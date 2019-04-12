СНИЛС в Ростове-на-Дону 2019: надо ли менять, кому нужен и где получить номер

С 1 апреля в России вступили поправки в федеральный закон № 48 о персонифицированном учете. Речь идет о том, что карточки-свидетельства обязательного пенсионного страхования, именуемые в народе СНИЛСами, выдавать перестанут. Теперь они будут предоставляться человеку в виде электронного или бумажного документа.

А вот о том, что означает это новшество, надо ли менять карточки и повлияет ли это на пенсии, в студии радио «Комсомольская правда-Ростов» на 89,8 FM мы поговорили с заместителем управляющего Отделением Пенсионного Фонда РФ по Ростовской области Людмилой Кухта.

«НИЧЕГО ОБМЕНИВАТЬ НЕ НАДО!»

- Людмила Васильевна, нужно ли жителям Ростовской области что-то делать с их зеленой карточкой СНИЛС?

- Нет. Зеленая пластиковая карточка СНИЛС действительна у всех граждан. Обменивать ее на другой документ не надо. А вот новые карточки отделения Пенсионного фонда больше выдавать не будут - вместо них появится документ, подтверждающий регистрацию гражданина в системе индивидуального, или как его еще называют, персонифицированного учета. В последнем будет указан страховой номер индивидуального лицевого счета. Но, так как форма документа еще не утверждена, то в переходный период будут выдаваться пока привычные карточки СНИЛС.

- При приеме на работу раньше требовали СНИЛС. Будут ли теперь его требовать работодатели? И где его взять?

- Человек, поступая на работу, и сейчас обязан представить документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального (персонифицированного) учета. Этот документ вы сможете получить в любом территориальном органе Пенсионного Фонда России, где бы вы ни находились - нет необходимости обращаться только по месту регистрации. Получить его можно и в многофункциональном центре - МФЦ. Поскольку, форма документа еще не утверждена, поэтому сейчас это - карточка СНИЛС.

- А как быть тем родителям, у которых родился ребенок. Надо ли для него получать СНИЛС и как это сделать?

- Как и раньше, после того, как родители зарегистрируют в ЗАГСе рождение ребенка, им надо обратиться в любой территориальный орган Пенсионного Фонда России или МФЦ для получения документа, подтверждающего регистрацию в системе индивидуального персонифицированного учета. Еще и потому, что оказание всех госуслуг - включая медицинские - опирается на использование СНИЛСа.

На новорожденных оформлять нужно.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

«ЛУЧШЕ НЕ ТЕРЯТЬ»

- А если человек, например, сменил фамилию. Надо ли ему что-то делать с его СНИЛСом?

- Да. При изменении анкетных данных застрахованному лицу надо сообщить об этом своему работодателю для передачи в Пенсионный фонд РФ либо самому обратиться с заявлением в любое его территориальное управление или в МФЦ.

- Что делать, если потерял документ?

- Если документ потерян, вы можете оформить его дубликат или у нас, или в МФЦ. Если человек, например, зарегистрирован на портале госуслуг, то и в личном кабинете на сайте Пенсионного фонда можно заполнить заявление о выдаче дубликата в электронной форме, после этого вы получите документ в электронном виде. Если же вам нужен только номер СНИЛС, а сам документ не нужен, то он уже указан в вашем личном кабинете на портале госуслуг.

- Сохранится ли информация для назначения пенсии? Не отразятся ли эти изменения на размере пенсии?

- Напомню, страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС) присваивается каждому зарегистрированному в Пенсионном Фонде России гражданину, и на этом счете аккумулируется вся информация для назначения страховой пенсии. Поэтому вся информация совершенно не изменится. Отказ от выдачи карточки СНИЛС никак не повлияет на будущие или существующие пенсии граждан. Карточка нужна для того, чтобы предоставить номер индивидуального лицевого счета организациям, которые его требуют.

- Простой вопрос: зачем вообще нужно было что-то менять, если справки в бумажном виде все равно остаются?

- Объясню: все изменения необходимы с учетом дальнейшего развития электронного взаимодействия между ПФР и другими органами власти. Поэтому документ, подтверждающий регистрацию гражданина в системе обязательного пенсионного страхования, может быть теперь представлен не только в бумажном, но и в электронном виде, это закреплено законом от 1 апреля 2019 года № 48 «О внесении изменений в ФЗ об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования».

Отказ от выдачи карточки СНИЛС никак не повлияет на будущие или существующие пенсии граждан.Фото: Евгения ГУСЕВА

АЛЛО!

Все свои вопросы можно задать как по телефону «горячей линии» областного Отделения пенсионного фонда 8 (863) 306-10020, так и федерального колл-центра ПФР 8-800-600-44-44.