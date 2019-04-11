2019-04-11T18:11:35+03:00
Общество

"Ну сколько можно?": Экс-участница "Дома-2" Марина Мексика показала нос после четвертой переделки

Фолловеры призывают красотку из Ростова-на-Дону все-таки остановиться в погоне за совершенством
Ольга КУПОРОВА
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Мексика на пути к совершенству. Фото: Инстаграм/ms.mexikaМексика на пути к совершенству. Фото: Инстаграм/ms.mexika
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Эпатажная бывшая участница шоу «Дом-2» и «Ингстаграмщики» знает, как привлечь внимание к себе любимой, а главное - к своей странице в социальных сетях. Вот уже неделю Марина Мексика (она же Черкасова) рассказывает о ринопластике. В стремлении к красоте 23-летнюю девушку не остановить. Это уже четвертая операция, не факт, что последняя. Фолловеры внимательно следят за внешним преображением телеведущей и блогерши, требуя все больше подробностей. А это Марине только и надо. Не стесняясь, она показывает себя с отеками и синяками.

- Со дня операции прошло ровно семь дней, спустя десять часов после операции мне вытащили тампоны, на второй день я уже могла дышать и чувствовала вкус еды, - отчиталась Марина на своей странице. - Даже сейчас, не смотря на отёчность носика, уже наконец, появилась форма.

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Друзья можете поздравить, сегодня мой хирург снял лангетку
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На любой странице известных людей хейтеров хватает, есть они и у Марины. Злые они. Красотка старается, радует снимками, а они вот что пишут (орфография и пунктуация сохранены): «И наркоза же не боится», «Ну сколько можно уже!», «Отмороженная на всю голову и нос!», «Остановись!!!», «Ради чего?». Объективности ради стоит отметить, что положительных комментариев все такие больше: «Отек сойдет, будет ок!», «Кончик приподнят? Тебе нравиться курносые носики?», «Молодец, что хочешь быть красивой, никого не слушай», «Уже видно, что носик красивый будет, очень рада за тебя».

Напомним, год назад секс-дива «Дома-2» Мексика призналась, что после пластики (а еще у нее очень много татух) боится встречи с бабушкой, подозревая, что та ее просто не узнает. Но общение родственников прошло без воспитательных подзатыльников, бабушка все-таки ее опознала.

ms.mexikams.mexika
Хочу тату на пальцах ладони Если считаешь ,что будет круто ставь в комментах
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ИСТОЧНИК KP.RU

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