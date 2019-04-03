2019-04-03T17:05:04+03:00
Общество

Военная техника и участники парада Победы 2019 года в Ростове-на-Дону: лучшие места для обзора и порядок ее движения

В Ростове-на-Дону участники парада Победы 2019 года пройдут по Садовой
Ирина ЛЕНЕВСКАЯ
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В прошлом году в параде Победы приняли участие 2,5 тысячи военнослужащихВ прошлом году в параде Победы приняли участие 2,5 тысячи военнослужащихФото: Пресс-служба мэрии Ростова-на-Дону
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В Ростове-на-Дону началась подготовка к проведению парада Победы 2019, традиционно военная техника пройдет по Советской и Садовой - по Театральной площади и до Ворошиловского проспекта.

Как и в прошлые годы, первыми пойдет современная военная техника, скорее всего это будут бронеавтомобили повышенной проходимости «Тайфун» и «Тигр», бронетранспортеры БТР-82АМ, боевые машины пехоты БМП-3, танки Т-72Б3, оперативно-тактические ракетные комплексы «Искандер-М», противотанковые ракетные комплексы «Хризантема», реактивные системы залпового огня «Град-М», зенитные ракетные системы С-400 «Триумф» и зенитные ракетно-пушечные комплексы «Панцирь-С».

Ростовчане смогут увидеть и уникальные машины времен Великой Отечественной войны. Автомобили, найденных поисковиками, поедут следом за современными образцами техники.

- Будут машины, которая участвовала в освобождении Ростова-на-Дону, сейчас мы ее готовим, - рассказал «КП-Ростов» директор музея Иван Стреляев. - На технике - ребята в формах разных родов войск, с макетами оружия - автоматами, пулеметами. После прохождения по Театральной площади и Садовой мы направимся к площадке перед кинотеатром «Ростов», там будет выставка.

Поисковики покажут технику, которая участвовала в освобождении Ростова Фото: Пресс-служба мэрии Ростова-на-Дону

Поисковики покажут технику, которая участвовала в освобождении РостоваФото: Пресс-служба мэрии Ростова-на-Дону

Учитывая, что в День Победы парад привлекает сотни тысяч ростовчан, организаторы просят заранее занимать места вдоль Садовой, которая будет огорожена. А вот для ветеранов Великой Отечественной войны установят трибуны на Театральной площади.

К слову, в прошлом году более 80 тысяч ростовчан приняли участие в праздновании Дня Победы. В параде приняли участие 2,5 тысяч военнослужащих и 70 единиц боевой техники.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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