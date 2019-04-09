Суд в Ростове-на-Дону приговорил боевика из банды Басаева, участвовавшего в нападении на Буденновск, к 11 годам колонии

Северо-Кавказский окружный военный суд вынес приговор еще одному боевику из банды Шамиля Басаева, участвовавшему в кровавом нападении на Буденновск летом 1995 года, при котором погибли 129 человек, более четырехсот получили ранения разной степени тяжести.

- Именем Российской Федерации — признать Руслана Исламова виновным в совершении инкриминируемых преступных деяний и назначить ему наказание в виде 11 лет лишения свободы в колонии общего режима, - объявил судья, рассматривавший уголовное дело.

Уроженец Чечни Руслан Исламов обвинялся сразу по нескольким статьям УК РФ — в совершении теракта, бандитизме, убийстве и захвате заложников.

Как установил суд, он добровольно вступил в бандформирование Басаева и вместе с ним совершил тот самый кровавый рейд в город на Ставрополье: он был одним из тех, кто с автоматом в руках удерживал заложников в захваченной террористами больнице. После этого он еще более десяти лет, по данным следствия, состоял в банде — до тех пор, пока ее предводитель Шамиль Басаев не был уничтожен российскими спецслужбами.

К тому времени, к слову, Исламов успел сменить паспорт и последние пятнадцать лет жил под чужим именем — до момента задержания, которое произвели чекисты в ходе спецоперации в июле 2017 года.

В ходе расследования бывший боевик пошел на сотрудничество со следствием, поэтому уголовное дело слушалось в особом порядке — на процессе он признал свою вину.

- В отношении остальных членов банды, в том числе объявленных в розыск, расследование продолжается, - подчеркнули в Генеральной прокуратуре России.

ИЗ ДОСЬЕ «КП»

Бандруппа из почти двухсот боевиков под руководством Шамиля Басаева 14 июня 1995 года захватила больницу в Буденновске, согнав в нее захваченных в качестве заложников более полутора тысяч местных жителей: тех, кто отказывался подчиняться, расстреливали. Террористы выдвинули требования в властям РФ: остановить военные действия в Чечне и вступить в переговоры с Джохаром Дудаевым.

17 июня был штурм, удалось освободить только 61 заложника, затем начались переговоры, и 19 июня Басаев согласился освободить оставшихся — в обмен на обещанное прекращение боевых действий в Чечне и вывод войск. После чего террористам позволили вернуться в Чечню.

В результате теракта погибли 129 человек, 415 ранены.

За совершение преступлений в ходе этого нападения с 1995 по 2017 годы были осуждены и приговорены к срокам от 11 до 15 лет 28 участников бандгруппы. Уголовное преследование в отношении 5 лиц, в том числе Басаева, уничтоженного в ходе спецоперации в Ингушетии в июле 2006-го, было прекращено в связи с их смертью.

По уголовному делу 29 человек объявлены в федеральный и международный розыск.

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