Афиша Ростов-на-Дону апрель 2019: театр, музеи, концерты. Культурная жизнь в донской столице обещает быть разнообразной - в этом месяце с гастролями к нам приедут: Сергей Лазарев, Вера Брежнева, Ирина Аллегрова, Кристина Орбакайте. Кроме того, побалуют спектаклями и театры. А еще ждут своих посетителей музеи, так что изучайте и приходите.

КОНКРЕТНО

Что и когда посмотреть в Ростове-на-Дону в апреле 2019*

ГАСТРОЛИ

3 апреля в 19:00

Концерт "LP"

КСК Экспресс

3 апреля в 19:00

Сергей Лазарев. N TOUR

Конгресс-холл ДГТУ

3 апреля в 19:00

Владимир Винокур

Концертный зал "ОЛИМП", г.Таганрог

4 апреля в 20:00

Кристина Орбакайте

Конгресс-холл ДГТУ

5 апреля в 19:00

ШОУ ЯПОНСКИХ БАРАБАНЩИКОВ

Конгресс-холл ДГТУ

5 апреля в 19:00

Симфорок и Vagabond

ДК "Ростсельмаш"

6 апреля в 19:00

Севак Ханагян

Дом Офицеров (Основная сцена)

7 апреля в 19:00

JOE LYNN TURNER (ДЖО ЛИНН ТЁРНЕР)

ДК "Ростсельмаш"

8 апреля в 19:00

Ирина Аллегрова

КСК Экспресс

11 апреля в 19:00

StandUp: Юлия Ахмедова

ДК "Ростсельмаш"

13 апреля в 19:00

Вера Брежнева. Оттепель

Конгресс-холл ДГТУ

12 апреля в 19:00

Ансамбль песни и пляски "Донских казаков" им. А Квасова

ДК "Ростсельмаш"

14 апреля в 20:00

Sepultura

ARENA DON

18 апреля в 19:00

Ярослав Евдокимов

Дом Офицеров

20 апреля в 19:00

Ледовое шоу "Чемпионы на льду"

Ice Palace

26 апреля в 19:00

Аrtik&Asti

КСК Экспресс

30 апреля в 19:00

Rauf & Faik

КСК Экспресс

МУЗЫКАЛЬНЫЙ ТЕАТР

ул. Большая Садовая, 134, т. (863) 264-07-07

4 апреля в 19:00

Хиты Бродвея

5 апреля в 19:00

Сильва.

6 апреля в 18:00

Щелкунчик.

7 апреля в 11:00

Щелкунчик.

7 апреля в 18:00

Мадам Баттерфляй

8 апреля в 19:00

Звезды Симфорока.

9 апреля в 19:00

Ханума

9 апреля в 19:00

Симфорок 1

10 апреля в 19:00

Симфорок 2

11 апреля в 19:00

Евгений Онегин

12 апреля в 19:00

Летучая мышь

13 апреля в 18:00

Снегурочка

14 апреля в 18:00

Риголетто

16 -17 апреля

Театр балета "СПАРТАК"

18 апреля в 19:00

Ханума

23 апреля в 19:00

Триумфальная арка

24 апреля в 19:00

Спящая Красавица

26 апреля в 19:00

Реквием

27 апреля в 18:00

Лебединое Озеро

28 апреля в 18:00

Гала Концерт

30 апреля в 19:00

Ханума

30 апреля в 19:00

Симфорок 2

ТЕАТР ИМ. М. ГОРЬКОГО

14 апреля в 18:30

Люкс №13

Большая сцена

16 апреля в 18:30

Знойные мамочки

Малая сцена

23 апреля в 18:30

Вышел ангел из тумана

Малая сцена

24 апреля в 18:30

Знойные мамочки

Малая сцена

25 апреля в 18:30

Матерь человеческая

Большая сцена

26 апреля в 18:30

Примадонны

Большая сцена

27 апреля в 18:30

Тихий Дон

Большая сцена

30 апреля в 18:30

Авантюрная история по-женски

Малая сцена

Вера Брежнева.Фото: Борис КУДРЯВОВ

ФИЛАРМОНИЯ

ул. Большая Садовая, 170, т. (863) 263-35-69

6 апреля в 18:00

А4. 3. Опера на концертной сцене. Анжелика Минасова РАСО

7 апреля в 12:00

"Оперный театр" РАСО

7 апреля в 13:00

А13. 7. "Таинственная история..." Классик-концерт

7 апреля в 18:00

"Звезды оркестра "Дон"

13 апреля в 18:00

А5. 3. "Полвека с оркестром. Концерт-чествование" РАСО

21 апреля в 17:00

А11. 4. "Моцарт Елисейских полей" Ж. Оффенбах. Классик-концерт

МОЛОДЕЖНЫЙ ТЕАТР

пл. Свободы, 3, т. (863) 253-98-44

3 апреля в 19:00

Варшавская мелодия

4 апреля в 19:00

Господин Ибрагим

5 апреля в 19:00

Путь вашей жизни

6 апреля в 18:00

Укрощение строптивой

7 апреля в 18:00

Взрослая дочь молодого человека

12 апреля в 19:00

Безымянная звезда

13 апреля в 18:00

Безымянная звезда

14 апреля в 18:00

Безымянная звезда

18 апреля в 19:00

Тирамису

19 апреля в 19:00

Кьоджинские перепалки

20 апреля в 13:00

Каштанка

21 апреля в 11:00

Сказка о царе Салтане

21 апреля в 18:00

Собаки-якудза

25 апреля в 19:00

Господин Ибрагим

27 апреля в 18:00

Бумбараш

28 апреля в 11:00

Приключения Дюймовочки

Выступление будет и для самых маленьких.Фото: Игорь БУЛАТОВ

ТЕАТР КУКОЛ ИМ. БЫЛКОВА

(пер. Университетский, 46, т. (863) 263-45-91)

3 апреля в 11:00

Принцесса на горошине

4, 30 апреля в 11:00

Курочка Ряба

5 апреля в 11:00

Волк и козлята

6 апреля в 11:00, 13:00

Сказка о глупом мышонке

7 апреля в 11:00, 13:00

День рождения кота Леопольда

7, 14, 28 апреля в 15:30

Волшебство театрального закулисья

9 апреля в 11:00

Ай да Петушок!

10 апреля в 11:00

Проделки кумушки лисы

11 апреля в 11:00

Волшебный колосок

12 апреля в 11:00

Пират Сладкоежка

13 апреля в 11:00, 13:00

Красная Шапочка

14 апреля в 11:00, 13:00

Стойкий оловянный солдатик

16 апреля в 11:00

Как аукнется так и откликнется

17 апреля в 11:00

Блин-молодец

18 апреля в 11:00

Гуси-лебеди

24 апреля в 11:00

У страха глаза велики

25 апреля в 11:00

Премьера "Как Маша поссорилась с подушкой"

26 апреля в 11:00

Репка

27 апреля в 11:00, 13:00

Премьера! музыкальное шоу "Три поросенка"

28 апреля в 11:00, 13:00

Дюймовочка

РОСТОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ МУЗЕЙ КРАЕВЕДЕНИЯ

ул. Большая Садовая, 79, т. (863) 240-52-13, пл. Свободы, 14/2, пер. Газетный, 47

Выставка-продажа "Гжель"

по 6 апреля

Предметы сервировки стола, посуда, часы, настольные лампы, мелкая пластика (интересны статуэтки — колокольчики из серии «Женские образы»)

Выставка репродукций картин ФРИДЫ КАЛО

по 14 апреля

Работы сопровождаются описанием сюжетов и историей создания каждой картины. В работах Фриды Кало заметно очень сильное влияние народного мексиканского искусства, культуры доколумбовых цивилизаций Америки.

Основная экспозиция (постоянно)

Основная экспозиция представлена 8-ю крупными разделами, но пока работают только эти выставки: «Музей Археологии», «Эпоха Средневековья на Дону» (5-17 вв. н.э.), «История, традиции и быт донского казачества», «Южный провинциальный город».

БЕЗ ЛИЦА

по 6 апреля

Выставка расскажет и о малоизвестных фактах применения масок. Они, по сути, были предшественниками пластической хирургии, позволяя ветеранам Первой Мировой войны вернуться к нормальной жизни после ранений лица.

ОЖИВШИЕ СКАЗКИ

С 23 февраля

Перед посетителями предстанут любимые персонажи Союзмультфильма: Винни Пух, Красная шапочка, Аладдин, Репка, Аленький цветочек, Буратино, Золушка, Конёк-Горбунок, Морозко и многие другие герои.

Таланты и поклонники. Нахичевань-на-Дону - город театралов.

по 15 апреля

На выставке будут представлены уникальные исторические документы, личные вещи, фотографии спектаклей, театральные костюмы, афиши.

Адрес: пл. Свободы, 14.

Экспозиция открытого хранения "Фарфор"

Период работы выставки: постоянно

Коллекция российской фарфоровой посуды является самой крупной в составе фонда «Бытовое стекло». В данном собрании представлены основные марки фарфора: Императорский фарфоровый завод, заводы Ф.Я. Гарднера, М.С. Кузнецова (различные фабрики), братьев Корниловых, Широбокова. Эта коллекция весьма значительна как по количеству, так и по качеству представленных в ней предметов (собраны практически все типы предметов из столовых, кофейных и чайных наборов).

Экспозиция открытого хранения "Музыкальная гостиная"

Экскурсии:

1. "Мелодия музея. В мире механических музыкальных инструментов" - история музыкальной шкатулки, шарманки, граммофона;

2. "Все звуки состоят в родстве" - к Году Греции;

3. "Романса голос осенний" - концерты А. Вяльцевой, Ю. Морфесси, А. Вертинского, И. Юрьевой в Ростове-на-Дону;

4."Выдающиеся музыканты и исполнители на ростовской сцене" (Ф. Шаляпин, Л. Собинов, Н. и М. Фигнер, С. Рахманинов);

5. "50 писем о войне и о любви" - письма М. Штильмана с фронта и музыка военных лет

Побалуют спектаклями и театры.Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

РОСТОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ МУЗЕЙ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫХ ИСКУССТВ

(ул. Пушкинская, 115 тел.: 8 (863) 240-23-33, ул. Чехова, 60 тел.: 8 (863) 266-45-14)

Постоянная экспозиция

На данный момент проводится реэкспозиция коллекций «Западноевропейское искусство XVII-XIX вв.» и «Искусство Востока» .

«Зарубежное искусство XVII-XIX вв.». Живопись

«Зарубежное искусство XVII-XIX вв.». Графика

«Искусство Востока» (Китай, Япония, Индия) – открытое хранение;

«Декоративно-прикладное искусство Дона»

«Декоративно-прикладное искусство Европы

«Русское искусство. Иконопись XVII-XIX вв.»;

«Русское искусство. Живопись XVII – нач. XX вв.»

«Сказки и легенды Дона»

с 1 по 27 апреля

Персональная выставка произведений графики и живописи Валентина Даниленко «Сказки и легенды Дона»

«Вторая Жизнь»

по 12 апреля

Юбилейная персональная выставка живописных произведений Владимира Ивановича Донца.

«АКТЕРЫ и РОЛИ»

по 28 апреля

На выставке представлены портреты ведущих артистов России в образах героев спектаклей классического репертуара.

МУЗЕЙ "РОССИЯ МОЯ ИСТОРИЯ"

(пр. Шолохова, 31 «И», тел: 285-47-85)

4 апреля в 16:00

В конференц-зале презентация изданий известных ростовских ученых, которые работали в соавторстве над книгой «Казачество Юга России в 1-й Мировой войне».

6 апреля в 14:00

На площадке перед историческим парком стартует спортивный фестиваль «Донской Олимп».

Любители спорта и здорового образа жизни померяются силой и ловкостью в соревнованиях по поднятию гири, прыжкам через скакалку, бегу, перетягиванию каната, езде на электросамокатах и игре в «городки». В отдельной спортивной зоне будут организованы мастер-классы по художественной гимнастике и чирлидингу (спортивным танцам групп поддержки спортивных клубов).

12 апреля

В течение дня в историческом парке будут организованы тематические экскурсии, посвященные Дню космонавтики.

14 апреля в 11:00

Кукольный спектакль «Мухина свадьба».

21 апреля в 11:00

Кукольный спектакль «Волк и козлята».

23 апреля в 17:00

Первое заседание клуба любителей истории «Наш город». Вход свободный.

25 апреля в 15:00

Цикл мини-спектаклей на историко-патриотическую тему, подготовленный школьниками Первомайского района. Вход свободный.

27 апреля в 11:00

Кукольный спектакль «Добрый волк».

«ШОЛОХОВ-ЦЕНТР»

Улица Большая Садовая, 125/69, тел: 210-90-17 ё

Выставка «Не осудите, братья, брата…»

О трагических событиях, произошедших на донской земле 100 лет назад, об истоках и причинах казачьего восстания, вспыхнувшего в ночь с 10 на 11 марта 1919 года, о новом подходе к презентации материала – экскурсии с погружением.

*Из открытых источников. Точное место, время, цену билетов уточняйте по телефонам.