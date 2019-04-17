2019-04-17T14:06:20+03:00
Общество

"Почему мы не плачем о своих Нотр-Дамах?": ростовский гид обратила внимание на разваливающуюся старину

В Ростове-на-Дону тоже рушатся и горят старинные здания, но внимание общественности приковано к Парижу
Илья БОГОМОЛОВ
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Ангел на входе Дома Кисина. Фото: commons.wikimedia.orgАнгел на входе Дома Кисина. Фото: commons.wikimedia.org
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На фоне трагедии в Париже, где произошел пожар в легендарном Нотр-Дам де Пари, российская общественность стала обращать внимание на то, что соотечественники плачут над французским собором, а свои архитектурные памятники позабыли. Одной из них стала ростовчанка Анна Пивоварова, которая в прошлом году стала лучшим гидом-любителем России. Женщина вспомнила о старинных особняках донской столицы, которые, что называется, на ладан дышат, но их состояние волнует горожан меньше, чем заграничный католический храм.

- Ростовское небо плачет. Потому, что мы не замечаем свои Нотр-Дамы, которые сгорают не от огня, а от нашего ежедневного безразличия и незнания! В каждом городе есть свой Нотр-Дам. В Ростове-на-Дону их много, - пишет Анна, выкладывая снимки зданий. - Это фотографии четырех ростовских Нотр-Дамов. Все они построены до революции, всем больше ста лет, все с интересной историей и судьбой их обитателей, все пережили несколько систем государственного устройства. Но эту, скорее всего, уже не переживут. Почему мы не плачем о них?

anna_pivovarovaanna_pivovarova
В каждом городе есть свой Нотр-Дам. В Ростове-на-Дону их много. Почему мы не плачем о них?
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Старинных зданий, по которым стоит лить слезы ростовчанам, действительно много. Время от времени их фотографии всплывают в социальных сетях вместе с «криком души» какого-нибудь горожанина или туриста. Самый известный пример, пожалуй, - «Доходный дом Кисина и Фроймовича», в народе «Дом с ангелами» (Московская, 72). Тот самый, что был прославлен в романе «Двенадцать стульев» Ильфа и Петрова. Недавно неравнодушные жители южной столицы смогли «отбить» здание у чиновников, но его судьба до сих пор не ясна. Реконструкцией, как говорится, и не пахнет. Особняк продолжает рассыпаться.

Дом Кисина и Фроймовича.

«Дом-призрак», он же «Доходный дом А. Г. Гутермана» (Донская 15/8), некоторое время числился в реестре аварийных жилых строений, подлежащих сносу, хотя является памятником истории и культуры местного значения. Его часто изображали на картинах и открытках, туристы любили фотографировать, но реставрации особняк так и не дождался. В сентябре прошлого года здесь был пожар, и вид здания стал еще более плачевным.

«Доходный дом А. Г. Гутермана». Фото из группы ВК «Ростов Главный».

«Доходный дом А. Г. Гутермана». Фото из группы ВК «Ростов Главный».

Также в прошлом году был потерян еще один памятник в центре города — «Доходный дом О. С. Павленковой» (Станиславского, 36) - его разобрали. Точнее, то, что от него осталось. В начале 2000-ых мэрия признала здание аварийным и подлежащим реконструкции, еще через шесть лет, когда дом начал постепенно рушиться, оттуда расселили жильцов. А затем о нем просто забыли. На семь лет, пока в августе 2015-го там «вдруг» не вспыхнул странный пожар - одновременно на трех этажах. Еще два года ушло на то, чтобы пострадавшее от огня здание обветшало окончательно, и вот, накануне ЧМ-2018, его решили снести — дабы, вероятно, не портило своим видом отремонтированную улицу Станиславского.

Сносят «Доходный дом О. С. Павленковой». Фото Дмитрия Зенюка из группы ВК "Ростов Главный".

Сносят «Доходный дом О. С. Павленковой». Фото Дмитрия Зенюка из группы ВК "Ростов Главный".

Список ростовских старинных зданий с печальной судьбой можно продолжать еще долго. Но их исчезновение не становится трагедией всемирного масштаба. Возможно, пожар в Париже и есть то самое знамение, которое должно заставить людей начать ценить красоту и историю, которые пока еще окружают их.

- Время неумолимо. Нотр-Дам разрушился за полдня, его столько людей спасало. А наши дома, наша память и история, медленно разрушаются уже столько лет, и никто ничего и не думает делать... - прокомментируют пост Пивоваровой в городском паблике.

- Большинство горюет по тому, что видели раньше или что вообще не увидят никогда. Не ценят того, что есть под носом. Нашу архитектуру я больше люблю наблюдать. Каждый раз, когда гуляю и замечаю новую маленькую деталь, удивляюсь, как раньше наши строители умели украшать дома.

- Ростов превращается в единый спальный район. Смиритесь, это уже бесповоротно.

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А В ЭТО ВРЕМЯ

В Ростове-на-Дону восемь старинных зданий взяли под охрану

В списке старинных зданий - «Склад мельницы Парамонова» начала XX века, знаменитый «Дом актера», «Контора Н. А. Панина», «Жилой дом Т.М. Ивановой» и другие. (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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