Тотальный диктант 2019 в Ростове-на-Дону: регистрация, площадки, дата проведения. Известно, что всемирная акция любителей русского языка в этом году стартует в субботу, 13 апреля, в 14:00 по московскому времени. Она - бесплатная и для всех желающих.

В частности, в донской столице будут открыты свыше 30 площадок (адреса см. ниже). Организаторы говорят, что предварительная регистрация на них - желательна, тем более, что на некоторые без нее даже могут не пустить (а где-то даже потребуется паспорт, - прим. автр.). Уже сейчас на официальном сайте акции зарегистрировано больше 1,5 тысяч ростовчан.

Так, в донской столице будет ретроплощадка, на которой будут писать чернилами. Еще одна организована специально для иностранцев, где текст для написания будет адаптирован под особенности изучения русского языка как иностранного. А на другой у посетителей будет возможность погрузится еще и в историю Лейб-гвардии казачьего полка. Там покажут образцы каллиграфии гвардейцев и подлинные документы XIX-XX веков.

В этом году уникальный текст диктанта - каждый год специально для акции создает известный писатель, будет написан Павлом Басинским. Он же, к слову, наградит и отличников. Произойдет это 21 апреля в 18:00 в киноцентре, что на улице Красноармейской Ростова-на-Дону. Правда, на закрытой церемонии награждения смогут присутствовать только те, кто напишет диктант на отлично. Остальные же смогут придти на творческую встречу, которая начнется за час до награждения.

Напомним, цель акции - показать, что быть грамотным это важно для каждого человека, а заниматься русским языком хоть и нелегко, но увлекательно и полезно. Ну, и конечно же, объединить всех, кто умеет или хочет писать и говорить по-русски. В общей сложности, в Тотальный диктант пишут в 76 странах мира, а число участников уже перевалило за 227 тысяч.

КОНКРЕТНО

Какие площадки открыты в Ростове-на-Дону*

Институт филологии, журналистики и межкультурной коммуникации ЮФУ

пер. Университетский, 93, ауд. 9

ул. Пушкинская, 150 ауд. 32

пер. Университетский, 93, ауд. 2

пер. Университетский, 93, ауд. 13

ДГТУ

пл. Гагарина, 1, ауд.384

Институт философии и социально-политических наук ЮФУ

пер. Днепровский, 116, ауд. 247

ЮРИУ РАНХиГС (СКАГС)

ул. Пушкинская, 70, ауд. 120

РГЭУ (РИНХ)

пр. Ворошиловский, 47

РГУПС (РИИЖТ)

пл. Народного ополчения, 2

Институт водного транспорта имени Г. Я. Седова

ул. Береговая, 27А, ауд. 4-09

Почта РФ

ул. Селиванова, 66, к. 15

Информационный центр по атомной энергии г. Ростова-на-Дону

пл. Гагарина, 1, корп.4

ДГПБ Публичная библиотека "Пишем пером"

ул. Пушкинская,175А

Центр финансовой грамотности (ретроплощадка: пишем чернилами)

ул. Б.Садовая, 71/16 • Обязательная регистрация

Библиотечно-информационный центр им М.А. Островского

пер. Соборный, 81

Площадка TruD (для иностранных граждан)

ул. Пушкинская,175А

Лицей № 27

ул. Кривоноса, 9/4

Банк "Центр-инвест"

пр. Соколова, 62

Библиотечно-информационный центр имени И.С. Тургенева

пр. 40 лет Победы, 308/3

РЮИ МВД

ул. Еременко, 93

Корпоративная площадка СКЖД

пл. Народного Ополчения, 2

Институт водного транспорта имени Г. Я. Седова

ул. Береговая, 27А, ауд. 4-12

Библиотечно-информационный центр имени Ю.А. Гагарина

ул. Королева, 3

Лицей №102

ул. Комарова, 18

Школа № 81

пр. 40-летия Победы, 73

Библиотечно-информационный центр имени Д.С. Лихачёва

ул. Профсоюзная, 45

Библиотечно-информационный центр им М.А. Шолохова

ул. Кулагина, 19

Библиотечно-информационный центр им. А.И. Герцена

2-я Краснодарская, 149

ИУБиП

пр. Михаила Нагибина, 33 А/47

Институт математики, механики и компьютерных наук ЮФУ

ул. Мильчакова, 8а

Школа «Эврика-Развитие» № 96

ул. Волкова, 6/2

Центральная городская детская библиотека им. В.И. Ленина

пр. Коммунистический, 14

Физический факультет ЮФУ

ул. Зорге, 5

Культурно-выставочный центр ДГТУ "Донская казачья гвардия"

ул. Социалистическая, 162

Библиотечно-информационный центр им. М.В. Ломоносова

пр. Сельмаш, 7а

Школа № 87

ул. 2 я Краснодарская, 94

МАОУ "Гимназия №52" им. А.А. Печерского

ул. Мечникова, 61

Ресторан "Матадор"

ул. Красноармейская, 90

Гимназия №118 им. В. Н. Цыганова

ул. Орбитальная, 26/1

Юридическая гимназия № 9 им. М. М. Сперанского

ул. Портовая, 82

*Подробнее о площадке и регистрация на официальном сайте акции «Тотальный диктант».