Читатели "Комсомолки" выбрали самых очаровательных красавиц в погонах из Ростова-на-Дону

К 8 Марта сайт rostov.kp.ru запустил фотоконкурс "Красавицы в погонах - 2019". Девять студенток Ростовского юридического института боролись за возможность называться самой очаровательной девушкой в полицейской форме. Голосование шло почти месяц, страсти кипели нешуточные. Двое участниц вырвались далеко вперед, набрав более 20 тысяч голосов каждая. "Комсомолка" решила, что выбирать одну победительницу в такой ситуации - просто кощунство. Поэтому 5 апреля в студию радио "КП-Ростов" (89,8 fm) были приглашены обе красавицы. Знакомьтесь: младшие лейтенанты Татьяна Грунтовская и Татьяна Лукьянова. Девушкам по 22 года, учатся на пятом курсе РЮИ МВД России.

Красавицы в погонах - 2019 (КП-Ростов) 00:00 00:00

- Девушки, вы обе такие очаровательные. Расскажите о себе. Почему хотите работать в полиции?

Грунтовская:

- Профессия, которую я выбрала достаточно специфична, нетипична, ее очень тяжело совмещать с какими-либо хобби. Все развлечения остаются на втором плане. В первую очередь - учеба. У нас последний год, конференции, диплом - сейчас все силы брошены на это. Но в выходные дни я предпочитаю заниматься спортом, люблю кататься на сноуборде. Еще люблю готовить, радовать близких десертами.

Лукьянова:

- Да, личного времени остается мало. Плюс я еще являюсь мамой, мой маленький сын занимает большую часть моего времени. Совмещать с учебой, конечно сложно, но старание дает свои результаты. Эта профессия была моей детской мечтой: красивая форма, статус. Мне всегда хотелось попробовать себя в этом. И сейчас, похоже, получается. Я отлично учусь, занимаюсь наукой и семьей тоже занимаюсь.

- Ваш муж не ревнует? А то в таком вузе мальчишек обычно больше, чем девчонок...

Лукьянова:

- Нет. Он абсолютно не ревнует, поддерживает меня во всем, старается сглаживать мои переживания.

Татьяна Грунтовская.Фото: Илья БОГОМОЛОВ

- У вас обеих так много голосов. Раскройте карты: откуда столько поклонников?

Грунтовская:

- За это спасибо папе, который "голосовал" всем своим заводом. Также у меня мама работет в сетевой компании, за меня голосовало множество ее коллег и не только из России: из Молдовы, Украины, Беларусь. Еще поддерживали друзья из Якутии. Пока мы спали, у них начинался рабочий день, и они активно голосовали. Всем передаю привет и огромное спасибо! Мой отец говорит, что под конец уже взыграл спортивный интерес, хотелось узнать, у кого же окажется больше знакомых.

Лукьянова:

- Я тоже хочу выразить огромную благодарность своей группе поддержки. Изначально я даже не думала, что голосование наберет такие обороты. Спасибо моей маме, она очень большой вклад внесла в мою победу. И папе, он работает в НПИ, и оттуда меня поддерживали. Отдельная благодарность моей группе 411-ой, они ежедневно голосовали. Из-за рубежа тоже участвовали люди: из Америки, Нидерландов. География очень широкая. Конечно, это большая заслуга наших родных и близких. Мы лишь сказали, что участвуем в конкурсе, скинули ссылку и вот результат.

Татьяна Лукьянова.Фото: Илья БОГОМОЛОВ

- Под конец эфира хотелось бы спросить, на кого хотите быть равняться? Есть у вас кумиры?

Грунтовская:

- Однозначно, это мои родители. Живой пример того, как нужно себя вести, прежде всего со своим ребенком: всегда и во всем его поддерживать, быть на его стороне, учить, но не ущемлять. Мои родители - это самый достойный пример в моей жизни. Я им за все благодарна.

Лукьянова:

- Я тоже выскажу огромную благодарность своим родителям. На них я ровняюсь во всем. Считаю нашу семью идеальной, поэтому своего ребенка и последующих детей я буду воспитывать в таком же ключе, в котором воспитали меня.

Обе девушки получили подарки от издательского дома "Комсомольская правда". Желаем им удачной службы в органах МВД!