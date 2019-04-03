В Ростове-на-Дону роботы искали одаренных детей

СЕГОДНЯ 10:40 2019-04-03T11:01:27+03:00

Четыре дня - с 28 по 31 марта - в Ростове проходила выставка московской «Робостанции». Абсолютно бесплатно дети и взрослые могли познакомиться с разработками отечественных и зарубежный конструкторов, погрузиться в виртуальную реальность, порисовать 3D-ручкой и поработать в «перчатках астронавта». Кроме того, школьникам были предложены мастер-классы конструкторского искусства, и, если юный посетитель приносил проект своего робота, столичные инженеры с удовольствием консультировали его по дальнейшей работе над механизмом.

Фото: ПАО «МТС»

Спросите, кому и зачем вдруг понадобилось развивать робототехнику на Дону? Отвечаем: организаторами выставки выступил творческий благотворительный проект компании МТС «Поколение М». Это большая площадка в Интернете, куда каждый ребенок, независимо от того, где он живет, может загрузить свою творческую работу, будь то рисунок, песня, танец, снятый фильм, сшитое платье и даже сконструированный робот - всего более пятнадцати направлений! Ну, а самое интересное, что на сайте дети могут посмотреть мастер-классы от признанных мастеров в той или иной творческой сфере, чтобы сделать свои работы лучше. Звезды дают ребятам задания и выбирают из загруженных проектов самые лучшие. Победители могут поехать в Москву, чтобы вживую поучаствовать в работе студий своих кумиров. Эдакий Интернет-трамплин для юных талантов, который зажег уже не одну звездочку.

- В нашем проекте все дети равны. В Ростове вы живете, в Калининграде или на Камчатке, каков социальный статус у родителей - неважно. Мы хотим дать ребятам возможность учиться у лучших педагогов страны и развивать свои таланты, - говорит руководитель проекта «Поколение М» компании МТС Екатерина Филатова. - С нашей помощью можно поступить в театральный вуз, организовать персональную выставку в Третьяковской галерее, пройти стажировку на киностудии, в школе шоу-бизнеса Виктора Дробыша и многое другое.

Фото: ПАО «МТС»

Ищем конструкторов

Если взять в пример инженерное направление, то загруженные на сайт работы ребят оценивают специалисты московской «Робостанции». И призом для лучших проектов является неделя стажировки как раз на этом передовом предприятии. Чтобы увеличить активность участников и найти среди них будущего гениального изобретателя, «Робостанция» сама поехала по городам. И первым в этом году стал Ростов-на-Дону. Конструкторы привезли сюда тринадцать разработок, среди которых читающий стихи механический Пушкин, обаятельный английский андроид Теспиан, общительный гид на колесах Борис, роботы-танцоры и многие другие. Возможно, посмотрев на эту технику, в ком-то из юных посетителей проснется будущий конструктор. А если он уже себя нашел, то его с радостью примут в ряды участников проекта «Поколение М».

- В прошлом году, примерно в эти же даты, мы проводили конкурс в поддержку молодых дизайнеров, устраивали грандиозный модный показ, - вспоминает директор МТС в Ростовской области Игорь Марьясов. - Также мы проводили мероприятие с детскими рисунками, и в итоге восемь человек из донского края обучались в художественных студиях. И, что особенно приятно, это были ребята не только из Ростова, но и из области. Мы даем детям возможность онлайн-обучения и, возможно, помогаем им в выборе будущей профессии.

Фото: ПАО «МТС»

«Поколение М» поддерживает направление робототехники второй год подряд. Матерые инженеры уже успели удивиться, какие разнообразные проекты приходят к ним на оценку. Один мальчик собрал робота-сортировщика носков по парам, другой - робота-уборщика с щеткой. Возможно, кто-то из ребят, посетивших выставку в Ростове, уже сидит дома и конструирует своего механического помощника, чтобы отправить на конкурс. По крайней мере, организаторы надеются, что им удалось подтолкнуть ребят к конструкторскому творчеству.

- Я закрутил гайку в «перчатках астронавта» и поздоровался вон с тем белым роботом за руку, он умеет говорить, - рассказал один из юных посетителей выставки Артем. - Сходите, наденьте вон те очки. В них как будто на самолете летишь!

Фото: ПАО «МТС»

- Отличное мероприятие! Детям такое очень интересно. Зашли на пять минут посмотреть, что тут показывают, теперь не могу домой забрать, - поделилась ростовчанка Наталья, пришедшая на выставку с двумя маленькими девочками. - И главное - бесплатно! Сразу видно, что это образовательный проект, а не коммерческий.

Кстати, в прошлом году в конкурсе «Робостанция МТС» победила девочка. Стефания Чашина из Магаданской области своими руками с нуля создала умный дом, оснастив его биометрической антивандальной сигнализацией. В качестве приза юный инженер посетила в Москве курсы по программированию роботов и 3D-печати, а также увлекательную экскурсию по ВДНХ и Центру авиации и космонавтики.

Фото: ПАО «МТС»

Роботы с большим сердцем

Но важно отметить, что «Поколение М» призван не только подстегивать у детей интерес к творчеству. Это еще и благотворительный проект, цель которого - помогать ребятам с тяжелыми заболеваниями. Механизм такой: все загруженные на сайт работы, их «лайки» и репосты в социальных сетях превращаются баллы, которые в конце года компания МТС переводит в реальные деньги по курсу: одно действие - один рубль. Полученная сумма направляется на лечение ребят, которым требуются дорогостоящие операции. Проект уже собрал более 15 миллионов рублей, которые были потрачены на помощь 42 детям.

Таким образом, «Поколение М» ловко объединил в себе идею развития творческих способностей подростков и сбор средств на лечение тяжелых заболеваний. С проектом сотрудничают такие известные люди, как аниматор Константин Бронзит, певица и композитор Полина Гагарина, руководитель детского ансамбля «Непоседы» Елена Пиджоян, модельер Вячеслав Зайцев и многие другие.

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ИСТОЧНИК KP.RU