День древонасаждения в Ростове-на-Дону 13 апреля 2019: где посадить дерево

В эту субботу, 13 апреля, в Ростове-на-Дону пройдет весенний День древонасаждения. Как сообщили в администрации города, планируется высадить около 4 тысяч деревьев и 7 тысяч кустарников. От чиновников и депутатов на посадки выйдут более 8 тысяч человек. Также к участию приглашаются все жители южной столицы.

- Самые масштабные весенние посадки планируется провести на основных улицах, в парках и скверах, расположенных во всех районах города, а именно: в сквере 1-й Конной Армии на улице Горького, в сквере "Северный", в Комсомольском сквере в Советском районе, на Театральной площади около стелы, в сквере 1-го Пионерского слета в Ленинском районе и других объектах города, - рассказали в пресс-службе мэрии. - Приглашаем всех жителей благоустроить территорию перед своими домами. Вложив в здоровье и красоту города немного своего труда, хочется бережнее обращаться с его результатом.

АЛЛО!

За более подробной информацией о местах проведения мероприятий Дня древонасаждения можно обратиться управление благоустройства вашего района:

- Ворошиловский район - ул. Добровольского, 7/1, тел. 235-58-74;

- Железнодорожный район - ул. Свердловская, 5, тел. 244-54-70;

- Кировский район - ул. Суворова, 9, тел. 240-83-61;

- Ленинский район - ул. Красноармейская, 72, тел. 261-92-63;

- Октябрьский район - ул. Ленина, 44, тел. 210-08-81;

- Первомайский район - ул. Селиванова, 64/112, тел. 258-71-63;

- Пролетарский район - 37-я Линия, 2, тел. 283-28-97, 251-67-69;

- Советский район - пр. Коммунистический, 24, тел. 222-56-20, 222-29-82.