"Почему мы не плачем о своих Нотр-Дамах?": ростовский гид обратила внимание на разваливающуюся старину

На фоне трагедии в Париже, где произошел пожар в легендарном Нотр-Дам де Пари, российская общественность стала обращать внимание на то, что соотечественники плачут над французским собором, а свои архитектурные памятники позабыли. Одной из них стала ростовчанка Анна Пивоварова, которая в прошлом году стала лучшим гидом-любителем России. Женщина вспомнила о старинных особняках донской столицы, которые, что называется, на ладан дышат, но их состояние волнует горожан меньше, чем заграничный католический храм.

- Ростовское небо плачет. Потому, что мы не замечаем свои Нотр-Дамы, которые сгорают не от огня, а от нашего ежедневного безразличия и незнания! В каждом городе есть свой Нотр-Дам. В Ростове-на-Дону их много, - пишет Анна, выкладывая снимки зданий. - Это фотографии четырех ростовских Нотр-Дамов. Все они построены до революции, всем больше ста лет, все с интересной историей и судьбой их обитателей, все пережили несколько систем государственного устройства. Но эту, скорее всего, уже не переживут. Почему мы не плачем о них?

anna_pivovarova В каждом городе есть свой Нотр-Дам. В Ростове-на-Дону их много. Почему мы не плачем о них?

Старинных зданий, по которым стоит лить слезы ростовчанам, действительно много. Время от времени их фотографии всплывают в социальных сетях вместе с «криком души» какого-нибудь горожанина или туриста. Самый известный пример, пожалуй, - «Доходный дом Кисина и Фроймовича», в народе «Дом с ангелами» (Московская, 72). Тот самый, что был прославлен в романе «Двенадцать стульев» Ильфа и Петрова. Недавно неравнодушные жители южной столицы смогли «отбить» здание у чиновников, но его судьба до сих пор не ясна. Реконструкцией, как говорится, и не пахнет. Особняк продолжает рассыпаться.

Дом Кисина и Фроймовича.

«Дом-призрак», он же «Доходный дом А. Г. Гутермана» (Донская 15/8), некоторое время числился в реестре аварийных жилых строений, подлежащих сносу, хотя является памятником истории и культуры местного значения. Его часто изображали на картинах и открытках, туристы любили фотографировать, но реставрации особняк так и не дождался. В сентябре прошлого года здесь был пожар, и вид здания стал еще более плачевным.

«Доходный дом А. Г. Гутермана». Фото из группы ВК «Ростов Главный».

Также в прошлом году был потерян еще один памятник в центре города — «Доходный дом О. С. Павленковой» (Станиславского, 36) - его разобрали. Точнее, то, что от него осталось. В начале 2000-ых мэрия признала здание аварийным и подлежащим реконструкции, еще через шесть лет, когда дом начал постепенно рушиться, оттуда расселили жильцов. А затем о нем просто забыли. На семь лет, пока в августе 2015-го там «вдруг» не вспыхнул странный пожар - одновременно на трех этажах. Еще два года ушло на то, чтобы пострадавшее от огня здание обветшало окончательно, и вот, накануне ЧМ-2018, его решили снести — дабы, вероятно, не портило своим видом отремонтированную улицу Станиславского.

Сносят «Доходный дом О. С. Павленковой». Фото Дмитрия Зенюка из группы ВК "Ростов Главный".

Список ростовских старинных зданий с печальной судьбой можно продолжать еще долго. Но их исчезновение не становится трагедией всемирного масштаба. Возможно, пожар в Париже и есть то самое знамение, которое должно заставить людей начать ценить красоту и историю, которые пока еще окружают их.

- Время неумолимо. Нотр-Дам разрушился за полдня, его столько людей спасало. А наши дома, наша память и история, медленно разрушаются уже столько лет, и никто ничего и не думает делать... - прокомментируют пост Пивоваровой в городском паблике.

- Большинство горюет по тому, что видели раньше или что вообще не увидят никогда. Не ценят того, что есть под носом. Нашу архитектуру я больше люблю наблюдать. Каждый раз, когда гуляю и замечаю новую маленькую деталь, удивляюсь, как раньше наши строители умели украшать дома.

- Ростов превращается в единый спальный район. Смиритесь, это уже бесповоротно.

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