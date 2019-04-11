"Наглые пушистые воришки": Хозяйка двух енотов рассказала о забавных трудностях при воспитании питомцев

Еноты такие миленькие! Пушистые, игривые, ласковые. Так смешно двигают лапками и корчат рожицы, что хочется задушить их в объятиях.

- Это только на снимках или видео, - смеется Надежда Козлова, услышав такое утверждение. - А когда они рядом, то, скорее, больше проблем. Но, конечно, хорошее настроение и радость от общения все перевешивает.

Надежда - хозяйка двух енотов - Еши и Стеши, но она не советует заводить животных просто потому, что они очень миленькие на фото и видео. Это лишь красивая картинка.

- Прежде чем принять решение, надо осознавать, что это большая ответственность, ваша жизнь изменится, - говорит ростовчанка. - Мы очень долго только мечтали, понимая, что это как завести ребенка. Хотя супруг - ветеринар.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="848" height="480" src="https://www.rostov.kp.ru/video/embed/702628" frameborder="0"></iframe> Еноты играют, когда у них есть настроение.

ЖИЗНЬ В КЛЕТКЕ

Ростовчанка с ужасом вспоминает момент, когда они поехали за Ешей, увидев объявление на сайте. Продавали щенка недорого - около 15 тысяч рублей.

- Увидев маленькую клетку, где находились самка и самец (родители Еши), мы были в шоке, - вспоминает Надежда. - Правда, я чуть не заплакала. Взрослый самец явно был болен, но не подпускал ветеринаров и просто умирал.

Был диким и малыш. На тот момент Еше было уже три месяца. Это очень поздний возраст для устройства енота в новую семью - тяжело под человека подстраиваются. Но, видя пример судьбы его родителей, ростовчане решили рискнуть. Первое время Еша прятался по углам их квартиры, а потом оттаял.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="848" height="480" src="https://www.rostov.kp.ru/video/embed/702626" frameborder="0"></iframe> Когда очень хочется вкусняшку.

А через год красавчику завели подругу Стешу. Они поладили сразу, даже отдалились от людей (раньше Еша очень любил обниматься с людьми), устраивая совместные проказы. Иногда они живут в ветеринарной клинике хозяев, иногда переезжают к ним домой, где для них соорудили огромный вольер.

ПИТОМЦЫ С ПРЕСТУПНЫМИ НАКЛОННОСТЯМИ

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="848" height="480" src="https://www.rostov.kp.ru/video/embed/702616" frameborder="0"></iframe> Стеша и Еша кушают.

Еноты своенравные. Если в какой-то момент захочется срочно их потискать, не факт, что вам это разрешат. У наглого пушистого комочка может быть плохое настроение, потому, скорее, увидите его зад либо пребольно получите по руке, нежели сможете поцеловать в носик.

- Они хотят схватить все, что видят, - смеется Надежда. - На днях был такой случай: Еша заприметил наверху пакет с солью и решил, что это сахар. Я зашла на кухню в момент, когда упаковка была растерзана, а енот с недовольным видом смотрел на рассыпавшуюся соль. (смеясь) Убирали долго, но злиться на этих вальяжных увальней невозможно!

Главная цель каждого енота - стащить печенюшку, орешек и любую другую вкусняшку. Для этого, как вы понимаете, используются все методы, а посуда и даже закрытая полка не преграда. Потому ростовчанка часто идет на хитрость - раскладывает вкусности по разным углам, чтобы красавчикам было приятно.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="848" src="https://www.rostov.kp.ru/video/embed/702625" frameborder="0"></iframe> Еша хозяйничает.

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