Пасхальные службы 2019 в храмах Ростова-на-Дону: где будут проходить, в какое время начнутся. Праздник Пасхи - главный для христиан. А потому многие, по традиции, встретят его в храме. В этом году он выпадает на 28 апреля, а предшествует ему Великий Пост. Как рассказали в донской митрополии, всего в городе свыше ста храмов (их адреса см. ниже). Практически у каждого есть свой сайт, где публикуется расписание богослужений.

Многие верующие встретят праздник в Ростовском Кафедральном соборе Рождества Пресвятой Богородицы. Там к прихожанам с пасхальным приветствием обратится владыка Меркурий - митрополит Ростовский и Новочеркасский.

Владыка Меркурий обратится к верующим. Фото: Пресс-служба Ростовской епархии.

Как рассказал пресс-секретарь донской Митрополии Игорь Петровский, в 23:00 субботы, 27 апреля, начнется Вечерняя служба. Спустя час она продолжится Крестным ходом, а далее - Божественная литургия. Праздничная служба будет идти до двух часов ночи.

Такой же порядок ожидается и во всех других православных храмах донской столицы. Освящать куличи и пасхи будут всю субботу и воскресенье - примерно, раз в час.

В воскресенье, 28 апреля, ожидается и прибытие Благодатного огня. Правда, для этого нужно будет отправиться в город Новочеркасск. В 16:00 святыню доставят со святого града Иерусалимской земли в Новочеркасский Патриарший Вознесенский войсковой всеказачий собор, там его будут раздавать всем желающим из святой лампады.

- Как правильно встречать праздник Пасхи? - отвечает на вопрос Игорь Павлович. - Радоваться вместе со своими братьями и сестрами воскресению Спасителя в храме. И самым важным проявлением радости является Причастие Тела и Крови Христовой. А вот поход в гости и освящение куличей - это уже второстепенные вещи.

Куличи будут святить все последние апрельские выходные.Фото: Алексей ФОКИН

КОНКРЕТНО

ЦЕНТРАЛЬНОЕ БЛАГОЧИНИЕ

Кафедральный собор Рождества Пресвятой Богородицы.

Адрес собора: ул. Станиславского, 58; тел. (863) 240-43-98.

Вознесения Господня.

Адрес храма: пер. Ахтарский, 3, тел. (863) 232-25-08.

Святителя Димитрия Ростовского.

Адрес храма: ул. Муравьева, 28б, парк Димитриевский, тел.(863) 220-34-71

Старо-Покровский.

Адрес храма: ул. Б. Садовая, 113б, тел.: (863) 263-80-88.

Приход храма св. вмч. Георгия на Халтуринском

Адрес храма: пер. Халтуринский 202, тел.: (863) 296-15-09

СЕВЕРНОЕ БЛАГОЧИНИЕ

Прав. Иоанна Кронштадтского.

Адрес храма: пл. Ростовского стрелкового полка, 1.

Казанской иконы Пресвятой Богородицы. г. Ростов-на-Дону.

Адрес храма: пр. Космонавтов, 16а/32а, тел. (863) 292-65-31

Храм в честь Иконы Пресвятой Богородицы «Целительница» г. Ростова-на-Дону

Адрес храма: ул. Таганрогская, 108а, тел.: (863) 248-96-09

Храм Покрова Пресвятой Богородицы. г. Ростов-на-Дону.

Адрес храма: ул. Орбитальная, 1б, тел. (863) 248-95-85.

ЗАПАДНОЕ БЛАГОЧИНИЕ

Великомученицы Екатерины. Архиерейское подворье.

Адрес храма: ул. Извилистая, 7/1, тел. 207-23-09

Иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость».

Адрес храма: ул. Алейникова, 10.

Святой Троицы на Рельефной улице.

Адрес храма: ул. Рельефная, 3.

Новомучеников и Исповедников Российских.

Адрес храма: пос. Ливенцовка, тел. (863) 266-31-03.

Святителя Николая Чудотворца.

Адрес храма: ул. Чапаевская, 18, тел. (863) 222-36-78.

Св. Иоанна Воина.

Адрес храма: ул. 339-й Стрелковой дивизии, 33, тел. (863) 246-53-31.

Св. великомученика Георгия.

Адрес храма: пр. Коммунистический, 38б, тел. (863) 222-67-39.

Преполовения.

Адрес храма: ул. Всесоюзная, 165, тел. (863) 242-09-66.

Святой Троицы на Международной улице. г. Ростов-на-Дону.

Адрес храма: ул. Международная, 7а; тел. (863) 244-90-99.

Храм прп. Серафима Саровского. г. Ростов-на-Дону.

Адрес храма: ул. Портовая, 72, тел. (863) 240-90-02.

ВОСТОЧНОЕ БЛАГОЧИНИЕ

Введения во храм Пресвятой Богородицы.

Адрес храма: микрорайон «Темерник-2», ул. Лелюшенко, 19/5.

Архистратига Божьего Михаила.

Адрес храма: пос. Александровка.

Свято-Александринское архиерейское подворье.

Адрес храма: ул. Ченцова, 3, тел. (863) 253-45-11.

Сретения Господня.

Адрес храма: ул. Детская, 254; тел. (863) 257-65-63.

Всех Святых, в земле Российской просиявших.

Адрес храма: пос. Чкалов, пер. Сальский, 61, тел. (863) 272-47-24.

Иконы Божией Матери «Умиление».

Адрес храма: 1-й пос. Орджоникидзе, ул. Димитрова, 43/24а; тел. (863) 254-49-34.

Св. великомученика и целителя Пантелеимона. Приход при онкологическом институте.

Адрес храма: 14 линия, 63, Онкологический институт, тел. (863) 251-93-55.

Великомученика и целителя Пантелеимона.

Адрес храма: пр. Шолохова, 29а, парк им. Островского, тел. (863) 253-34-11.

* По данным официального сайта Ростовской-на-Дону епархии.