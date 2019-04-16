Доходы депутатов Госдумы в 2018 году: Михаил Чернышев вновь стал самым богатым парламентарием от Ростовской области

Депутаты Государственной думы России, избранные от Ростовской области, по традиции, в середине апреля дисциплинированно отчитались о своих доходах за прошлый, 2018-й, год — и, судя по отчетам, всем народным избранникам удалось улучшить свое финансовое положение.

Сенсаций, впрочем, не произошло. Все первые три позиции уверенно занимают представители «Единой России».

Первое место по заработку, как и прежде, занял бывший ростовский градоначальник Михаил Чернышев, являющийся в настоящее время в нижней палате федерального парламента зампредом комитета по жилищной политике и ЖКХ: 11 млн рублей в 2018-м (9,9 млн годом ранее), плюс еще без малого 1,9 млн привнесла в семейный бюджет его супруга Зоя Степанова, тоже в недалеком прошлом (до того, как ее там сменил чиновный муж) депутат ГД РФ.

Недвижимое состояние у семьи экс-мэра осталось без изменений: чета владеет самым просторным среди коллег-депутатов особняком (771,5 кв. м) и земельным участком в 20 соток, плюс еще у Чернышева имеются две квартиры (214,8 и 87,6 кв.м), садовый домик (68,5 кв.м), два участка (более 1,2 тысячи кв.м).

В автопарке депутата от «Единой России» — приобретенный годом ранее Porsche Cayenne S, а также раритетная «Волга» ГАЗ-21 и квадроцикл Yamaha. Зоя Степанова предпочитает передвигаться на Porsche Macan S.

На второй строчке также без изменений — Алексей Кобилев, до избрания трудившийся вице-президентом Торгово-промышленной палаты Ростовской области. Он заработал 6,8 млн (на 100 тысяч больше, чем в 2017-м). Зато этот представитель Дона в Госдуме является обладателем самого внушительного имущества — это и семь квартир, и четыре дома, и полтора гектара земель различного назначения (плюс четыре участка в сравнении с прошлым годом), ряд нежилых зданий, несколько овощехранилищ. Обновил Алексей Кобилев за минувший год и свой автопарк: продал кроссовер «Ниссан Кашкай», который он декларировал и в 2017-м, оставил солидный Mercedes-Benz ML и теперь у него значится еще и внедорожник Range Rover.

Третью позицию в списке наиболее крупных доходов делят экс-спикер ЗС РО Виктор Дерябкин и бывший атаман Всевеликого войска Донского и замгубернатора Ростовской области Виктор Водолацкий — порядка 5,6 млн рублей (у одного — плюс 900 тысяч в сравнении с 2017-м, у другого — плюс 300 тысяч).

Дерябкин при этом сменил служивший ему несколько лет личным средством передвижения кроссовер Audi Q5 на более свежий BMW X3 xDrive20d, а недвижимое имущество у него в пользовании - все так же дом (130 кв.м), участок на три сотки, квартира (63,9 кв.м), они записаны на супругу, которая также владеет нежилым зданием (254 кв.м) и автомобилем Mazda CX-5.

У Водолацкого — дом в совместном пользовании с супругой (395,4 кв.м), участок 6,5 соток, да у жены — две квартиры (146,7 и 138 кв.м).

Теперь что касается представителей оппозиционных фракций.

У депутата от КПРФ Николая Коломейцева доход за минувший год составил 5 млн рублей, у его супруги — 123,7 тысячи рублей. Они вдвоем владеют 64,3-метровой квартирой, кроме того у жены Коломейцева имеется участок 5 соток и дачный домик (40 кв.м).

Парламентарий от ЛДПР Сергей Иванов отчитался примерно о таком же заработке — 5 млн рублей, плюс его вторая половина добавила еще миллион. Личной недвижимости у него нет, у его супруги — две квартиры (30 и 68,5 кв.м), а также кроссовер Toyota RAV4, к которому, вероятно, время от времени добавляется имеющийся у депутата автоприцеп для его же парусной лодки «Контест 34».

И, наконец, первый зампред фракции «Справедливая Россия» в ГД Михаил Емельянов сообщил в своей декларации, что он заработал в 2018-м 4,9 млн рублей, имеет две квартиры в собственности (57,7 и 60 кв.м) и одну — на 176,4 кв.м — в долях с супругой. Вместе с тем, у него, в отличие от многих коллег, нет «парламентской» квартиры в Москве — той, что предоставляется народным избранникам на период работы в Думе.

К слову, жена Емельянова оказалась, как и прежде, самой хорошо зарабатывающей депутатской женой — ее доход составил 25,7 млн рублей (в прошлом году — 16,2 млн), у нее также есть дом (296,6 кв.м) и земельный участок (474 кв.м) и Mercedes-Benz C250.

В числе наиболее успешных с точки зрения заработка также следует назвать вторую половину Виктора Дерябкина — 9,3 млн рублей (правда, это на 1,3 млн меньше, чем годом ранее),

Неплохой вклад внесла в бюджет семьи и супруга Максима Щаблыкина, который сам отчитался о доходе в 4,6 млн рублей и владении домом (468,8 кв.м) и парой крупных участков: у нее же получилось почти 8,4 млн, плюс она имеет Hummer X3 и Porsche 911, а также целый список недвижимого имущества (просторная квартира в собственности и еще несколько в долях, а также земельные участки и нежилые помещения).

А В ЭТО ВРЕМЯ

Стало известно, сколько заработали сенаторы Совета Федерации от донского региона

Ростовскую область в Совфеде представляют два человека — Евгений Бушмин (от регионального правительства) и Ирина Рукавишникова (от ЗС РО).

Доход Евгения Бушмина за прошлый год составил 7,5 млн рублей — плюс еще 1,5 млн привнес несовершеннолетний ребенок.

У него в собственности три дома (1095 и 226,4 кв.м — в личном владении, еще один, 260 кв.м — в долевом), треть 212-метровой квартиры и внедорожник «Мерседес-Бенц» GL-400. На ребенка записана 72,2-метровая квартира плюс еще две находятся в пользовании (128 и 212 кв.м).

Ирина Рукавишникова отчиталась о заработанных за год 19,4 млн рублях — правда, как стало известно «КП», часть этого дохода получилась от продажи участка в центре Ростова-на-Дону.

Она является владелицей дома (739,6 кв.м), участка на 17 соток, двух нежилых помещений. Плюс еще одна квартира в собственности у несовершеннолетнего ребенка (91,6 кв.м).