«Я бы навел там порядок»: Латвия выдвинула Вадима Манукяна на пост президента «Евровидения»

Латвийские политики выдвинули на пост президента «Евровидения» свою кандидатуру. Она оказалась неожиданной для многих, в том числе и для самого кандидата.

- Для меня это такая же неожиданная история, - рассказал «КП-Ростов» блогер Вадим Манукян из Ростова-на-Дону (он прославился после того, как выступил против кадрового состава и репертуаров артистов в новогоднюю ночь, - прим. автр.). - В Латвии - есть силы, которые идут на выборы в Европарламент, они назначены на 25 мая этого года. Если они там победят, то могут предложить свою кандидатуру на ключевые посты. Вот на один из таких - президента конкурса «Евровидение», они приняли решение выдвинуть меня.

Ростовский блогер признается, что прочел о своем возможном назначении в Интернете - в одной из социальных сетей лидер партии Янис Кузинс опубликовал пост на эту тему, отметив Вадима.

- Для меня это большая и очень приятная неожиданность, - продолжает собеседник. - Если моя кандидатура будет подтверждена, я готов приступить к этой работе. У меня даже уже есть определенная программа. На мой взгляд, «Евровидение» нуждается в реформах и я наведу там порядок.

- Например?

- Необходимо полностью менять формат. И перво-наперво возвращать структуру голосования. Победителя должны выбирать зрители, их выбор решение жюри уже не сможет перебить. Похожий инцидент, например, был с Сергеем Лазаревым, который выиграл по результатам зрительского голосования, а жюри его не отобрало.

Во-вторых, необходимо менять возраст участников. Многие страны присылают кандидатуры в очень преклонном возрасте. И, когда они соревнуются с молодыми, это неправильно и выглядит нелогично. На мой взгляд, «Евровидение» - конкурс для молодых, там должны присутствовать исполнители до 35 лет. А то на практике выигрывают они какой-нибудь вокальный конкурс и часто остаются в тени - никто их не приглашает и не видит. А «Евровидение» должно быть для них путевкой в жизнь, в том числе и в мировой шоу-бизнес.

Сергей Лазарев.Фото: Михаил ФРОЛОВ

- Но тому же Сергею Лазареву — он отправляется в этом году от России, уже 36 лет. Не староват ли?

- Не староват. Я думаю, определенные исключения в этом плане возможны. Например, в том случае, если кандидат сможет представить достойную песню. И это будет стимулом для возрастных певцов и певиц дать максимальный свой уровень. Подумайте сами - ведь был момент когда нашу Алсу обыграли 70-летние дедушки. На мой взгляд, там была абсолютно странная песня, но жюри выбрало их.

Певица Алсу.Фото: Борис КУДРЯВОВ

- А по числу посещений конкурса за одним артистом вы бы ввели ограничения? Вот, например, тот же Сергей едет уже в третий раз...

- Я считаю, каждый имеет право на победу и на веру в то, что он может выиграть в этом конкурсе. Если человек хочет победить, он должен приезжать столько, сколько хочет. Я бы, пожалуй, если кого бы и ограничил приезд, то победителей этого конкурса. Если выиграл, то появляться там он уже не должен. В любом случае, если мою кандидатуру и утвердят, то это будет только к следующему конкурсу. так что пока все остается как есть.