Выставка роботов в Ростове-на-Дону ждет юных изобретателей

27 марта в студии радио «Комсомольская правда Ростов» побывал необычный гость — робот Деревяка, предсказывающий будущее. Механический друг умеет разговаривать и гадать по руке, если засунуть ладонь ему в рот. Веселого дроида и других его товарищей можно увидеть на выставке, которая проходит с 28 по 31 марта в торговом центре «Мегамаг» на левом берегу Дона.

Механические гости путешествуют по стране в рамках федерального тура «Робостанции МТС», которая является частью творческого благотворительного проекта «Поколение М». Его цель — вдохновить школьников России на развитие своих талантов и помогать ребятам, которым требуется дорогие лечение.

- Мы предоставляем равные возможности для творческого развития детям со всей страны, рассказала в студии руководитель проекта Екатерина Филатова. - У нас есть площадка в Интернете pokolenie.mts.ru, на которой каждый ребенок может выбрать себе направление по душе: фотографию, танцы, рисование или даже робототехнику. На нашем сайте дети смогут посмотреть мастер-классы со звездами различных направлений, чему-то научиться, а потом выполнить задание мастера — собрать робота, спеть песню или написать картину. Далее свои работы они загружают на сайт, мастера выбирают из них лучшие и вручают победителям творческие призы.

Что касается робототехники, то в качестве награды лучшие юные инженеры отправляются в Москву на стажировку в «Робостанцию», где можно пройти различные образовательные курсы, например, по 3D-принтерам или схемотехнике. Инженеры подстраиваются под уровень знаний ребенка, чтобы каждому победителю было интересно и весело.

- Наша главная цель — возрождение инженерной элиты. Потому что профессия инженера после развала Советского союза стала немодной, - пояснил директор «Робостанции» Артур Зархи. - А на самом деле у нас очень много умных инженеров, и они создают наработки, но нет площадок, где это можно показать. Но благодаря проекту МТС «Поколение М» мы видим, что сейчас даже дети могут представить свои работы. Одни конструируют роботов-уборщиков, другие отваживаются на более глобальные разработки. Но главное, что детям это нравится, они заражаются идеей и хотят двигаться дальше.

На выставке в Ростове можно увидеть не только российских, но и английских, японских, корейских роботов. Гостей ждут механический Пушкин, обаятельный Теспиан, свободно общающаяся с посетителями Кики, миниатюрные роботы-танцоры и другие механизмы. Один из них - «руки астронавта», которыми будет предложено сделать несколько простых, казалось бы, манипуляций, но покорятся они только самым изобретательным. Ну а после посещения экспозиции школьники смогут принять участие в мастер-классах, попробовать себя в роли инженера-конструктора и погрузиться в виртуальную реальность в специальной высокотехнологичной зоне.

Если у юного ростовчанина есть свой собственный робот или только его проект, работу можно принести на выставку и московские инженеры с радостью проконсультируют изобретателя. Добавим, что выставка работает с 10 часов утра до 9 вечера. Вход свободный.

Напомним, что проект «Поколение М» является благотворительным. За свою активность его участники получают баллы, которые потом компания МТС переводить в реальные деньги. Средства идут на лечение тяжелобольных детей. Благодаря этому прекрасному начинанию собрано уже более 15 миллионов рублей, которые направлены на операции 42 ребят. С проектом сотрудничают певица Полина Гагарина, аниматор Константин Бронзит, модельер Вячеслав Зайцев и другие звезды.