2019-04-06T18:12:56+03:00
Общество

«Как мило и романтично!»: Виктория Лопырева показала снимок своего семейного счастья

Красавица из Ростова-на-Дону наслаждается материнством
Ирина ЛЕНЕВСКАЯ
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Виктория Лопырева и ее возлюбленный Игорь Булатов. Фото: инстаграм/lopyrevavikaВиктория Лопырева и ее возлюбленный Игорь Булатов. Фото: инстаграм/lopyrevavika
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Известная телеведущая и посол ЧМ-2018 Виктория Лопырева, которая недавно стала мамой, порадовала поклонников романтическим фото, где она вместе с возлюбленным и сыном.

- Каждый день счастлива, - написала Виктория, добавив, что малышу Марку Лионелю исполнилось два месяца.

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Every day is special Happy #2month baby Mark Leo V #KeyWest
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Комментарии не заставили себя ждать (здесь и далее авторский стиль и пунктуация сохранены): «Будьте счастливы!», «Пусть Ваш малыш, растет рядом с мамой и папой», «Как мило и романтично», «Радуйтесь жизни», «Какая милая расцветка одеяльца», «Не болейте!».

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Напомним, роды Виктории Лопыревой прошли в США, в одной из клиник Майами. Блондинка до сих пор там находится со своей семьей - отцом малыша бизнесменом Игорем Булатовым и сыном. Несмотря на многочисленные нападки хейтеров, которые критикуют ее за то, что она увела мужчину из другой семьи, телеведущая продолжает выкладывать совместные снимки, доказывая, что, несмотря на злопыхателей, она каждый день радуется своему семейному счастью.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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