Афиша Ростов-на-Дону апрель 2019: театр, музеи, концерты
Афиша Ростов-на-Дону апрель 2019: театр, музеи, концерты. Культурная жизнь в донской столице обещает быть разнообразной - в этом месяце с гастролями к нам приедут: Сергей Лазарев, Вера Брежнева, Ирина Аллегрова, Кристина Орбакайте. Кроме того, побалуют спектаклями и театры. А еще ждут своих посетителей музеи, так что изучайте и приходите.
КОНКРЕТНО
Что и когда посмотреть в Ростове-на-Дону в апреле 2019*
ГАСТРОЛИ
3 апреля в 19:00
Концерт "LP"
КСК Экспресс
3 апреля в 19:00
Сергей Лазарев. N TOUR
Конгресс-холл ДГТУ
3 апреля в 19:00
Владимир Винокур
Концертный зал "ОЛИМП", г.Таганрог
4 апреля в 20:00
Кристина Орбакайте
Конгресс-холл ДГТУ
5 апреля в 19:00
ШОУ ЯПОНСКИХ БАРАБАНЩИКОВ
Конгресс-холл ДГТУ
5 апреля в 19:00
Симфорок и Vagabond
ДК "Ростсельмаш"
6 апреля в 19:00
Севак Ханагян
Дом Офицеров (Основная сцена)
7 апреля в 19:00
JOE LYNN TURNER (ДЖО ЛИНН ТЁРНЕР)
ДК "Ростсельмаш"
8 апреля в 19:00
Ирина Аллегрова
КСК Экспресс
11 апреля в 19:00
StandUp: Юлия Ахмедова
ДК "Ростсельмаш"
13 апреля в 19:00
Вера Брежнева. Оттепель
Конгресс-холл ДГТУ
12 апреля в 19:00
Ансамбль песни и пляски "Донских казаков" им. А Квасова
ДК "Ростсельмаш"
14 апреля в 20:00
Sepultura
ARENA DON
18 апреля в 19:00
Ярослав Евдокимов
Дом Офицеров
20 апреля в 19:00
Ледовое шоу "Чемпионы на льду"
Ice Palace
26 апреля в 19:00
Аrtik&Asti
КСК Экспресс
30 апреля в 19:00
Rauf & Faik
КСК Экспресс
Ирина Аллегрова.Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ
МУЗЫКАЛЬНЫЙ ТЕАТР
ул. Большая Садовая, 134, т. (863) 264-07-07
4 апреля в 19:00
Хиты Бродвея
5 апреля в 19:00
Сильва.
6 апреля в 18:00
Щелкунчик.
7 апреля в 11:00
Щелкунчик.
7 апреля в 18:00
Мадам Баттерфляй
8 апреля в 19:00
Звезды Симфорока.
9 апреля в 19:00
Ханума
9 апреля в 19:00
Симфорок 1
10 апреля в 19:00
Симфорок 2
11 апреля в 19:00
Евгений Онегин
12 апреля в 19:00
Летучая мышь
13 апреля в 18:00
Снегурочка
14 апреля в 18:00
Риголетто
16 -17 апреля
Театр балета "СПАРТАК"
18 апреля в 19:00
Ханума
23 апреля в 19:00
Триумфальная арка
24 апреля в 19:00
Спящая Красавица
26 апреля в 19:00
Реквием
27 апреля в 18:00
Лебединое Озеро
28 апреля в 18:00
Гала Концерт
30 апреля в 19:00
Ханума
30 апреля в 19:00
Симфорок 2
ТЕАТР ИМ. М. ГОРЬКОГО
14 апреля в 18:30
Люкс №13
Большая сцена
16 апреля в 18:30
Знойные мамочки
Малая сцена
23 апреля в 18:30
Вышел ангел из тумана
Малая сцена
24 апреля в 18:30
Знойные мамочки
Малая сцена
25 апреля в 18:30
Матерь человеческая
Большая сцена
26 апреля в 18:30
Примадонны
Большая сцена
27 апреля в 18:30
Тихий Дон
Большая сцена
30 апреля в 18:30
Авантюрная история по-женски
Малая сцена
Вера Брежнева.Фото: Борис КУДРЯВОВ
ФИЛАРМОНИЯ
ул. Большая Садовая, 170, т. (863) 263-35-69
6 апреля в 18:00
А4. 3. Опера на концертной сцене. Анжелика Минасова РАСО
7 апреля в 12:00
"Оперный театр" РАСО
7 апреля в 13:00
А13. 7. "Таинственная история..." Классик-концерт
7 апреля в 18:00
"Звезды оркестра "Дон"
13 апреля в 18:00
А5. 3. "Полвека с оркестром. Концерт-чествование" РАСО
21 апреля в 17:00
А11. 4. "Моцарт Елисейских полей" Ж. Оффенбах. Классик-концерт
МОЛОДЕЖНЫЙ ТЕАТР
пл. Свободы, 3, т. (863) 253-98-44
3 апреля в 19:00
Варшавская мелодия
4 апреля в 19:00
Господин Ибрагим
5 апреля в 19:00
Путь вашей жизни
6 апреля в 18:00
Укрощение строптивой
7 апреля в 18:00
Взрослая дочь молодого человека
12 апреля в 19:00
Безымянная звезда
13 апреля в 18:00
Безымянная звезда
14 апреля в 18:00
Безымянная звезда
18 апреля в 19:00
Тирамису
19 апреля в 19:00
Кьоджинские перепалки
20 апреля в 13:00
Каштанка
21 апреля в 11:00
Сказка о царе Салтане
21 апреля в 18:00
Собаки-якудза
25 апреля в 19:00
Господин Ибрагим
27 апреля в 18:00
Бумбараш
28 апреля в 11:00
Приключения Дюймовочки
Выступление будет и для самых маленьких.Фото: Игорь БУЛАТОВ
ТЕАТР КУКОЛ ИМ. БЫЛКОВА
(пер. Университетский, 46, т. (863) 263-45-91)
3 апреля в 11:00
Принцесса на горошине
4, 30 апреля в 11:00
Курочка Ряба
5 апреля в 11:00
Волк и козлята
6 апреля в 11:00, 13:00
Сказка о глупом мышонке
7 апреля в 11:00, 13:00
День рождения кота Леопольда
7, 14, 28 апреля в 15:30
Волшебство театрального закулисья
9 апреля в 11:00
Ай да Петушок!
10 апреля в 11:00
Проделки кумушки лисы
11 апреля в 11:00
Волшебный колосок
12 апреля в 11:00
Пират Сладкоежка
13 апреля в 11:00, 13:00
Красная Шапочка
14 апреля в 11:00, 13:00
Стойкий оловянный солдатик
16 апреля в 11:00
Как аукнется так и откликнется
17 апреля в 11:00
Блин-молодец
18 апреля в 11:00
Гуси-лебеди
24 апреля в 11:00
У страха глаза велики
25 апреля в 11:00
Премьера "Как Маша поссорилась с подушкой"
26 апреля в 11:00
Репка
27 апреля в 11:00, 13:00
Премьера! музыкальное шоу "Три поросенка"
28 апреля в 11:00, 13:00
Дюймовочка
Кристина Орбакайте.Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ
РОСТОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ МУЗЕЙ КРАЕВЕДЕНИЯ
ул. Большая Садовая, 79, т. (863) 240-52-13, пл. Свободы, 14/2, пер. Газетный, 47
Выставка-продажа "Гжель"
по 6 апреля
Предметы сервировки стола, посуда, часы, настольные лампы, мелкая пластика (интересны статуэтки — колокольчики из серии «Женские образы»)
Выставка репродукций картин ФРИДЫ КАЛО
по 14 апреля
Работы сопровождаются описанием сюжетов и историей создания каждой картины. В работах Фриды Кало заметно очень сильное влияние народного мексиканского искусства, культуры доколумбовых цивилизаций Америки.
Основная экспозиция (постоянно)
Основная экспозиция представлена 8-ю крупными разделами, но пока работают только эти выставки: «Музей Археологии», «Эпоха Средневековья на Дону» (5-17 вв. н.э.), «История, традиции и быт донского казачества», «Южный провинциальный город».
БЕЗ ЛИЦА
по 6 апреля
Выставка расскажет и о малоизвестных фактах применения масок. Они, по сути, были предшественниками пластической хирургии, позволяя ветеранам Первой Мировой войны вернуться к нормальной жизни после ранений лица.
ОЖИВШИЕ СКАЗКИ
С 23 февраля
Перед посетителями предстанут любимые персонажи Союзмультфильма: Винни Пух, Красная шапочка, Аладдин, Репка, Аленький цветочек, Буратино, Золушка, Конёк-Горбунок, Морозко и многие другие герои.
Таланты и поклонники. Нахичевань-на-Дону - город театралов.
по 15 апреля
На выставке будут представлены уникальные исторические документы, личные вещи, фотографии спектаклей, театральные костюмы, афиши.
Адрес: пл. Свободы, 14.
Экспозиция открытого хранения "Фарфор"
Период работы выставки: постоянно
Коллекция российской фарфоровой посуды является самой крупной в составе фонда «Бытовое стекло». В данном собрании представлены основные марки фарфора: Императорский фарфоровый завод, заводы Ф.Я. Гарднера, М.С. Кузнецова (различные фабрики), братьев Корниловых, Широбокова. Эта коллекция весьма значительна как по количеству, так и по качеству представленных в ней предметов (собраны практически все типы предметов из столовых, кофейных и чайных наборов).
Экспозиция открытого хранения "Музыкальная гостиная"
Экскурсии:
1. "Мелодия музея. В мире механических музыкальных инструментов" - история музыкальной шкатулки, шарманки, граммофона;
2. "Все звуки состоят в родстве" - к Году Греции;
3. "Романса голос осенний" - концерты А. Вяльцевой, Ю. Морфесси, А. Вертинского, И. Юрьевой в Ростове-на-Дону;
4."Выдающиеся музыканты и исполнители на ростовской сцене" (Ф. Шаляпин, Л. Собинов, Н. и М. Фигнер, С. Рахманинов);
5. "50 писем о войне и о любви" - письма М. Штильмана с фронта и музыка военных лет
Побалуют спектаклями и театры.Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ
РОСТОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ МУЗЕЙ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫХ ИСКУССТВ
(ул. Пушкинская, 115 тел.: 8 (863) 240-23-33, ул. Чехова, 60 тел.: 8 (863) 266-45-14)
Постоянная экспозиция
На данный момент проводится реэкспозиция коллекций «Западноевропейское искусство XVII-XIX вв.» и «Искусство Востока» .
«Зарубежное искусство XVII-XIX вв.». Живопись
«Зарубежное искусство XVII-XIX вв.». Графика
«Искусство Востока» (Китай, Япония, Индия) – открытое хранение;
«Декоративно-прикладное искусство Дона»
«Декоративно-прикладное искусство Европы
«Русское искусство. Иконопись XVII-XIX вв.»;
«Русское искусство. Живопись XVII – нач. XX вв.»
«Сказки и легенды Дона»
с 1 по 27 апреля
Персональная выставка произведений графики и живописи Валентина Даниленко «Сказки и легенды Дона»
«Вторая Жизнь»
по 12 апреля
Юбилейная персональная выставка живописных произведений Владимира Ивановича Донца.
«АКТЕРЫ и РОЛИ»
по 28 апреля
На выставке представлены портреты ведущих артистов России в образах героев спектаклей классического репертуара.
МУЗЕЙ "РОССИЯ МОЯ ИСТОРИЯ"
(пр. Шолохова, 31 «И», тел: 285-47-85)
4 апреля в 16:00
В конференц-зале презентация изданий известных ростовских ученых, которые работали в соавторстве над книгой «Казачество Юга России в 1-й Мировой войне».
6 апреля в 14:00
На площадке перед историческим парком стартует спортивный фестиваль «Донской Олимп».
Любители спорта и здорового образа жизни померяются силой и ловкостью в соревнованиях по поднятию гири, прыжкам через скакалку, бегу, перетягиванию каната, езде на электросамокатах и игре в «городки». В отдельной спортивной зоне будут организованы мастер-классы по художественной гимнастике и чирлидингу (спортивным танцам групп поддержки спортивных клубов).
12 апреля
В течение дня в историческом парке будут организованы тематические экскурсии, посвященные Дню космонавтики.
14 апреля в 11:00
Кукольный спектакль «Мухина свадьба».
21 апреля в 11:00
Кукольный спектакль «Волк и козлята».
23 апреля в 17:00
Первое заседание клуба любителей истории «Наш город». Вход свободный.
25 апреля в 15:00
Цикл мини-спектаклей на историко-патриотическую тему, подготовленный школьниками Первомайского района. Вход свободный.
27 апреля в 11:00
Кукольный спектакль «Добрый волк».
«ШОЛОХОВ-ЦЕНТР»
Улица Большая Садовая, 125/69, тел: 210-90-17 ё
Выставка «Не осудите, братья, брата…»
О трагических событиях, произошедших на донской земле 100 лет назад, об истоках и причинах казачьего восстания, вспыхнувшего в ночь с 10 на 11 марта 1919 года, о новом подходе к презентации материала – экскурсии с погружением.
*Из открытых источников. Точное место, время, цену билетов уточняйте по телефонам.
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