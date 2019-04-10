ООО «Эскадра» - официальный дилер SKODA в Ростове-на-Дону

Автоцентр «Эскадра» открылся в Ростове-на-Дону в 2009 году. Здесь все предусмотрено для комфортного приобретения и технического обслуживания автомобилей ŠKODA (Шкода). На территории центра расположены современный шоу-рум, станция технического обслуживания, а также склад оригинальных деталей и аксессуаров ŠKODA.

В шоу-руме можно увидеть полный модельный ряд ŠKODA, широкий ассортимент оригинальных деталей и дополнительного оборудования. В клиентской зоне также можно посетить ŠKODA Boutique с современными аксессуарами марки, среди которых оригинальная одежда, сувенирная продукция, автокосметика ŠKODA.

На собственном складе автоцентра представлено более 50 новых автомобилей ŠKODA всех моделей в различных комплектациях.

О бренде

ŠKODA - это чешская автомобильная марка, одна из самых динамично развивающихся в мире. Высочайшее европейское качество сборки, интересные дизайнерские решения и ответственный сервис бренда ŠKODA находят отклик у российских покупателей. Современный запоминающийся дизайн, надежность и безопасность на дороге, просторный и удобный салон для всей семьи, качественное обслуживание в официальном сервисе, доступные и долговечные запчасти - все это есть в автомобилях ŠKODA.

Фото: Автоцентр «Эскадра»

Сервисные программы

Ремонт и обслуживание автомобиля в автосалоне «Эскадра» проводится на профессиональном оборудовании с использованием только оригинальных деталей, аксессуаров и рекомендованных материалов.

За каждое пройденное ТО клиенты получают баллы. 1 балл = 1 рубль. Бонусные накопления можно потратить на все виды сервисных работ, покупку оригинальных деталей и аксессуаров. Для участия в акции нужно зарегистрироваться на сайте lk.skoda-avto.ru.

При первом обращении новые клиенты центра получают выгоду 15% на ремонтные работы и 15% на запасные части. Для тех же, кто пользуется автомобилем, приобретенным в «Эскадре» более 4 лет, экономия на приобретении расходных материалов свыше 3 500 рублей. Обладатели дисконтной карты любого дилерского центра ŠKODA могут рассчитывать на скидку на ТО, ремонт, приобретение оригинальных деталей и аксессуаров ŠKODA в размере до 20%. Акции между собой не суммируются.

Своевременное прохождение технического обслуживания - залог исправности автомобиля и безопасности людей.

ООО «Эскадра»

Официальный сайт: http://www.eskadra-auto.ru/

Адрес дилерского центра: г. Ростов-на-Дону, пр. Шолохова, 237 (район старого аэропорта).

Телефон: +7(863) 306-75-75.

На правах рекламы