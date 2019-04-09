2019-04-09T17:48:26+03:00
Общество

Стиляги! Актерский клан Добронравовых из Таганрога порадовал поклонников "бандитской" фотосессией

Черно-белые карточки собрали тысячи лайков и комментариев
Ольга КУПОРОВА
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Актерский клан Добронравовых. Фото: dobronravov.fedorАктерский клан Добронравовых. Фото: dobronravov.fedor
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Какими только эпитетами не завалили поклонники аккаунты популярного актера Федора Добронравова («Ликвидация», «Сваты») и его сыновей 36-летнего Виктора («Т-34», «Фамильные ценности») и 29-летнего Ивана («Любовь на миллион», «Свиридовы»). А причиной стали черно-белые снимки мужского трио. Их даже описывать не хочется, такие карточки надо смотреть, листать и наслаждаться.

- ДОБРОнравовы, - подписала автор снимков Александра Торгушникова (она же по совместительству - супруга Виктора Добронравова).

Комментарии не заставили себя ждать (авторские стиль и пунктуация сохранены): «Банда!», «Срочно в криминальный проект», «Ха! Ганстеры», «Отличное фото. Замечательные люди. Достойное наследие», «Классные актеры», «Крутые, слов нет», «Какие лица! Я даже не сразу поняла, что люди то разные на фотографии», «Актерская династия, браво!», «Стиль и мужество в одном фото», «Трое из ларца, одинаковых с лица».

aleksandratorgushnikovaaleksandratorgushnikova
ДОБРОнравовы
1336 отметок «Нравится»42 комментариевInstagram

Стоит отметить, что старший Добронравов только в январе появился в Инстаграме, но уже у него 79 тысяч подписчиков, а каждый пост собирает тысячи лайков.

А вам нравятся снимки? Пишите в комментариях!

vdobrovdobro
Это мы...)
3654 отметок «Нравится»64 комментариевInstagram

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«Перенесший инсульт Федор Добронравов отменяет выступления», «Федор Добронравов снова госпитализирован в предынсультном состоянии, «Перенесший инсульт Добронравов объяснил, почему не принял участие в спектаклях» - такие заголовки заставили понервничать фанатов 57-летнего актера по всей стране.

Что произошло на самом деле? Звезда «Сватов», как известно, очень востребован. Он ведущий актер столичного Театра Сатиры, где регулярно дает спектакли, постоянно снимается в кино и сериалах, создает собственные проекты со своей продюсерской студией (скоро на больших экранах стартует прокат его фильма «Жили-были») и еще успевает ездить на гастроли (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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