«Как мило и романтично!»: Виктория Лопырева показала снимок своего семейного счастья

Известная телеведущая и посол ЧМ-2018 Виктория Лопырева, которая недавно стала мамой, порадовала поклонников романтическим фото, где она вместе с возлюбленным и сыном.

- Каждый день счастлива, - написала Виктория, добавив, что малышу Марку Лионелю исполнилось два месяца.

lopyrevavika Every day is special Happy #2month baby Mark Leo V #KeyWest

Комментарии не заставили себя ждать (здесь и далее авторский стиль и пунктуация сохранены): «Будьте счастливы!», «Пусть Ваш малыш, растет рядом с мамой и папой», «Как мило и романтично», «Радуйтесь жизни», «Какая милая расцветка одеяльца», «Не болейте!».

lopyrevavika Есть песня у прекрасной Тамары Гвердцители, от которой у меня всегда мурашки по коже... Мамины глаза...

Напомним, роды Виктории Лопыревой прошли в США, в одной из клиник Майами. Блондинка до сих пор там находится со своей семьей - отцом малыша бизнесменом Игорем Булатовым и сыном. Несмотря на многочисленные нападки хейтеров, которые критикуют ее за то, что она увела мужчину из другой семьи, телеведущая продолжает выкладывать совместные снимки, доказывая, что, несмотря на злопыхателей, она каждый день радуется своему семейному счастью.

lopyrevavika Марк Леонель наконец-то дождался нашу особенную гостью - ген секретаря @fifaworldcup

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Виктория Лопырева впервые рассказала о своей беременности

В конце октября «Комсомолка» сообщила о том, что посол ФИФА чемпионата мира по футболу-2018 Виктория Лопырева беременна. И отец будущего ребенка вовсе не Николай Басков, за которого красавица собиралась замуж (подробности).

КСТАТИ

Виктория Лопырева родила сына в день рождения Неймара и Роналду

Первенец посла ФИФА чемпионата мира по футболу Виктории Лопыревой, словно по заказу, родился 5 февраля - в один день с лучшими футболистами мира Роналду и Неймаром. Информацию о том, что у Виктории родился сын, подтвердили родители малыша (подробности).