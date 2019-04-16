«Меньше внимания на ядовитых людей»! «Мисс Россия 2019» Алина Санько поблагодарила всех за поддержку и поздравления

«Мисс Россия 2019» Алина Санько из Азова выложила новый снимок в Инстаграм и поблагодарила поклонников, которые закидали ее комплиментами после победы в престижном конкурсе.

- Дорогие мои! Спасибо огромное Вам за поддержку, - написала Алина на своей странице. - Благодарна каждому за поздравления! Для меня это действительно самые яркие впечатления, пережитые когда-либо мной... Я рада,что Вы со мной... А скоро будет много красивого и интересного.

Сразу как только стало известно имя победительницы, страницу Алины в социальных сетях атаковали хейтеры. Девушке писали, что она не достойна, были и лучшие кандидатки. Грязи столько, что родные перестали отвечать на вопросы журналистов, которые поспешили их поздравить.

ms.alinasanko Дорогие мои!Спасибо огромное Вам за поддержку Благодарна каждому за поздравления!

Прошедшая через такое «внимание» уроженка Сальска Анастасия Костенко (супруга футболиста Дмитрия Тарасова), поздравив организаторов конкурса «Мисс Россия 2019» с достойным финалом, призвала участниц и их поклонников к корректности.

- Хочу пожелать терпения, сил и высоких результатов на международных конкурсах, - написала вторая вице-мисс России Анастасия. - А так же, милые девушки, будьте сдержаннее в негативных высказываниях. Ничего нового, из года в год аудитория делится на поддерживающих и критикующих. Только представьте, каково было бы вам, если бы большой поток резких высказываний посыпался бы на вас, вашу сестру, дочь и тд...

Кстати, корона «Мисс Россия» самая дорогая в мире.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В защиту «Мисс Россия 2019» выступили ее знакомые. В комментариях они утверждали, что семья Алины самая обычная.

Ее одна воспитывала мама, у которой небольшой бизнес, но таких денег, что бы «купить конкурс» точно нет. Вот несколько мнений: «Достойная победа и достойная девушка! Лично я рада Вашей победе! Красавица! А все злопыхатели пусть идут лесом», «Красивая и очень естественная», «Наконец-то ещё одна прекрасная победительница», «Меньше обращай внимание на ядовитых людей», «Корона к лицу! Засмотришься! Чудесная «Мисс Россия 2019».

Игорь Пшеничный, директор школы № 1, где училась «Мисс Россия 2019» Алина Санько 00:00 00:00

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