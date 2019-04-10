Тотальный диктант 2019 в Ростове-на-Дону: регистрация, площадки, дата проведения
Тотальный диктант 2019 в Ростове-на-Дону: регистрация, площадки, дата проведения. Известно, что всемирная акция любителей русского языка в этом году стартует в субботу, 13 апреля, в 14:00 по московскому времени. Она - бесплатная и для всех желающих.
В частности, в донской столице будут открыты свыше 30 площадок (адреса см. ниже). Организаторы говорят, что предварительная регистрация на них - желательна, тем более, что на некоторые без нее даже могут не пустить (а где-то даже потребуется паспорт, - прим. автр.). Уже сейчас на официальном сайте акции зарегистрировано больше 1,5 тысяч ростовчан.
Так, в донской столице будет ретроплощадка, на которой будут писать чернилами. Еще одна организована специально для иностранцев, где текст для написания будет адаптирован под особенности изучения русского языка как иностранного. А на другой у посетителей будет возможность погрузится еще и в историю Лейб-гвардии казачьего полка. Там покажут образцы каллиграфии гвардейцев и подлинные документы XIX-XX веков.
В этом году уникальный текст диктанта - каждый год специально для акции создает известный писатель, будет написан Павлом Басинским. Он же, к слову, наградит и отличников. Произойдет это 21 апреля в 18:00 в киноцентре, что на улице Красноармейской Ростова-на-Дону. Правда, на закрытой церемонии награждения смогут присутствовать только те, кто напишет диктант на отлично. Остальные же смогут придти на творческую встречу, которая начнется за час до награждения.
Напомним, цель акции - показать, что быть грамотным это важно для каждого человека, а заниматься русским языком хоть и нелегко, но увлекательно и полезно. Ну, и конечно же, объединить всех, кто умеет или хочет писать и говорить по-русски. В общей сложности, в Тотальный диктант пишут в 76 странах мира, а число участников уже перевалило за 227 тысяч.
КОНКРЕТНО
Какие площадки открыты в Ростове-на-Дону*
Институт филологии, журналистики и межкультурной коммуникации ЮФУ
пер. Университетский, 93, ауд. 9
ул. Пушкинская, 150 ауд. 32
пер. Университетский, 93, ауд. 2
пер. Университетский, 93, ауд. 13
ДГТУ
пл. Гагарина, 1, ауд.384
Институт философии и социально-политических наук ЮФУ
пер. Днепровский, 116, ауд. 247
ЮРИУ РАНХиГС (СКАГС)
ул. Пушкинская, 70, ауд. 120
РГЭУ (РИНХ)
пр. Ворошиловский, 47
РГУПС (РИИЖТ)
пл. Народного ополчения, 2
Институт водного транспорта имени Г. Я. Седова
ул. Береговая, 27А, ауд. 4-09
Почта РФ
ул. Селиванова, 66, к. 15
Информационный центр по атомной энергии г. Ростова-на-Дону
пл. Гагарина, 1, корп.4
ДГПБ Публичная библиотека "Пишем пером"
ул. Пушкинская,175А
Центр финансовой грамотности (ретроплощадка: пишем чернилами)
ул. Б.Садовая, 71/16 • Обязательная регистрация
Библиотечно-информационный центр им М.А. Островского
пер. Соборный, 81
Площадка TruD (для иностранных граждан)
ул. Пушкинская,175А
Лицей № 27
ул. Кривоноса, 9/4
Банк "Центр-инвест"
пр. Соколова, 62
Библиотечно-информационный центр имени И.С. Тургенева
пр. 40 лет Победы, 308/3
РЮИ МВД
ул. Еременко, 93
Корпоративная площадка СКЖД
пл. Народного Ополчения, 2
Институт водного транспорта имени Г. Я. Седова
ул. Береговая, 27А, ауд. 4-12
Библиотечно-информационный центр имени Ю.А. Гагарина
ул. Королева, 3
Лицей №102
ул. Комарова, 18
Школа № 81
пр. 40-летия Победы, 73
Библиотечно-информационный центр имени Д.С. Лихачёва
ул. Профсоюзная, 45
Библиотечно-информационный центр им М.А. Шолохова
ул. Кулагина, 19
Библиотечно-информационный центр им. А.И. Герцена
2-я Краснодарская, 149
ИУБиП
пр. Михаила Нагибина, 33 А/47
Институт математики, механики и компьютерных наук ЮФУ
ул. Мильчакова, 8а
Школа «Эврика-Развитие» № 96
ул. Волкова, 6/2
Центральная городская детская библиотека им. В.И. Ленина
пр. Коммунистический, 14
Физический факультет ЮФУ
ул. Зорге, 5
Культурно-выставочный центр ДГТУ "Донская казачья гвардия"
ул. Социалистическая, 162
Библиотечно-информационный центр им. М.В. Ломоносова
пр. Сельмаш, 7а
Школа № 87
ул. 2 я Краснодарская, 94
МАОУ "Гимназия №52" им. А.А. Печерского
ул. Мечникова, 61
Ресторан "Матадор"
ул. Красноармейская, 90
Гимназия №118 им. В. Н. Цыганова
ул. Орбитальная, 26/1
Юридическая гимназия № 9 им. М. М. Сперанского
ул. Портовая, 82
*Подробнее о площадке и регистрация на официальном сайте акции «Тотальный диктант».
ИСТОЧНИК KP.RU