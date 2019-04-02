Начать строительство метро в Ростове-на-Дону собираются в ближайшие пять лет

Власти вновь обратились к теме строительства подземки в южной столице: на заседании совета по проектному регулированию губернатор Василий Голубев, обсуждая с участниками совещания национальные и региональные проекты, когда речь зашла о корректировке планов по ним, потребовал конкретики и еще по одной давней затее под названием «Ростовский метрополитен».

Глава региона напомнил, что в прошлом году к этому вопросу возвращался несколько раз — выслушивал доклады и мнения, однако понимания, что в какой стадии этот проект в настоящее время, нет.

- Не хочется уходить с его реализацией в следующую пятилетку, нужно определять точные сроки и этапы, - подчеркнул Голубев. - Ростовчане должны понимать, что есть движение вперед, а не просто разговоры.

Он дал поручение подчиненным представить ему подробный отчет по метро до конца апреля — после 20-го апреля доклад с конкретными данными должен быть у губернатора на столе.

Один из последних проектов по прокладке первой линии: в 2020-м ее должны были уже сдать. Фото: rostov-gorod.ru

По идее, к слову, у ответственных за проект подземки чиновников на выполнение поставленной задачи не уйдет много времени, ведь еще летом 2017-го, в разгар подготовки к ЧМ-2018, глава региона требовал от них не откладывать этот проект в дальний ящик, а вернуться к нему еще до завершения мундиаля.

Тогда, более полутора лет назад он просил занимавшего на тот момент пост его зама по промышленности, энергетике и транспорту Владимира Крупина (уволен в конце ноября 2018-го, сейчас эту должность занимает Михаил Тихонов) и остальных сотрудников, имевших отношение к проекту метрополитена, вообще разобраться, в каком виде он может появиться в Ростове-на-Дону.

Вот цитата Василия Голубева с того совещания:

- Изучайте опыт Казани, Нижнего Новгорода и других миллионников, сравнимых с нашим Ростовом по численности населения и экономическому потенциалу, где уже есть метро, - отметил губернатор. - Уточните, во сколько это обойдется. Я уже главе администрации Ростова-на-Дону сказал, что мы возвращаемся к этой теме, но только немного меняем оценки, основательно изучаем опыт: где-то нужно глубокое залегание (т. е. прокладка линий. - прим. ред.), где низкое — 16-ти или 22-метровое.

Несколько лет назад по городу даже появились щиты, давшие надежду на то, что подземку построят. Но со временем их убрали. Фото: соцсети.

Ранее сити-менеджер южной столицы Виталий Кушнарев рассказывал, что разработка проекта только первой линии метрополитена обойдется в 1 млрд рублей, а общая сумма его создания может достигать 100 миллиардов. Поэтому, говорил градоначальник, рассматривается, в числе прочих, вопрос и о легкорельсовом транспорте.

ЧЕТЫРЕ ПРОВАЛЬНЫЕ ПОПЫТКИ ПОСТРОИТЬ МЕТРО В РОСТОВЕ-НА-ДОНУ

Попытка № 1:

В 70-х подземку у Ростова отобрал лично Брежнев — в пользу Варшавы

Тема создания метрополитена в Ростове-на-Дону появилась еще в середине 70-х прошлого века, ее автором считают тогдашнего градоначальника Леонида Иванченко, которого, в свою очередь, поддерживал глава обкома Иван Бондаренко, сумевший продавить предложение в Москве, в МПС.

Тогда же в городе даже появились щиты с фирменным знаком «Метростроя»: одну ветку планировали протянуть от ГПЗ-10 до Сельмаша, вторую — от тогдашней окраины Северного до Батайска. Причем, все должны были сделать к 2000-му.

Однако проект зарубил лично генсек Леонид Брежнев, поставивший росчерк «Отказать»: как оказалось, финансирование на подземку Ростова он решил отдать Варшаве — на те же, кстати, цели.

Затем в стране проводили Олимпиаду-1980, потом новый генсек Константин Черненко приказал строить метро в своем родном Красноярске, а не в Ростове.

Попытка № 2:

В 1991-м помешал распад СССР...

Новая вероятность строительства метро забрезжила в 1987-м, когда ростовчанам опять удалось пролоббировать свой проект. Было выпущено постановление Совета министров СССР №1077 — с предписанием «немедленно приступить к новой разработке технико-экономического обоснования».

В 1991-м «Метрогипротранс» показал окончательный вариант проекта, в котором к прежним двум веткам добавлялась еще одна «Военвед — Аксай». Цена вопроса, в тех ценах (доллар стоил 61 копейку), составляла порядка 414 млн рублей. Предполагалось, что первая очередь будет сдана к 2005 году, вторая — к 2030-му, третья — к 2050-му.

Но развалился Союз, и все на этом закончилось.

Попытка №3:

...В 2011-м — Олимпиада-2014

Опять к теме метрополитена возвратились в середине «нулевых». И даже создали в 2008-м муниципальное управление «Метро Ростова», которое занялось формированием комплексной документации на проектирование первой очереди.

Однако — вскоре все, кому положено, «осознали», что в приоритете подготовку к Сочи-2014, поэтому Москва разбрасывать деньги на региональные проекты не станет.

Попытка №4:

...В 2014-м — ЧМ-2018

Но Ростов-на-Дону упорствовал, вынашивая планы, и высокопоставленные чиновники говорили: ничего-ничего, подождите, все будет, от идеи мы не отказываемся. А управление «Метро» тратило деньги на сопроводительную документацию (по самым скромным подсчетам, на это ушло порядка 100 млн рублей) — и в конце 2013-г в местах расположения будущих станций в Ростове появились ограждения, сообщавшие о том, что там ведутся изыскательские работы.

Только вскоре, когда стали понятны точные цифры затрат Ростова-на-Дону к ЧМ-2018, а это — примерно 100 млрд рублей (включая аэропорт «Платов», «Ростов-Арену», южный подъезд и Ворошиловский мост), о проекте ростовского метро постепенно перестали всерьез говорить, а «профильное» управление расформировали.