2019-04-16T14:44:24+03:00
Общество

На Ростов-на-Дону идут морозы: спасатели распространили экстренное предупреждение

Водителей, которые поменяли зимнюю резину на летнюю, просят быть осторожными
Ирина ЛЕНЕВСКАЯ
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На Ростов надвигаются морозыНа Ростов надвигаются морозыФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Спасатели Ростовской области распространили экстренное сообщение о заморозках. В ближайшее время сильно похолодает.

- По данным Гидрометцентра, во второй половине ночи и в утренние часы 18, 19, 20 апреля местами по Ростовской области ожидаются заморозки -1…- 3°С, в воздухе в категории опасного явления, на поверхности почвы – неблагоприятного, - говорится в официальной информации МЧС России по Ростовской области.

В связи с понижением температуры спасатели быть осторожнее особенно при использовании отопительных приборов. Отдельная рекомендация водителям, которые уже поменяли зимнюю резину на летнюю.

- Ездить на летних комплектах шин в условиях похолодания и осадков крайне опасно, поскольку ее сцепление с дорогой существенно снижается, что может привести к заносу автомобиля и другим неприятным ситуациям, выйти из которых без специальных навыков крайне сложно, - поясняют в донской автоинспекции.

Сотрудники ДПС также просят строго соблюдать безопасный скоростной режим, дистанцию до впереди идущего автомобиля, не совершать резких маневров по перестроению на соседнюю полосу. На загородных трассах рекомендуют двигаться не только исходя из существующих ограничений скоростного режима, а руководствоваться погодными и дорожными условиями.

ИСТОЧНИК KP.RU

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