«Ростов-Папа» оказался круче «Бандитского Петербурга»: донской регион занял 6-е место в рейтинге криминальных регионов России

Донской регион, чей административный центр с давних времен уважительно зовется «Ростовом-папой», по-прежнему, хоть и гордиться здесь особо нечем, занимает лидирующие позиции в России по уровню преступности.

Согласно свежим статистическим данным, опубликованным МВД РФ, Ростовская область по итогам 2018 года заняла шестое место в стране по числу зарегистрированных преступлений, опередив, к слову, и северную столицу — второй по численности населения мегаполис в государстве, получивший в лихие 90-е не менее грозное прозвище «Бандитский Петербург».

На первом месте в рейтинге (если ранжировать субъекты РФ по количеству преступлений, см. таблицу «ТОП-10 самых криминальных регионов»), как всегда, Москва — 140,5 тысячи зарегистрированных деяний, подпадающих по статьи УК, на втором — Подмосковье (80,2 тысячи), на третьем — Краснодарский край (68,1 тысячи).

Рейтинг составлен на основе данных МВД России.

В Ростовской области за год, по данным МВД, было совершено 55,5 тысячи преступлений, причем, пятая часть из них — это тяжкий и особо тяжкий криминал. Из общего числа не раскрытыми осталась чуть меньше половины, хотя в ведомстве отметили сокращение количества совершенных за год преступлений на Дону в целом — на 6,2 процента.

Как уточнили в региональной прокуратуре, огромный пласт преступлений в 2018-м пришелся на незаконный оборот наркотиков — 6069 фактов, еще 2178 — экономической направленности, треть из которых — коррупционные, а 530 — экологические.

К слову, и в уже наступившем году уровень преступности в донском регионе остается высоким — 9249 попавших в отчетную статистику фактов за первые два месяца 2019-го: с учетом прироста почти на 3 процента в сравнении с январем-февралем 2018-го, Ростовская область поднялась уже на 5-ю строчку в общероссийском рейтинге, опередив Башкортостан.

По информации прокуратуры РО.

Впрочем, эксперты, опрошенные «КП», назвали такую оценку состояния преступности в субъектах Федерации не вполне объективной.

- Есть такое понятие, как удельный вес — то есть в пересчете на численность населения, условно показатели приводятся к соотношению на тысячу жителей в том или другом регионе, - говорит бывший сотрудник угрозыска Сергей К., которого «КП» ознакомила со свежей статистикой. - Поэтому совершенно некорректно сравнивать, скажем, Москву, где население втрое превышает ту же Ростовскую область, и Калмыкию или Чукотку, в которых проживают 275 тысяч человек в одной и 49 тысяч — в другой. Если делать такой анализ, то получится, что самым криминальным из упомянутых окажется Чукотка — там на тысячу населения происходило 15,3 преступления, а в Ростовской области тот же показатель составит 13,1, в Москве — 11,1, в Санкт-Петербурге — так и вовсе 9,5.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Ростовская область заняла 2-е место в стране по числу погибших в крупных ДТП

В минувшем году в донском регионе произошло вдвое больше, чем в 2017-м, жутких аварий, которые в статистике определяются как «ДТП с особо тяжкими последствиями» (если в них погибли четыре и больше человек или были ранены пятнадцать и более): их было восемь.

И число тех, у кого эти трагедии отняли жизни, соответственно, также увеличилось — на 115 процентов, до 28 человек: больше оказалось только в Краснодарском крае. Далее, после Ростовской области, в этом скорбном рейтинге следуют Башкортостан (6 аварий и 26 погибших), Дагестан (9 и 24 соответственно) и Крым (5 и 23).