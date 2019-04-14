2019-04-14T19:57:26+03:00
Общество

Намеков не понял: Ольга Бузова напрямую призвала Басту подписаться на ее Инстаграм

Василий Вакуленко пока игнорирует пожелание певицы
Ольга КУПОРОВА
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Оля Бузова уже прямо намекает Басте, что надо бы давно подписаться. Фото: buzova86Оля Бузова уже прямо намекает Басте, что надо бы давно подписаться. Фото: buzova86
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Скандальная ведущая реалити-шоу «Дом-2» и популярная певица Ольга Бузова хочет видеть рэпера Василия Вакуленко из Ростова-на-Дону среди своих подписчиков. Очень-очень хочет. Телеведущая написала об этом с известной ее прямотой, мол, дорогой товарищ, ну будь любезен, уже давно пора, а вы меня все также игнорируете.

- Где еще встречаться с автором песни #ТожеМузыка , если не в аэропорту в Архангельске, где у нас с Васей были концерты, - прокомментировала она совместное фото с Бастой. - Кстати, он почему-то до сих пор на меня не подписан? Песню написал, как человека и личность уважает, значит - должен подписаться! «Обещать -значить сделать»?

Чтобы слегка ускорить процесс, Ольга добавила хештеги - #подпишисьнаБузову#бузоватожемузыка

buzova86buzova86
Где ещё встречаться с автором песни #ТожеМузыка , если не в аэропорту в Архангельске
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Но пока Баста не спешит. Либо не видел обращение, либо делает вид, что ему не до просмотров постов телеведущей - не хочет оказаться в 15-миллионой армии ее подписчиков.

Поклонники неоднозначного таланта Ольги Бузовой уже разрабатывают стратегию и тактику по приманиванию Басты к Инстаграму своего кумира. В комментариях кто-то предлагает устроить флешмоб хештегов, кто-то - постоянно писать и напоминать ему в комментариях, но вывод общий: «не-е-е, ну как честный человек должен подписаться».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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