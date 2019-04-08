Почему не работает лифт на Ворошиловском мосту в Ростове-на-Дону

В редакцию "КП-Ростов" неоднократно обращались читатели с просьбой узнать, почему не работают лифты, установленные на Ворошиловском мосту к чемпионату мира по футболу 2018 года.

- Левобережный парк стал излюбленным местом для прогулок ростовчан, но чтобы спуститься в него с Ворошиловского моста, нужно делать приличный "крюк". А подняться обратно - целое дело. Как удобно воспользоваться лифтами, но как мы не подойдем - они вечно закрыты. Для кого их строили? ЧМ прошел, и их решили закрыть? - спрашивают люди. - Там уже все пылью покрылось, на входе постоянно висит запрещающая лента.

Так сейчас выглядит вход в лифт Ворошиловского моста.Фото: предоставлено читателем.

За разъяснениями "Комсомолка" обратилась в Департамент автодорог города, который со ссылкой на МКУ "ДИСОТИ" сообщил следующее. На осенне-зимний период лифты были закрыты. Сейчас они подготавливаются для технического обслуживания и заработают с 1 мая. Чиновники подчеркнули, что данные лифты предназначены для маломобильных групп населения и мамочек с колясками, то есть даже во время работы подъемников не все желающие смогут воспользоваться ими.

Добавим, что лифты будут работать ежедневно с 10 до 20 часов.

А ВОТ БЫЛ СЛУЧАЙ

Лифты Ворошиловского моста дважды аварийно останавливались в день матча ЧМ-2018

- Максимально лифт может перевезти десять пассажиров. В тот день туда заходили по пятнадцать человек, некоторые прыгали и расшатывали кабину, - рассказал и.о. директора МКУ «ДИСОТИ» Дмитрий Васильев. - В течение дня было зафиксировано два случая аварийной остановки. (подробности)