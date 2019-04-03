Региональная сеть дилерских центров «МОДУС» на рынке уже 23 года. Многочисленные награды и лояльность любимых клиентов свидетельствуют о надежности и стабильности компании. Сегодня «МОДУС» - это 43 дилерских центра в 9 городах России.

Компания находится в постоянном развитии и внедряет инновационные решения. Выработана такая структура организации, которая помогает сохранять стабильность и крепко стоять на ногах в периоды кризисов. И также позволяет оперативно реагировать на изменения на рынке благодаря своей гибкости и открытости к переменам.

На данный момент в Ростове-на-Дону «МОДУС» является официальным дилером трех брендов - Hyundai, Geely, DFM.

О бренде

Hyundai означает «современность». Автомобили Hyundai - это не просто средство передвижения. Это среда, объединяющая людей, способ совмещения бизнес-целей и целей общественного развития. Такой подход компания распространяет на деятельность под брендом Hyundai во всех регионах присутствия. Приоритетами бренда являются безопасность дорожного движения, развитие профильного образования, поддержка социально уязвимых групп, защита окружающей среды. Модельный ряд автомобилей Hyundai постоянно пополняется. Технические характеристики этой марки не оставляют равнодушными многих автолюбителей.

Сервисные программы

Для комфорта своих клиентов на дороге и удобства эксплуатации автомобиля компания предлагает несколько программ. Сотрудники официальных сервисных центров Hyundai всегда готовы помочь своим клиентам.

Сервисная программа «Лучшее для своих» - это уникальное предложение для владельцев автомобилей Hyundai старше двух лет. Это комплексная забота об автомобиле и проверка надежности его эксплуатационных свойств.

Программа «Помощь на дороге» является частью программы лояльности Hyundai. Цель программы - сохранить мобильность клиентов, максимально быстро устранив причины, мешающие продолжению движения, а также обеспечить гарантию того, что с Hyundai можно быть уверенным в любой ситуации.

Фото: предоставлено дилерским центром «Модус»

Региональная сеть дилерских центров «МОДУС»

Официальный сайт: https://www.modus.net

Адреса дилерских центров:

г. Ростов-на-Дону, пр. Шолохова, 312,

г. Ростов-на-Дону, ул. Каширская, 8/5.

Телефон: +7 (863) 292-02-92.

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