«Это беспредел!»: Парковочная мафия у зоопарка пригрозила расправой депутату гордумы Ростова-на-Дону

Депутат гордумы Ростова-на-Дону Сергей Смирнов на себе испытал прелести с попыткой оставить свой автомобиль на парковке возле городского зоопарка — и нарвался на местную «мафию», которая стала вымогать с него за это деньги.

- Это мое утро началось со звонка Александра Жадобина, директора Ростовского зоопарка, - рассказал Смирнов. - Он попросил помощи в вопросе ликвидации незаконной стоянки около со стороны ул. Зоологическая. Я думал — ну, парковка и парковка, у нас их много таких. Но здесь не так. Здесь настоящий криминал. Это люди социально-опасные, некоторые неоднократно судимые, они носят холодное оружие, они угрожают. Они угрожали мне — депутату городской думы. Они угрожали руководителю ростовского зоопарка — физической расправой, уничтожением имущества. Это важный социальный объект города — туда приезжают люди с детьми, целыми семьями. Это просто неприемлемо.

Поясним, что у зоопарка есть своя официальная парковка, где установлен шлагбаум и плата там (55 рублей в день) вносится в соответствии с установленным мэрией тарифом, поскольку это муниципальное учреждение. А та, о которой говорит Смирнов, это, по сути, даже не парковка, а так - просто размещение машин, где придется.

НА ВЫМОГАТЕЛЕЙ ЖАЛОВАЛИСЬ ЕЩЕ ВОСЕМЬ ЛЕТ НАЗАД

И вот ее-то и облюбовали ловкачи — причем, длится это уже не год, не два, а намного дольше. "КП", например, на сайте горадминистрации нашла обращение от ростовчан, которые жалуются на вымогателей, датированное еще мартом 2011 года:

«Скажите, пожалуйста, насколько правомерна платная парковка перед зоопарком, - спрашивали у чиновников люди. - Свирепого вида дядьки берут с машины 50 руб, когда билет в зоопарк на взрослого не в летний сезон 60 р. Чтобы пойти в зоопарк с ребенком, нужно платить вдвое больше за "привилегию" приехать на машине. Есть вообще какое-то постановление по этому поводу? В любом случае этого быть не должно. Если зоопарку не хватает денег-пусть поднимут цену на билет-такое я готова принять, но парковаться люди имеют право бесплатно!»

Тогда в мэрии ответили, что, мол, существует «постановление, устанавливающее размер платы, а взимать ее имеют право только администраторы-кассиры, имеющие при себе удостоверение с фотографией, подтверждающее их полномочия».

Сейчас ситуация изменилась.

"ЛОВКАЧИ" ПОДНЯЛИ ТАКСУ ДО 100 РУБЛЕЙ

Во-первых, «парковочная мафия» подняла таксу до 100 рублей (иначе угрожают проколоть колеса — как минимум, а «начнешь выпендриваться, получишь по башке»). А во-вторых, они попросту блокируют въезд на официальную стоянку зоопарка, где давно уже перевели взимание платы на безналичный расчет.

- Реальное безобразие, - рассказал «КП» - Ростов-на-Дону» директор зоопарка Александр Жадобин. - Они просто внаглую стоят на въезде и не дают проехать автомобилям — в основном, это в выходные происходит, когда много посетителей. Натягивают сигнальные ленты, просто не пускают. Заставляют ставить машины на газоны, тротуары. И действуют очень нагло.

По его словам, он действительно не раз обращался в полицию — и даже писал обращение в адрес начальника горуправления МВД, но эффект — по большому счету, нулевой.

- Нет, стражи порядка приезжают, а что толку-то? - разводит руками Жадобин. - Те, завидев патрульный автомобиль и товарищей в форме, разбегаются. А потом возвращаются и продолжают угрожать. Один, помнится, прыгал даже на меня, телефон из рук выхватывал — правда, не получилось у него, я все-таки офицер в прошлом: отскочил он, в общем. Но ситуация дикая. Ведь они, эти деятели (полицейские, кстати, сами предупреждали меня, что они отсидевшие, поэтому опасные), представляются нашими сотрудниками. Грустно, что это все длится уже много лет, и ничего не меняется. У нас, к слову, есть еще одна парковка, на 500 мест, со стороны пр. Ленина — эти наглецы там тоже пытались свои порядки установить, но нам удалось-таки оттуда их прогнать.

"ЭТО ЖЕ ЗАХВАТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЗЕМЛИ!"

Депутат Сергей Смирнов говорит, что в этот раз он уже сам вызвал полицию на место событий: протокол составили, факт незаконной стоянки зафиксировали. Но пока на этом и все. Гарантий, что на будущих выходных вымогатели не появятся вновь, нет.

- С эти обязательно нужно что-то делать, - уверен, между тем, Смирнов. - Ведь получается, что группа антиобщественных элементов фактически захватила муниципальную собственность, как же так?

Добавим, что аналогичные сигналы не раз поступали и из других мест южной столицы — в частности, с парковок на рынках (на том же Темернике, допустим) и возле некоторых торговых центров.

- Сегодня утром (в понедельник, 8 апреля. - прим. ред.) к проблеме проявили массу внимания силовики и администрации, - отметил в беседе с корреспондентом "КП" депутат. - В общем, ситуация в нужном русле. И теперь уж точно не отпустим, мы ее дожмем на 100 процентов. Уже помощь предложили и коллеги из Заксобрания, и Госдумы.

«Комсомольская правда» ждет комментариев по ситуации от руководства городского управления МВД по Ростову-на-Дону.

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