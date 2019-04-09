Мусорная реформа в Ростовской области: Как рассчитывается оплата за вывоз, где и как оформить перерасчет, кому положены льготы. Как известно, мусорная реформа стартовала в начале 2019-года, но тема остается по-прежнему актуальной. Так, только с начала года возбуждено свыше 450 административных дел за отказ или уклонение при заключении договора на вывоз мусора. Как известно, заключать их с региональным оператором должны сами жильцы, если речь идет о частном секторе; ТСЖ или управляющие компании - если о многоэтажках; юридические, должностные лица или индивидуальные предприниматели - если речь идет о бизнес-помещениях, а также медицинских, образовательных и любых других учреждениях.

Отвечаем на самые частые вопросы, которые задают читатели «КП».

- Как рассчитывается оплата за вывоз мусора? Есть потребность пересчитать то, что указано в платежке. Анатолий Васильевич.

- Оплата за вывоз ТКО выделяется специальной строкой для жителей многоквартирных домов или приходит отдельной квитанцией для жителей частного сектора. Оплата на одного жильца будет начисляться по определенной формуле: сумма единого тарифа умножается на норматив накопления и делится на 12 месяцев. Полученную цифру нужно умножить на количество прописанных.

В каждом районе Ростовской области действует единый тариф (см. на сайте kp.ru): для Ростова-на-Дону он составляет 446,84 рубля за кубический метр с учетом НДС. Что же касается нормативов накопления, то для многоквартирных домов донской столицы он составляет 3,08 кубометра в год на человека, для частного сектора - 3,12.

Нормативы указаны в постановлении №2 регионального министерства ЖКХ от 8 февраля 2018 года. Они считаются в кубометрах и зависят от численности населения в каждом муниципальном образовании. Свои суммы утверждены также для школ, кафе, химчисток и других предприятий.

- Кому положены понижающие коэффициенты к нормативам накопления? 8-909-421-**-**.

- Такие коэффициенты могут действовать только при условии, что твердые отходы действительно будут собирать раздельно и всем домом. Для этого должна быть соответствующим образом оборудована площадка с контейнерами для раздельного сбора и сортировки всех отходов. При этом все действия для осуществления раздельного сбора отходов необходимо согласовать с региональным оператором.

К слову, понижающий коэффициент также прописан в постановлении министерства ЖКХ региона: при сборе бумаги и картона - 0,9; ПЭТФ бутылок и прочих пластмасс - 0,96; бумаги, картона, ПЭТФ бутылок и прочих пластмасс - 0,86. Необходимый коэффициент умножаем на сумму, полученную по формуле (см. выше), на одного человека в месяц. Это и будет расчет с учетом понижающего коэффициента.

- Какие документы нужны для перерасчета? Надежда Васильева.

- Необходимы:

- паспорт;

- документ, удостоверяющий право собственности либо право владения и/или пользования помещения, в отношении которого производится оплата, + копия документа;

- платежный документ по оплате за услугу «Обращение с ТКО»;

- в случае перерасчета - документы, подтверждающие временное непроживание (отсутствие) граждан: справки, билеты либо другие документы, согласно Постановлению Правительства РФ №354 от 06.05.2011 года.

- Кому положены льготы на услугу по вывозу мусора? Леонид Платовский.

- Поскольку с 1 января 2019 вывоз отходов считается коммунальной услугой, некоторые категории потребителей имеют право на льготы. К ним относятся инвалиды войны, ветераны боевых действий, инвалиды 1 и 2 групп, семьи, имеющие детей-инвалидов, граждане, пострадавшие от радиационных аварий, ветераны труда, ветераны труда РО, реабилитированные лица, сельские специалисты, многодетные семьи. Для малоимущих граждан предусмотрена компенсация части расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг, чьи ежемесячные расходы на ЖКУ превышают 20% от совокупного семейного дохода.

Но важно помнить, что оформлением компенсаций занимается не региональный оператор, а органы социальной защиты.

- Кто должен вывозить крупногабаритный мусор и когда? 9-928-555-**-**.

- Крупногабаритные отходы также относятся к коммунальным отходам, однако их размеры превышают габариты стандартных контейнеров. К ним относится бытовая техника, мебель, независимо от ее размеров. Но крупногабаритные отходы, в отличие от коммунальных, вывозятся не в ежедневном режиме. Их вывоз осуществляется раз в неделю либо по заявкам управляющих компаний. Если же у вас не строительный мусор, а, допустим, вышедшая из строя бытовая техника, столы, стулья, диваны, кресла и прочие крупногабаритные отходы, то, пожалуйста, не нужно кидать это в контейнер! Просто поставьте ненужные вам вещи возле контейнера на площадке. В компании подчеркнули: вывоз крупногабаритных отходов происходит раз в неделю, по заявке от управляющей компании уже включен в тариф. А вот на вывоз строительного мусора нужно заключать отдельный договор.

- Как быть, если человек прописан, а не проживает? Виолетта.

- Расчет размера оплаты производится на основании количества проживающих в помещении. Таким образом, если число фактически проживающих отличается от номинально зарегистрированных жителей, возникает основание для перерасчета. Для этого необходимо обратиться в абонентский отдел регоператора или в свою управляющую компанию и предоставить подтверждающие документы. Это могут быть копия командировочного удостоверения; справка о нахождении на лечении в стационарном лечебном учреждении или на санаторно-курортном лечении; справка, подтверждающая период временного пребывания гражданина по месту нахождения учебного заведения; и другие документы, указанные в п. 93 Постановления Правительства РФ №354.

АЛЛО!

Бесплатный единый колл-центр регионального оператора ГК «Чистый город» (по Ростову-на-Дону и Мясниковскому району): 8-800-707-05-08. Ежедневно с 07.00 до 24.00.

Официальный сайт: http://rostov.clean-rf.ru/.

ВЫРЕЖИ И СОХРАНИ!

Где можно оформить перерасчет*

Центральный офис: г. Ростов-на-Дону, пр. Соколова, 84.

Тел. 8-905-454-30-32, 8-905-455-51-50, 210-80-10, 8-800-707-05-08.

График работы: с 8.00 до 19.00; сб, вс с 11.00 до 17.00.

Отделение по Ворошиловскому и Октябрьскому районам:

г. Ростов-на-Дону, пр. Михаила Нагибина, 27.

Тел. 8-905-454-30-32, 8-905-455-51-50, 210-80-10, 8-800-707-05-08.

График работы: пн - пт с 8.00 до 17.00.

Отделение по Пролетарскому и Первомайскому районам:

г. Ростов-на-Дону, ул. Мурлычева, 84.

Тел. 8-905-454-30-32, 8-905-455-51-50, 210-80-10, 8-800-707-05-08.

График работы: пн - пт с 8.00 до 17.00

Отделение по Железнодорожному и Советскому районам:

г. Ростов-на-Дону, пр. Стачки, 198а.

Тел. 8-905-454-30-32, 8-905-455-51-50, 210-80-10, 8-800-707-05-08.

График работы: пн - пт с 8.00 до 17.00.

Отделение по Кировскому и Ленинскому районам:

г. Ростов-на-Дону, ул. Согласия, 25а.

Тел. 8-905-454-30-32, 8-905-455-51-50, 210-80-10, 8-800-707-05-08.

График работы: пн - пт с 8.00 до 17.00.

*Адреса абонентских участков регионального оператора.

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