций, которые показали свою эффективность. Ежегодно мы выбираем среди своих пациенток «Мисс бариатрическая хирургия». Это женщины разного возраста весом от 220 кг. Победительнице 2016 года 56 лет, и она потеряла на сегодняшний день около 100 кг. В 2017 году это звание получила наша молодая пациентка с весом 225 кг, которая на данный момент избавилась от 120 кг. Мисс 2018 года была прооперирована в середине прошлого года и уже похудела на 65 кг. Все они до операции не могли даже ходить, а теперь ведут активный образ жизни и работают. Не менее показательные результаты зафиксированы и у наших пациентов мужского пола.

Отдельно отмечу тех, кто после операции не просто потерял вес, но и избавился от сахарного диабета второго типа. А также значительная часть женщин, имевших на фоне избыточной массы тела проблемы с деторождением, восстанавливают свою важнейшую функцию - они худеют, беременеют и становятся матерями.

- Какие операции по снижению веса самые популярные на сегодняшний день?

Олеся Борисовна Старжинская, врач-ординатор хирургического отделения Дорожной клинической больницы:

- Сегодня во всем мире выполняется колоссальное количество бариатрических операций. Например, одна из клиник в Бельгии, с которой мы обмениваемся опытом, выполняет 1 300 таких вмешательств в год. Это колоссальный поток! Являясь сотрудником кафедры хирургических болезней, мне посчастливилось писать диссертационную работу на тему бариатрической хирургии. Мы проводили анализ, какие операции наиболее популярны и эффективны. Ответ здесь очень простой - все выполняется по показаниям пациента.

Безусловно, самая популярная операция, которую мы делаем в нашем бариатрическом центре, это так называемая сливгастропластика. Иначе ее еще называют «рукавная» гастропластика или продольная резекция желудка. Вторая по популярности разновидность - шунтирующая операция, там есть несколько модификаций, все зависит от исходного состояния здоровья пациента. Обе эти операции эффективны.

Мы наблюдаем пациентов длительное время, оказываем им всестороннюю поддержку, и те, кто выполняет наши рекомендации, очень хорошо худеют. Но самое главное, что это надолго, - вес не возвращается. Чего, конечно, нельзя сказать о консервативных методах лечения. К сожалению, рецидивы ожирения встречаются у подавляющего большинства тех, кто пытается сидеть на диетах, - только 10% людей способны удержать свой вес, остальные 9 из 10 человек снова поправляются.