Дилерский центр KIA «Авингруп» в Ростове

Компания «Авингруп Холдинг» была создана в 1998 году. Это первый официальный дилер бренда Renault в Ростове-на-Дону. Сейчас «Авингруп» состоит из трех дилерских центров и двух автомобильных брендов KIA и Renault.

О бренде

Бренд KIA имеет свой собственный стиль, предлагая покупателям уникальный дизайн продуктов и профессиональный сервис. Специалисты KIA предъявляют самые высокие требования к качеству во всем, чтобы доказать надежность автомобилей бренда. Продукция компании демонстрирует высокий уровень комфорта и безопасности. KIA не только улучшает качество жизни людей, но и заботится об окружающей среде.

Сервисные программы

«Авингруп Холдинг» осуществляет полный комплекс услуг по реализации и сервисному обслуживанию автомобилей марок RENAULT, KIA и CITROЁN в специализированных современных автосалонах.

Приобретая автомобиль в фирменных автосалонах «Авингруп», покупатель всегда может рассчитывать на профессиональные консультации сертифицированных специалистов и обслуживание в авторизованных сервисных центрах компании.

Фото: ЗАО «Авингруп»

«Авингруп Холдинг» предоставляет своим клиентам услугу приобретения автомобиля в кредит или на условиях лизинга, систему trade-in, оперативные квалифицированные консультации специалистов и полный комплекс услуг технического сервиса.

ЗАО «Авингруп»

Официальный сайт: www.avingroup.kia.ru

Адрес дилерского центра: 344064, г. Ростов-на-Дону, ул. Вавилова, 74/А.

Телефон: 8 (863) 23-000-00.

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