2019-04-05T15:47:44+03:00
Какие люди!

Читатели "Комсомолки" выбрали самых очаровательных красавиц в погонах из Ростова-на-Дону

На сайте "КП" завершился весенний фотоконкурс
Илья БОГОМОЛОВВладимир ДОБРИЦКИЙ
Поделиться:
Татьяна Грунтовская (слева) и Татьяна Лукьянова.Татьяна Грунтовская (слева) и Татьяна Лукьянова.Фото: Илья БОГОМОЛОВ
Изменить размер текста:

К 8 Марта сайт rostov.kp.ru запустил фотоконкурс "Красавицы в погонах - 2019". Девять студенток Ростовского юридического института боролись за возможность называться самой очаровательной девушкой в полицейской форме. Голосование шло почти месяц, страсти кипели нешуточные. Двое участниц вырвались далеко вперед, набрав более 20 тысяч голосов каждая. "Комсомолка" решила, что выбирать одну победительницу в такой ситуации - просто кощунство. Поэтому 5 апреля в студию радио "КП-Ростов" (89,8 fm) были приглашены обе красавицы. Знакомьтесь: младшие лейтенанты Татьяна Грунтовская и Татьяна Лукьянова. Девушкам по 22 года, учатся на пятом курсе РЮИ МВД России.

Красавицы в погонах - 2019 (КП-Ростов)

00:00
00:00

- Девушки, вы обе такие очаровательные. Расскажите о себе. Почему хотите работать в полиции?

Грунтовская:

- Профессия, которую я выбрала достаточно специфична, нетипична, ее очень тяжело совмещать с какими-либо хобби. Все развлечения остаются на втором плане. В первую очередь - учеба. У нас последний год, конференции, диплом - сейчас все силы брошены на это. Но в выходные дни я предпочитаю заниматься спортом, люблю кататься на сноуборде. Еще люблю готовить, радовать близких десертами.

Лукьянова:

- Да, личного времени остается мало. Плюс я еще являюсь мамой, мой маленький сын занимает большую часть моего времени. Совмещать с учебой, конечно сложно, но старание дает свои результаты. Эта профессия была моей детской мечтой: красивая форма, статус. Мне всегда хотелось попробовать себя в этом. И сейчас, похоже, получается. Я отлично учусь, занимаюсь наукой и семьей тоже занимаюсь.

- Ваш муж не ревнует? А то в таком вузе мальчишек обычно больше, чем девчонок...

Лукьянова:

- Нет. Он абсолютно не ревнует, поддерживает меня во всем, старается сглаживать мои переживания.

Татьяна Грунтовская. Фото: Илья БОГОМОЛОВ

Татьяна Грунтовская.Фото: Илья БОГОМОЛОВ

- У вас обеих так много голосов. Раскройте карты: откуда столько поклонников?

Грунтовская:

- За это спасибо папе, который "голосовал" всем своим заводом. Также у меня мама работет в сетевой компании, за меня голосовало множество ее коллег и не только из России: из Молдовы, Украины, Беларусь. Еще поддерживали друзья из Якутии. Пока мы спали, у них начинался рабочий день, и они активно голосовали. Всем передаю привет и огромное спасибо! Мой отец говорит, что под конец уже взыграл спортивный интерес, хотелось узнать, у кого же окажется больше знакомых.

Лукьянова:

- Я тоже хочу выразить огромную благодарность своей группе поддержки. Изначально я даже не думала, что голосование наберет такие обороты. Спасибо моей маме, она очень большой вклад внесла в мою победу. И папе, он работает в НПИ, и оттуда меня поддерживали. Отдельная благодарность моей группе 411-ой, они ежедневно голосовали. Из-за рубежа тоже участвовали люди: из Америки, Нидерландов. География очень широкая. Конечно, это большая заслуга наших родных и близких. Мы лишь сказали, что участвуем в конкурсе, скинули ссылку и вот результат.

Татьяна Лукьянова. Фото: Илья БОГОМОЛОВ

Татьяна Лукьянова.Фото: Илья БОГОМОЛОВ

- Под конец эфира хотелось бы спросить, на кого хотите быть равняться? Есть у вас кумиры?

Грунтовская:

- Однозначно, это мои родители. Живой пример того, как нужно себя вести, прежде всего со своим ребенком: всегда и во всем его поддерживать, быть на его стороне, учить, но не ущемлять. Мои родители - это самый достойный пример в моей жизни. Я им за все благодарна.

Лукьянова:

- Я тоже выскажу огромную благодарность своим родителям. На них я ровняюсь во всем. Считаю нашу семью идеальной, поэтому своего ребенка и последующих детей я буду воспитывать в таком же ключе, в котором воспитали меня.

Обе девушки получили подарки от издательского дома "Комсомольская правда". Желаем им удачной службы в органах МВД!

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
Московская студия 8-800-200-97-02
+7 (967) 200-97-02 +7 (967) 200-97-02
Региональная студия +7 863-333-25-228-909-409-0000
СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ
Новости 24
В Ростове-на-Дону на улице Краснодарской будут делать парковочные карманы
«Стой высоко, носи корону и будь сладок внутри»: Пловчиха Юлия Ефимова поблагодарила поклонников за поздравление с Днем рождения
В Ростовской области замглавы поселения грозит арест за вранье на суде в пользу коллеги
«Красавица, ножки ух!»: Поклонники обсуждают фото «Мисс Россия» Татьяны Котовой в мини
#Учителятожелюди: Супруг ростовчанки футболист Дмитрий Тарасов вступился за педагогов
«Ростелеком» в Таганроге установит энергосберегающие светильники
«Все, о чем я мечтала в детстве, сбылось»: Звезда Playboy Мария Лиман в стрингах порассуждала о фантазиях
«Кошачий прогиб и модельное лицо»: «Русская Русалка» Влада Чигирева опубликовала фото в купальнике на пляже
Защитник «Ростова» Иван Новосельцев закрыл свою страницу в Instagram на фоне семейного скандала
В Ростовской области почти полмиллиона птиц привили от гриппа
Погода на выходные в Ростове-на-Дону 6-7 апреля 2019:солнечно и до плюс 15 градусов
В Ростовской области за незаконную уличную торговлю выписали штрафы на сумму более 1 млн рублей
Отключение света в Ростове-на-Дону 6-8 апреля 2019: где и когда
Оперативный персонал Ростовской АЭС отработал практические навыки в ходе плановой противоаварийной, противопожарной тренировки
В Ростове-на-Дону можно будет бесплатно проверить здоровье
В аэропорту «Платов» дебошир ранил авторучкой полицейского, запретившего ему пьянствовать в Duty Free
Ростовчане победили на международном фестивале в Диснейленде в Париже
Сотню украинских голубей не пустили в Россию
Детский парк «DigIt Исследователи» в Ростове-на-Дону и ЮФУ подписали договор о сотрудничестве
Уникальный телеканал UFC ТВ начинает вещание в «Интерактивном ТВ» и сервисе Wink от «Ростелекома»
На российско-украинской границе в Ростовской области задержали нелегала
Правительство Ростовской области приобретает за 14 млн рублей немецкие танки времен Великой Отечественной
«Lada, Nissan, Kia, Toyota и Volkswagen»: На юге России выдача автокредитов увеличилась до 850 миллионов рублей.