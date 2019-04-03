Ростовскую область завалило снегом 3 апреля

Сегодня утром, 3 апреля, жители Ростовской области стали выкладывать в социальные сети фото и видео снежных сугробов. Оказалось, что снегом завалило города Гуково и Зверево, в меньшей степени - Шахты и Донецке. Местные жители сообщают, что на улице наблюдается метель, деревья, на которых уже набухли почки, стоят в зимнем убранстве. Водители беспокоятся о том, что уже пересели на летнюю резину. Огородники уже успели посадить первые саженцы и сетуют на погоду.

sahnazazarova У природы нет плохой погоды, каждая пагода благодать... #гуково#апрель2019#весна2019#снег#природасходитсума#утро#мойдень#моеутро

dankaselivanova Барышня-весна в этом году непредсказуема.... Вот захотела снега-получите. Никого не спросила. Насыпала. Еще и метель в гости привела. Всю ночь девчули развлекались #3апреля #весна2019 #весеннийснег #гуково

- Расстояние от нас до Ростова - 115 километров. Ростовчане, ждите, зима и до вас доберется, - пишут жители области.

Тем временем, синоптики обещают южной столице относительно теплую погоду: днем +6...+8. Снег возможен только в ночь на 4 апреля, так ожидаются температура до -1 и осадки. На выходные обещают потепление до +16 градусов.

Донецк Ростовской области. Фото Татьяны Моисеевой из группы ВК "Это Ростов-на-Дону!"

greenwayliudmila 3 апреля, в Зверево Ростовская область идёт снег. #ростов#зверево#гуково#сулин#каменск#миллерово.

kvu.ru Апрель, ты серьезно???? Тем временем в Гуково

ВНИМАНИЕ

Госавтоинспекция Ростовской области:

На территории региона ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега. В связи со сложными метеорологическими условиями рекомендует всем автолюбителям быть крайне внимательными на дороге, строго соблюдать установленный скоростной режим, выбирать безопасную дистанцию и интервал между автомобилями, а также избегать резких маневров, которые могут привести к потере контроля над автомобилем.

В условиях плохой видимости вблизи проезжей части дороги пешеходам необходимо быть внимательными и осторожными. В таких погодных условиях в темное время суток необходимо обозначить свое присутствие на дороге с помощью световозвращающих элементов.

Поселок Горный, Красносулинский район.Фото: Соцсети

А В ЭТО ВРЕМЯ

Погода на апрель 2019 в Ростове-на-Дону: окончательное тепло придет не скоро

Если верить прогнозам синоптиков, сюрпризы погоды придется выдержать еще недели две. (подробности)