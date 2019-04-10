Дилерский центр RENAULT «Авингруп» в Ростове

Компания «Авингруп Холдинг» была создана в 1998 году. Это первый официальный дилер бренда Renault в Ростове-на-Дону. Сейчас «Авингруп» состоит из трех дилерских центров и двух автомобильных брендов KIA и Renault.

О бренде

В последние годы Renault является одной из самых популярных и продаваемых автомобильных марок в России. К началу 2018 года дилерская сеть Renault насчитывает свыше 140 автосалонов от Калининграда до Владивостока. Автомобили Renault доказали надежность в непростых климатических и дорожных условиях России и по праву заслужили звание народной марки.

Все официальные дилеры Renault берут на себя обязательства, которые помогают каждому покупателю или владельцу автомобиля вовремя получить любую необходимую информацию и помощь в обслуживании автомобиля.

Фото: ЗАО «Авингруп»

Сервисные программы

«Авингруп Холдинг» осуществляет полный комплекс услуг по реализации и сервисному обслуживанию автомобилей марок RENAULT, KIA и CITROЁN в специализированных современных автосалонах.

Приобретая автомобиль в фирменных автосалонах «Авингруп», покупатель всегда может рассчитывать на профессиональные консультации сертифицированных специалистов и обслуживание в авторизованных сервисных центрах компании.

«Авингруп Холдинг» предоставляет своим клиентам услугу приобретения автомобиля в кредит или на условиях лизинга, систему trade-in, оперативные квалифицированные консультации специалистов и полный комплекс услуг технического сервиса.

ЗАО «Авингруп»

Официальный сайт: www.avingroup.ru

Адрес дилерского центра: 344064, г. Ростов-на-Дону, ул. Вавилова, 74/1Р.

Телефон: 8 (863) 23-000-00.

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