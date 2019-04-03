Ростовскую область завалило снегом 3 апреля
Сегодня утром, 3 апреля, жители Ростовской области стали выкладывать в социальные сети фото и видео снежных сугробов. Оказалось, что снегом завалило города Гуково и Зверево, в меньшей степени - Шахты и Донецке. Местные жители сообщают, что на улице наблюдается метель, деревья, на которых уже набухли почки, стоят в зимнем убранстве. Водители беспокоятся о том, что уже пересели на летнюю резину. Огородники уже успели посадить первые саженцы и сетуют на погоду.
- Расстояние от нас до Ростова - 115 километров. Ростовчане, ждите, зима и до вас доберется, - пишут жители области.
Тем временем, синоптики обещают южной столице относительно теплую погоду: днем +6...+8. Снег возможен только в ночь на 4 апреля, так ожидаются температура до -1 и осадки. На выходные обещают потепление до +16 градусов.
Донецк Ростовской области. Фото Татьяны Моисеевой из группы ВК "Это Ростов-на-Дону!"
ВНИМАНИЕ
Госавтоинспекция Ростовской области:
На территории региона ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега. В связи со сложными метеорологическими условиями рекомендует всем автолюбителям быть крайне внимательными на дороге, строго соблюдать установленный скоростной режим, выбирать безопасную дистанцию и интервал между автомобилями, а также избегать резких маневров, которые могут привести к потере контроля над автомобилем.
В условиях плохой видимости вблизи проезжей части дороги пешеходам необходимо быть внимательными и осторожными. В таких погодных условиях в темное время суток необходимо обозначить свое присутствие на дороге с помощью световозвращающих элементов.
Поселок Горный, Красносулинский район.Фото: Соцсети
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ИСТОЧНИК KP.RU