Намеков не понял: Ольга Бузова напрямую призвала Басту подписаться на ее Инстаграм

Скандальная ведущая реалити-шоу «Дом-2» и популярная певица Ольга Бузова хочет видеть рэпера Василия Вакуленко из Ростова-на-Дону среди своих подписчиков. Очень-очень хочет. Телеведущая написала об этом с известной ее прямотой, мол, дорогой товарищ, ну будь любезен, уже давно пора, а вы меня все также игнорируете.

- Где еще встречаться с автором песни #ТожеМузыка , если не в аэропорту в Архангельске, где у нас с Васей были концерты, - прокомментировала она совместное фото с Бастой. - Кстати, он почему-то до сих пор на меня не подписан? Песню написал, как человека и личность уважает, значит - должен подписаться! «Обещать -значить сделать»?

Чтобы слегка ускорить процесс, Ольга добавила хештеги - #подпишисьнаБузову#бузоватожемузыка

buzova86 Где ещё встречаться с автором песни #ТожеМузыка , если не в аэропорту в Архангельске

Но пока Баста не спешит. Либо не видел обращение, либо делает вид, что ему не до просмотров постов телеведущей - не хочет оказаться в 15-миллионой армии ее подписчиков.

Поклонники неоднозначного таланта Ольги Бузовой уже разрабатывают стратегию и тактику по приманиванию Басты к Инстаграму своего кумира. В комментариях кто-то предлагает устроить флешмоб хештегов, кто-то - постоянно писать и напоминать ему в комментариях, но вывод общий: «не-е-е, ну как честный человек должен подписаться».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Трек Ольги Бузовой и Басты: скандальная телеведущая записала свой первый рэп

Скандальная телеведущая, превратившая свой разрыв с футболистом Тарасовым в несколько успешных хитов, записала новую песню и сразу видео к ней. На ролике Ольга читает рэп о своей музыкальной карьере, а Василий набивает бит и подпевает на заднем плане: "Оля Бузова". Композиция получила название "Тоже музыка" и в ней Бузова решила дать ответ всем тем, что считает ее, мягко говоря, посредственной певицей (подробности)