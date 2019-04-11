В Ростовской области молодежь отправили штурмовать преграды на пути нацпроектов

Проводниками нацпроектов «в народ» в Ростовской области решили сделать молодежь — точнее, ту ее часть, которая именуется «политической активной».

Тему реализации задач, поставленных президентом Владимиром Путиным и сформулированных в виде программных государственных приоритетов, обсудили на заседании Совета молодых депутатов в южной столице.

ОДИННАДЦАТЬ КОМАНД

- Нынешнее заседание проходит в необычном формате, - отметил спикер Законодательного собрания Александр Ищенко, принявший участие в дискуссии. - Сегодня это - интересная, креативная и творческая работа, посвященная главной стратегической задаче, к выполнению которой приступила вся наша страна и вместе с ней Ростовская область. Речь идет о Национальных проектах, инициатором которых выступил Президент России. И я думаю, очевидно, для кого были созданы и будут реализовываться эти проекты - все это делается для будущего развития России, для будущего развития, в том числе, и нашей донской земли. И поэтому именно молодые депутаты — эти ребята должны увидеть те полномасштабные перспективы, которые заложены в идею прорывного развития нашей страны. Важно, что в национальных проектах сформулированы цели, задачи, определены средства, механизмы и ресурсы. То есть это полноценный проект развития будущей страны. И кому, как не молодым, это обсуждать.

Екатерина Стенякина и Александр Ищенко представили свое видение участия молодежи в достижении поставленных целей. Фото: пресс-служа ЗС РО / Анатолий Карбинов.

Собственно, повторять или как-то настоятельно уговаривать эти полторы сотни начинающих политиков, собравшихся в коворкинг-центре «Под крышей», не было никакой нужды: с соответствующим возрасту напором они тут же и взялись за дело, разбившись на группы «по интересам» - в смысле, направлениям, обозначенных в нацпроектах. Как раз получилось одиннадцать дискуссионных площадок.

- Понятно, что о национальных проектах слышали, наверное, все, но что это на самом деле — понимает не каждый, - пояснила депутат ЗС РО Екатерина Стенякина, возглавляющая одновременно и Совет молодых депутатов, и профильный парламентский комитет. - Так вот: молодые депутаты и самого ЗС, и городских дум, и собраний депутатов районов и сельских поселений разбирались с этой новой для нас всех темой. Одиннадцать команд, каждая из которых представляла свой проект, эксперты из профильных министерств, риски и пути решения.

«ЛЮДЯМ НУЖНО ПРАВИЛЬНО РАЗЪЯСНИТЬ, КАКОЙ ЭФФЕКТ ДАДУТ ПРОЕКТЫ»

Ответ на вопрос, почему именно молодежь должна взять на себя миссию по разъяснению людям в их муниципалитетах, как именно отразится претворение в жизнь поставленных главой государства задач, по мнению Стенякиной, очевиден: именно депутаты на местах ближе к народу, а молодой возраст здесь как раз-таки не помеха, а наоборот подспорье — им проще разобраться, что к чему, самим и затем объяснить все это, донести доступным языком народу.

- Вот, например, проект «Демография»: мы должны добиться, чтобы продолжительность жизни людей была более 80 лет, - пояснила депутат ЗС. - У нас 56,3 процента жителей региона должны заниматься спортом. Ну и, самое главное, это количество детей, которые должны родиться до 2024 года.

Одновременно участники дискуссионных площадок определяли основные риски, которые могут помешать добиться установленных показателей. В качестве примера в этом плане Екатерина Стенякина привела проект, посвященный производительности труда: он нацелен лишь на помощь крупным промышленным гигантам, а производство, на котором работает, например, двести человек, уже не сможет рассчитывать на помощь со стороны государства в рамках этого нацпроекта. Вместе с тем, крупные предприятия и так могут себе позволить привлечь стороннюю компанию, которая готова оказывать услуги у сфере повышения производительности труда, а некоторые даже создают свои собственные аналогичные структуры.

- На наш взгляд, это неправильно, - уверена председатель Совета молодых депутатов. - Потому что необходимо делать упор на помощь среднему бизнесу, ведь именно таких предприятий у нас большинство в территориях. Коснулись мы и 44-го закона, и информационных технологий, и самозанятости.

В дискуссии принимали участие эксперты - представители профильных министерств и ведомств. Фото: пресс-служа ЗС РО / Анатолий Карбинов.

Спикер донского парламента Александр Ищенко, рассуждая о цели вообще проведения заседания в таком формате, заметил, что теперь молодым политикам предстоит, вернувшись в свои города и районы, встречаясь с людьми, продолжая работу над механизмами реализации нацпроектов, ясно и четко доводить до населения, что нужно делать и как перестраиваться, чтобы получился задуманный эффект.

- На самом деле, это было даже даже не заседание, а полноценный мозговой штурм, - резюмировал депутат Ищенко. - Потому что мы обсуждали возможные препятствия и проблемные моменты на местах на пути нацпроектов. Эти предложения, выводы и идеи Совет молодых депутатов не только берет себе «на вооружение», но и передает в правительство Ростовской области, которое непосредственно отвечает за реализацию национальных проектов на Дону.