2019-04-16T16:03:17+03:00
Общество

«Хуже, чем толстая *опа и короткие ноги»: Скандальный блогер Лена Миро раскритиковала новую «Мисс Россия 2019» за желтые зубы

Некоторые согласились с едким комментарием блогера, другие стали защищать Алину Санько
Ольга КУПОРОВАИгорь Гошев
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Алина Санько стала первой красавицей страныАлина Санько стала первой красавицей страныФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Скандальная Лена Миро не обошла своим вниманием внешность новой «Мисс Россия 2019» 20-летней Алины Санько. Всего несколько дней назад девушка из небольшого провинциального городка Азова Ростовской области носит громкий титул первой красавицы страны, а уже подверглась грубой критике.

По внешности победительницы со всей присущей ей хлесткостью прошлась скандальный блогер Лена Мира, которая как известно за словом в карман не полезет. Вот и на этот раз звездный критик детально рассмотрела фото новой «Мисс Россия», почему-то решив, что их как и лошадей должны выбирать по зубам.

ТОП-3 первых красавиц России, Алина в центре Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

ТОП-3 первых красавиц России, Алина в центреФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- Неужели во всей России не нашлось красивой девушки с белыми зубами? Желтые зубы - это, на мой взгляд, хуже, чем толстая *опа и короткие, бесформенные ноги, - написала блогер. - Меня всегда умиляют клуши, которые аккуратно укладывают волосики, наращивают реснички, покупают на последние гроши дорогие сумки, но при этом носят во рту желтый видеоряд.

Неоднозначное мнение собрало почти три сотни (!) комментариев. В них злопыхатели оторвались по полной. Одни заявили, что победа продана, а «на отбеливание не хватило денег, все ушли на покупку титула», другие по-доброму посоветовали победительнице решить проблему, «красивая, но на зубки правда стоит обратить внимание».

Лена Миро назвала победительницу "клушей" Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Лена Миро назвала победительницу "клушей"Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Нашлись и те, кто попытался задеть саму Лену, написав: «Она молодая, а Мироненко нет».

Напомним, в этом году главную корону страны получила 20-летняя дончанка Алина Санько. Она учится в московском вузе на архитектора, год назад попробовала себя в моделинге, а еще увлекается в живописью и обожает донских раков. Теперь Алина будет представлять Россию на международных конкурсах «Мисс Мира» и «Мисс Вселенная».

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ИСТОЧНИК KP.RU

"Мисс Россия 2019" - Алина Санько из города Азова..

ИСТОЧНИК KP.RU

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