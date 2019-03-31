2019-03-31T13:28:04+03:00
Политика

Перед президентскими выборами Порошенко неожиданно снял санкции с пяти компаний из Ростовской области

Его оппоненты утверждают, что обновленный «черный список» в отношении российского бизнеса оказался не расширен, а наоборот — сокращен
Александр СТЕПАНОВ
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Петр Порошенко рассчитывал на хороший ход с обновлением санкционного списка, а вышло все наоборот.Петр Порошенко рассчитывал на хороший ход с обновлением санкционного списка, а вышло все наоборот.Фото: REUTERS
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Скандалом обернулся сделанный действующим главой украинского государства Петром Порошенко ход по обновлению санкционного «черного списка», куда помимо физлиц были включены новые организации и компании.

По идее, этот шаг должен был стать ярким моментом накануне выборов, а вышло все наоборот.

Потому что политические оппоненты Порошенко из стана Юлии Тимошенко, возглавляющей партию «Батькивщина», обвинили его в том, что перечень-то этот на самом деле не расширен, а сокращен.

И все это произошло аккурат перед выборами президента Украины, которые проходят в незалежной сегодня — в воскресенье, 31 марта.

- Новый санкционный список подавался как расширенный, но оказалось, что список сужен, - заявил на пресс-конференции в Киеве нардеп из «Батькивщины» Сергей Соболев. - И меня не удивляет, что из списка выпало предприятие из Приднестровья («Молдавский металлургический завод». - прим ред.). Но логика последних санкционных решений абсолютно непонятна. В условиях откровенно агрессивных действий РФ мы должны наблюдать расширение списка, а не манипуляции с компаниями, которые то попадают в него, то исключаются.

Про агрессию-то ладно — уже слышали не раз, а вот выпадение из-под санкций предприятий — штука, действительно, новая. И, что примечательно, большинство из них — это компании из Ростовской области (есть еще по одной организации из Крыма и Подмосковья), их в «побелевшем списке» целых пять.

Две из них, например, занимается торговлей машинами и оборудованием, еще одна — продает сельхозсырье и живую скотину. И, что любопытно, ограничительные меры сняты с фирмой, которая находится как раз сейчас в стадии ликвидации, а также с одного из ведущих в России производителей подсолнечного масла.

Эксперты, впрочем, не видят в произошедшем никакой политики, скорее — отстаивание Украиной собственных экономических интересов: просто продукция этих российских компаний нужна самой незалежной, без них бизнесу (и, вероятно, населению) приходится тяжко, вот украинские контрагенты организаций из РФ и пролоббировали снятие санкций на уровне Совета нацбезопасности, которое утвердил потом Порошенко.

В этом обновленном списке, напомним, значатся 848 физлиц и еще почти триста юридических.

И к тем, и к другим предъявлены претензии за причастность, по мнению Киева, к строительству Крымского моста и (или) проведению прошлогодних выборов на Донбассе — в самопровозглашенных ДНР и ЛНР.

В перечень юрлиц включены четыре банка с госучастием, несколько крупных компаний, а также множество предприятий поменьше, включая восемь организаций из донского региона - фирмы, которые занимаются торговлей электротехникой и аппаратурой, светодиодами и сварочным оборудованием, а также предприятие из Миллерово по переработке кукурузы и Администрация морских портов Азовского моря.

В персональном списке — известные люди, которым запрещено теперь три года въезжать на Украину и выводить оттуда активы. Среди них - Игорь Сечин (президент Роснефти), Владимир Якунин (экс-глава РЖД), помощники президента России Владислав Сурков и Андрей Фурсенко, Сергей Чемезов (гендиректор Ростеха), вице-премьер Дмитрий Козак, экс-руководитель администрации Президента РФ Сергей Иванов, а также депутаты Госдумы России во главе со спикером Вячеславом Володиным, включая восемь парламентариев, избранных в 7-й созыв от Ростовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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