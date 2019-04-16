Ростовские театры за год посетили больше миллиона зрителей

2019-й в нашей стране объявлен Годом театра. Чем удивляют донские театры? Какие постановки планируются в ближайшее время? И можно ли стать зрителем, не выходя из дома? Об этом и многом другом в эксклюзивном интервью «Комсомолке» рассказала министр культуры Ростовской области Анна Дмитриева.

ФАСАД МУЗТЕАТРА ОБНОВИТСЯ К ОКТЯБРЮ

- Я бы начала с того, что 2019-й объявлен президентом Годом театра, - начала разговор Анна Анатольевна. - В Ростовской области он стартовал с торжественного открытия в музыкальном театре с участием губернатора РО Василия Голубева еще 13 декабря. На нем яркие фрагменты своих самых лучших постановок представили три областных и шесть муниципальных театров Дона.

- Какие задачи на этот год вы считаете приоритетными?

- В первую очередь, это реализация государственной программы «Развитие культуры и туризма», в рамках которой направлено порядка 429 млн рублей на новые постановки, жизнедеятельность и развитие донских театров. Выделяются дополнительные средства и на их капитальный ремонт.

- Например?

- В прошлом году к 9 Мая были отреставрированы барельефы на фасаде театра драмы имени Максима Горького. Сейчас работы ведутся в том же музтеатре. Уже к октябрю должна быть полностью готова его фасадная часть, там же появится и новый мрамор. Полностью завершить капремонт мы планируем к концу года. Капитальный ремонт проводится и в театре имени Комиссаржевской в Новочеркасске. Что касается текущего ремонта, то он по мере необходимости идет во всех областных театрах.

- Есть мнение, что культура финансируется по остаточному принципу. Но с учетом озвученных вами сумм выходит, что это не так. Или хотелось бы большего?

- Если сказать откровенно, всегда всем хочется большего. Но наша задача - эффективно использовать средства, выделяемые и губернатором РО, и правительством региона, а также федеральные субсидии, направленные на поддержку творческой деятельности театров и новые постановки. Необходимы оснащение материально-технической части - это и звук, и свет, и одежда сцены, и зрительный зал, и комфортные, удобные кресла. И мы делаем это системно и пошагово, чтобы было грамотно и качественно. Основная задача - эффективное использование средств. Если их будет больше, мы только за. Тем более, что наши театры часто участвуют в гастрольной деятельности. Их премьеры с огромным удовольствием посещают не только жители Ростовской области, но и соседних регионов, в том числе Ставропольского края и республик Северного Кавказа. Со своими спектаклями к нам приезжают и из других регионов.

НА ДОНУ БОЛЬШЕ ТЫСЯЧИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ АРТИСТОВ

- Насколько многочисленно театральное сообщество Дона?

- Оно довольно серьезное и составляет около 1,6 тысячи работников, из которых 1 029 артистов. Все они профессионалы своего дела. Это видно по новым постановкам и действующим спектаклям.

- Какая поддержка им оказывается?

- В Ростовской области 107 звезд-ветеранов сцены ежегодно получают разовую выплату в размере десяти тысяч рублей. В этом году мы постарались ее перечислить 27 марта - в День театра. Также поощряется губернатором и творческая молодежь, для них предусмотрена таких же размеров денежная премия. И хочу сказать, что для театрального сообщества это существенное подспорье.

- Кстати, о премьерах...

- Зрители уже увидели премьеру спектакля «Сильва» вмузтеатре, где стартовал юбилейный фестиваль «20 лет на Большой Садовой». Символично, что еще два десятка лет назад он шел в театре музкомедии на улице Серафимовича. Сейчас, кстати, это вековое здание также планируем реконструировать.

- Какие основные мероприятия запланированы на этот год?

- Их много. Уже прошли онлайн-фестиваль «Сказка в дом» театра кукол имени Былкова, ежегодный фестиваль «Мельпомене». В настоящее время проводится областной фестиваль-конкурс «Театральная весна» в Волгодонске. И это только начало года. На этой неделе стартовал областной фестиваль «Волшебный мир сказки». Впервые он проходит в Неклиновском районе.

Готовимся мы и ко Второму международному фестивалю балета имени Спесивцевой - он будет проходить в музтеатре, фестивалю «Поговорим о любви» в Новошахтинске, всероссийскому фестивалю «Русская комедия» в театре имени Максима Горького. К слову, на проведение последнего мы уже получили поддержку министерства культуры РФ.

Чеховский театр в Таганроге готовит свою ежегодную программу. Кстати, в следующем году там будем отмечать 160-летие писателя яркими сценическими постановками.

Анна Анатольевна рассказала, чем удивят театры в этом году.Фото: Илья БОГОМОЛОВ

«КЛАССИКА ПРИВЛЕКАЕТ МОЛОДЕЖЬ И ЗАПОЛНЯЕТ ЗАЛЫ»

- Хочу задать вопрос о «Мельпомене». Вам нравится, как проходит фестиваль?

- Безусловно. Это крупный и знаковый фестиваль, в рамках которого все девять донских театров представляют свои самые лучшие премьеры прошедшего года. И в этом году он вызвал овации, залы были полными. Это отметили и члены жюри. Радует, что наш основной зритель возрастной категории 30+. Мы рады, что классика не только привлекает молодежь, но и заполняет залы.

- Может быть, есть желание что-то еще изменить в лучшую сторону?

- Пожалуй, только дополнить. Например, увеличить охват аудитории при помощи онлайн-трансляций. И такой опыт в регионе уже есть. В этом году театр кукол имени Былкова впервые в России провел виртуальный фестиваль «Сказка в дом». Он был организован при поддержке регионального и федерального министерств, а также правительства РО. Зал был полон. На входе гостей встречали сказочные персонажи и профессиональный казачий коллектив, исполнявший донские песни. Было очень интересно не только детям, но и их родителям. Все были вовлечены в действо, которое происходило. Кроме того, спектакли в режиме реального времени шли через Интернет-портал культура.рф. Посмотреть их могли зрители всего мира. И такая практика, с одной стороны, дает возможность увидеть наши постановки большему количеству зрителей, с другой - привлечь их в театр и купить билеты на реальную постановку. Кстати, численность наших зрителей ежегодно только увеличивается.

«ПОСЛЕ ТРЕХ ЧАСОВ НЕ ОТПУСКАЛИ СО СЦЕНЫ»

- То есть ходят в театры?

- Еще как ходят. У нас не бывает такого, чтобы зал был заполнен менее чем на 70-80 процентов. Пустых мест практически нет. Только в прошлом году их посетили больше миллиона человек. Рост составил 3,7 процента. В общей сложности в 2018-м было показано 3 536 спектаклей и концертных программ. Это колоссальная цифра. Нам есть чем гордиться, но мы не собираемся останавливаться на достигнутом.

- Расскажите о гастрольной деятельности наших театров.

- В этом году стартуют гастроли музыкального театра, со своими спектаклями они будут выступать на исторической сцене Большого театра в Москве, также запланированы показы в Зимнем театре Сочи.

Театр Горького также планирует свою гастрольную деятельность по городам Северного Кавказа, Крыма и Белоруссии. Там они покажут донскую трилогию - «Тихий Дон» Шолохова, «Матерь человеческая» Закруткина и «Цыган» Калинина. Классика вечна.

- Как нас принимают?

- Всегда хорошо принимают. Хочу привести один пример. В дни 80-летия Ростовской области наши театры, а также областная филармония и ансамбль донских казаков имени Квасова представляли в Москве культуру донского края. И залы были переполнены. Так, в Кремлевском дворце «квасовцы» показали трехчасовую программу, и зрители не хотели отпускать их со сцены. Мы тогда получили очень много положительных отзывов. Со своим творческим потенциалом мы смело заявляем себя творческой столицей Юга России. Кстати, и на свои площадки мы также приглашаем своих партнеров, чтобы наши земляки могли насладиться искусством в исполнении других артистов.

«БРАВО!»

- Есть такое мнение, что для города-миллионника четыре театра - это мало. Но есть и "18+", и "Театр в кубе", и театральные студии. Как относитесь к появлению таких альтернативных театров?

- Они, безусловно, нужны. Мы только благодарны тому, что есть инициативные люди, которые развивают искусство, в том числе и современную классику. Это очень здорово. Я понимаю, какую нужно поставить перед собой задачу, чтобы зритель пришел к ним. Такая конкуренция дает мотивацию расти всем.

Кроме того, есть театральные кружки и студии, которые находятся в том числе и на базе ссузов и вузов, развита клубная деятельность. У нас более 1,5 тысячи самодеятельных коллективов театральной направленности. И это говорит о том, что театральное сообщество будет пополняться профессионалами. Все это в сумме говорит о развитии нашего региона. Растет уровень профессионализма, формируется, прививается и развивается театральный вкус. Очень интересно за этим наблюдать.

- Это замечательно и здорово, что наши театры востребованы, - сказала в завершение разговора министр. - Я желаю им развития, новых постановок с сохранением своих традиций и истории. Желаю, чтобы их залы были заполнены на все сто процентов, а зрители аплодировали стоя и всегда кричали «Браво!».