Откровения дальнобойщика: "Больше всего любим возить чипсы. Кузов забит, а веса нет - машина легко идет"

Дальнобойщик Виталий за рулем 15 лет. Ездит по России на фуре марки Daf. 14 метров в длину, а при полной загрузке вес машины доходит до 30 тонн. Виталий рассказал о том, отчего среди его коллег почти нет примерных семьянинов, и почему фуру зеленого цвета лучше объезжать стороной.

НЕРВЫ ВЫМАТЫВАЮТ ПРОБКИ И ПЛОХИЕ ДОРОГИ

Когда вышел сериал «Дальнобойщики», многие прониклись главными героями. Но по сути - почти все сказка. Где вы видели, чтобы дальнобой бросил груз и побежал по своим делам. Да я гружёную фуру даже на минуту не оставлю, хоть потоп! Никакой романтики нет в моей работе. Иногда вижу в Одноклассниках фотки выставляют, мол за баранкой на закаты и рассветы смотришь да жизни радуешься. Чушь! Смотришь, как бы в яму не влететь да без колеса не остаться.

Пробки сильно бьют по нервамФото: Олег РУКАВИЦЫН

Летом пробки выматывают все нервы. И все ради чего? Миллионы я не получаю, в среднем в месяц выходит от 50 до 80 тысяч, но вычти отсюда питание, ночёвки, поломки и сумма уже совсем не впечатляет. Менять работу не хочу - я ничего больше не умею, да и привык за 15 лет к дороге.

В КАБИНЕ ХОДИМ БОСИКОМ

Кабина - это мой дом. От пола до потолка места хватает - я хожу в полный рост, как по комнате. У меня есть две койки, специальный шкаф для продуктов, полка с туалетными принадлежностями, салфетками. В кабине ковровое покрытие - его порезал на несколько частей, чтобы идеально легло. Ну и ещё больное место - всем говорю, чтобы при входе в кабину разувались.

кабина - дом роднойФото: Олег РУКАВИЦЫН

Коллеги-дальнобойщики понимают, сами такие. А попутчики возмущаются иногда, ну таких я в кабину просто не пускаю, да и все. Душа нет конечно - приходится останавливаться и ходить мыться в придорожных кафе. Условия сносные в принципе. Там же и едим. Стандартный набор - овощные салаты (от 60 руб. за 100 гр), отбивные, гуляш (от 120 руб. за 100 гр), гарниры (от 25 руб. за 100 гр). Большой выбор чая в пакетиках (от 20 руб.) Без проблем наливают кипяток в термос. Вкусное кафе, кстати, определяем по количеству фур на парковке, если их много, то смело можно останавливаться на обед.

МАШИНУ ЗОВЕМ ПО ИМЕНИ

Мы, хоть и мужики, а на приметах всяких заморочены. Например, ни в коем случае нельзя заносить в кабину что-то из чужой машины, которая побывала в аварии, даже такие запчасти стараемся не покупать. Часто в кабине есть талисман - у меня, например, это гвоздь, который проколол колесо в самом начале работы. Есть поверье, что таким образом ты избегаешь подобных происшествий. Но талисман у каждого свой - у кого-то мягкая игрушка, чётки, фото семьи, икона.

Дороги мои, дороги!Фото: Тимур ХАНОВ

Что ещё? Своим машинам мы даём прозвища, нахваливаем их постоянно. Со стороны может показаться, что водитель не в своём уме - болтает с железякой. Но считается, что машина слышит и чувствует водителя. Поэтому я перед каждым рейсом говорю куда еду, зачем. Мне так спокойнее. Нельзя поднимать молоток или ключ, которые встретишь на дороге - обязательно в пути будет поломка. Почти никогда у дальнобойщиков не бывает бардака в салоне - считается, что ненужные вещи притягивают отрицательную энергию, поэтому возим только самое необходимое. А ещё зелёный цвет для фур считается самым аварийным, поэтому таких машин почти нет на трассе.

НА ВЫРУЧКУ НИКТО НЕ ПРИХОДИТ

Дальнобои - народ вроде как дружный. Общаемся мы по рациям, настроишься на частоту, а там чего только не услышишь. Иногда байки травят, чаще по ночам, чтобы не уснуть случайно в рейсе. Это кстати головная боль для новичков в нашем деле. Я сам по молодости кофе литрами пил, энергетиками увлекался - толку нет, все равно отключаешься, да ещё и нагрузку даёт на сердце. Теперь как чуть кемарить охота - останавливаюсь на ближайшей стоянке и сплю несколько часов. Кстати, по рации часто реклама проскальзывает - ночлежки, обеды комплексные. Предупреждаем, если по дороге едет вело колонна, например, чтобы не задел никто спортсменов. Если рация молчит - значит впереди дорога чистая, без гаишников и пробок.

В дороге чего только не случается, но помощи зачастую ждать неоткудаФото: Алексей СТЕФАНОВ

На деле, правда, вряд ли кто выручит, случись чего. Как-то бросил клич, мол, насос срочно нужен - никто не пришёл на помощь. А если тормозишь просто на дороге фуру, так сто процентов не остановится, да я сам мимо проеду - мало ли мошенников сейчас, а я один в кабине. Груз заберут и весь разговор.

У водителей есть свои предпочтения. Любим больше всего возить чипсы, салфетки, женские предметы гигиены. Кузов забит, а веса нет - машина легко идёт. Скоропортящиеся фрукты, овощи – от этого стараюсь держаться в стороне, а особенно летом – жара, все портится в считанные часы.

Как-то ко мне забежала кошка, весна была, повезло ей. Так она со мной половину страны проехала, домой привёз, так она и прижилась.

Обокрасть могут во время стоянки - порезать тент, вывезти товар, слить солярку.

ЕСЛИ ДАЛЬНОБОЙ, ЗНАЧИТ ХОЛОСТОЙ

Часто жены разводятся с дальнобойщиками, не выдерживают сложного режима работы. Рейсы-то бывают и по два месяца. Да меня самого моя бросила, ушла к офисному работнику какому-то, который от звонка до звонка в офисе сидит, и ровно в шесть домой приходит. Столько ссор было у нас с ней, ну не могу я бросить руль, скучно мне сидеть на одном месте. А ей видите ли стыдно стало, что муж у неё - водитель. Ну пусть теперь выживают вдвоём на 30 тысяч, Маринка у меня ленивая, сама работать не хочет. Да с ребятами разговаривал - сплошь и рядом такая ситуация. А в рейсе есть кому утешить - женской любви хватает, как-то был у меня роман с сотрудницей столовой в придорожном кафе. Снова жениться не хочу - хватит, натерпелся.