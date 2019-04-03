2019-04-03T11:59:29+03:00
Общество

Ростовскую область завалило снегом 3 апреля

Автоинспекторы призывают водителей и пешеходов быть осторожными
Илья БОГОМОЛОВ
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Гуково 3 апреля. Фото Елены Михайличенко из группы ВК "Это Ростов-на-Дону!"Гуково 3 апреля. Фото Елены Михайличенко из группы ВК "Это Ростов-на-Дону!"
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Сегодня утром, 3 апреля, жители Ростовской области стали выкладывать в социальные сети фото и видео снежных сугробов. Оказалось, что снегом завалило города Гуково и Зверево, в меньшей степени - Шахты и Донецке. Местные жители сообщают, что на улице наблюдается метель, деревья, на которых уже набухли почки, стоят в зимнем убранстве. Водители беспокоятся о том, что уже пересели на летнюю резину. Огородники уже успели посадить первые саженцы и сетуют на погоду.

sahnazazarovasahnazazarova
У природы нет плохой погоды, каждая пагода благодать... #гуково#апрель2019#весна2019#снег#природасходитсума#утро#мойдень#моеутро
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dankaselivanovadankaselivanova
Барышня-весна в этом году непредсказуема.... Вот захотела снега-получите. Никого не спросила. Насыпала. Еще и метель в гости привела. Всю ночь девчули развлекались #3апреля #весна2019 #весеннийснег #гуково
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- Расстояние от нас до Ростова - 115 километров. Ростовчане, ждите, зима и до вас доберется, - пишут жители области.

Тем временем, синоптики обещают южной столице относительно теплую погоду: днем +6...+8. Снег возможен только в ночь на 4 апреля, так ожидаются температура до -1 и осадки. На выходные обещают потепление до +16 градусов.

Донецк Ростовской области. Фото Татьяны Моисеевой из группы ВК "Это Ростов-на-Дону!"

Донецк Ростовской области. Фото Татьяны Моисеевой из группы ВК "Это Ростов-на-Дону!"

greenwayliudmilagreenwayliudmila
3 апреля, в Зверево Ростовская область идёт снег. #ростов#зверево#гуково#сулин#каменск#миллерово.
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kvu.rukvu.ru
Апрель, ты серьезно???? Тем временем в Гуково
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ВНИМАНИЕ

Госавтоинспекция Ростовской области:

На территории региона ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега. В связи со сложными метеорологическими условиями рекомендует всем автолюбителям быть крайне внимательными на дороге, строго соблюдать установленный скоростной режим, выбирать безопасную дистанцию и интервал между автомобилями, а также избегать резких маневров, которые могут привести к потере контроля над автомобилем.

В условиях плохой видимости вблизи проезжей части дороги пешеходам необходимо быть внимательными и осторожными. В таких погодных условиях в темное время суток необходимо обозначить свое присутствие на дороге с помощью световозвращающих элементов.

Поселок Горный, Красносулинский район. Фото: Соцсети

Поселок Горный, Красносулинский район.Фото: Соцсети

А В ЭТО ВРЕМЯ

Погода на апрель 2019 в Ростове-на-Дону: окончательное тепло придет не скоро

Если верить прогнозам синоптиков, сюрпризы погоды придется выдержать еще недели две. (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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