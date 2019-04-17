Библионочь 2019 в Ростове-на-Дону: театрализованные выступления, книжные антрепризы и мастер-классы

Библионочь 2019 в Ростове-на-Дону: жителям донской столицы покажут магию книг. В этом году библиотеки донской столицы поддержат ежегодную Всероссийскую акцию в поддержку чтения. Она пройдет под девизом «Весь мир — театр!».

Гостей будут ждать театрализованные выступления, книжные антрепризы, театральные этюды, творческие номера и мастер-классы по сценической речи и актерскому искусству, а также библиоквесты, викторины и конкурсы.

Известно, что подержат акцию и актеры городских театров, которые станут авторами и исполнителями программ. Выбирайте и приходите!

Подержат акцию и актеры городских театров, которые станут авторами и исполнителями программ.Фото: Олег ЗОЛОТО

КОНКРЕТНО

Библионочь 2019 в Ростове-на-Дону

19 апреля с 16:00 по 20:00:

Что ожидается: Ежегодная всероссийская акция "Библионочь-2019".

Где: Центральная городская детская библиотека имени В. И. Ленина (пер. Коммунистический, 14).

19 апреля с 16:00 по 20:00:

Что ожидается: Библиосумерки-2019 «Лермонтов. Театр. Библиотека».

Где: Библиотека имени М. Ю. Лермонтова (ул. Брестская, 2/81).

19 апреля с 17:00 по 21:00:

Что ожидается: Всероссийская акция «Библионочь – 2019». Тема акции «Весь мир – театр», приурочено к Году театра в России.

Где: Библиотечно-информационный центр имени Ю. А. Гагарина (пр. Королева, 3).

Гостей будут ждать театрализованные выступления, книжные антрепризы, театральные этюды.Фото: Олег ЗОЛОТО

20 апреля с 10:00 по 11:45:

Что ожидается: Праздник книги: «Нынче Книга – именинница».

Где: Библиотека имени А. М. Листопадова (пр. 40-летия Победы, 27а).

20 апреля с 11:00 по 13:00:

Что ожидается: Отчетная выставка творческих работ членов клуба любителей рукоделия "Мир твоих увлечений".

Где: Библиотека имени Н. М. Карамзина (ул. Города Волос, 35).

20 апреля с 13:00 по 15:00:

Что ожидается: Концерт "Песни бардов России".

Где: Музыкально-нотный отдел центральной городской библиотеки имени М. Горького ( ул. Большая Садовая, 11).

20 апреля с 14:00 по 16:00:

Что ожидается: Литературная программа "Крестики и нолики" или весь апрель никому не верь"(ко Дню смеха)(С участием членов литературного объединения "РСМ").

Где: Библиотека имени М. Ю. Лермонтова (ул. Брестская, 2/81).

20 апреля с 14:00 по 19:00:

Что ожидается: Библиовечер.

Где: Детская библиотека имени В. П. Чкалова (ул. Варфоломеева, 189).

20 апреля с 15:00 по 17:00:

Что ожидается: Ретро-вечер «Театр на экране»: рок-опера "Юнона и Авось".

Где: Библиотека имени Н. М. Карамзина (ул. Города Волос, 35).

20 апреля с 15:00 по 20:00:

Что ожидается: Библиосумерки «Нас ждут приключения на острове Чтения».

Где: Библиотека имени А. А. Фадеева (ул. Щаденко, 2/256).

20 апреля с 16:00 по 20:00:

Что ожидается: Акция «Библионочь».

Где: Библиотечно-информационный центр имени академика Д. С. Лихачева (ул. Профсоюзная, 45).

20 апреля с 16:00 по 20:00:

Что ожидается: Библионочь "Космическая мифология".

Где: Детский библиотечно-информационный центр имени академика С. П. Королева (пр. Королева, 10/2).

20 апреля с 16:00 по 20:00:

Что ожидается: "Библионочь - 2019" - "Мы - земляне" .

Где: Детская библиотека имени П. В. Лебеденко (пр. Коммунистический, 43/1).

20 апреля с 17:00 по 20:00:

Что ожидается: БИБЛИОНОЧЬ.

Где: Библиотека имени В. Г. Белинского (ул. Еременко, 85/6).

20 апреля с 18:00 по 22:00:

Что ожидается: Библионочь 2019 «Волшебный мир кулис».

Где: Библиотечно-информационный центр имени И. С. Тургенева (пр. 40-летия Победы, 308/3).

20 апреля с 18:00 по 22:00:

Что ожидается: Ежегодная всероссийская акция "Библионочь".

Где: Библиотека имени И. В. Мичурина (ул. Тарновского-Терлецкого, 26).

20 апреля с 18:00 до 24:00:

Что ожидается: «Библионочь 2019: Весь мир – театр».

Где: Донская государственная публичная библиотека (ул. Пушкинская, 175а).

В этом году библиотеки донской столицы поддержат ежегодную Всероссийскую акцию в поддержку чтения.Фото: Олег ЗОЛОТО

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Публичке Библионочь пройдет с большим размахом:

ГЛАВНАЯ СЦЕНА

Кинозал, 1 этаж

17.00 –19.00 - Творческая встреча с Басинским П. В., российским писателем, литературоведом и литературным критиком.

20.30 –21.30 - спектакль при участии Жауме Сангра (пластический актер) и Карлеса Мариго Сарриона (фортепиано) (Барселона, Испания).

22.00 –23.30 - Читка пьесы Яниса Брайловского «Анекдот про 300»артистами «Театра 18+». Режиссер Герман Греков (возрастные ограничения –18+).

ИСТОРИЧЕСКАЯ СЦЕНА

18.00 –22.30 - «Verba volant, scripta manent / Слова исчезают, написанное остается» – интерактивная экскурсия (по предварительной записи) - (центр консервации библ. фонда, 0 этаж ).

18.00 –24.00 - «За 20 минут до звонка» –интерактивная площадка (центр по работе с кн. пам. РО, 2 этаж).

18.00 –24.00 - «Ночной разговор, или Книжное сиятельство» – театрализованное представление-мистерия (по предварительной записи) - (центр по работе с кн. пам. РО, 2 этаж).

18.00 –24.00 - «11 драконов Оушена» – интерактивная площадка проекта «Золото в серых горах» - ( западный зал, 3 этаж).

18.30 –23.00 - «Закулисье»–индивидуальные и групповые экскурсии в книгохранилище библиотеки (по предварительной записи) - центр электронных ресурсов, 1 этаж.

20.00 –21.30 - «Христос и Мельпомена» – лекция Игоря Петровского, пресс-секретаря Главы Донской митрополии (выставочный зал, 1 этаж).

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ СЦЕНА

Лекционный зал, 2 этаж

18.00 –21.00 - «Умный Ростов»–интерактивная площадка научно-популярного проекта для детей.

20.00 –21.00 - Блиц-лекторий от проекта «Наука-PRO».

21.00 –24.00 - Интерактивная научно-популярная площадка для взрослых от ИЦАЭ «Атомная энергия».

21.00 –22.00 - «Публичка 3.0. Апгрейд» – интеллектуальное проектирование (абонемент, 1 этаж).

МАЛАЯ СЦЕНА

18.00 –21.00 - «По обе стороны кулис» –интерактивная площадка для детей и родителей Ростовской областной детской библиотеки им. В. М. Величкиной (площадка у лекционного зала, 2 этаж).

20.00 –20.45 - Спектакль для детей от Ростовского-на-Дону негосударственного театра кукол «Вега» (литературная гостиная, 3 этаж).

АНТРЕПРИЗА

18.10 –20.10 - Экспресс-театр «Версия» –квест (зал новых поступлений, 1 этаж.).

18.30 –19.00 - «Three Billy Goats Gruff/Трое козлят»–театрализованная импровизация на английском языке (центр межд. инф. ресурсов, 1 этаж).

19.30 –20.00 - Вокальный спринт от студентов из Вьетнама (центр межд. инф. ресурсов, 1 этаж)..

20.00 –22.30 - «#PROПубличку:25 эпизодов»–квест (зал новых поступлений, 1 этаж)

22.00 –23.00 - «Герои сказок А. С. Пушкина на сцене»–театр-антреприза ( абонемент, 1 этаж).

ЛИТЕРАТУРНО-ДРАМАТУРГИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

18.00 –19.00 - «Дон-Кихот в Испании и России: странствия Рыцаря Печального образа в веках» –лекция кандидата филол. наук, доцента ЮФУ Багдасаровой А. А. (центр межд. инф. ресурсов, 1 этаж).

18.00 –21.00 - «От Серебряного века донаших дней...» –поэтическое ассорти (кафедра док. по общ. и гум. наукам, 3 этаж).

18.00 –23.30 - «#PROБиблиотеку»–конкурс на лучший слоган для Донской публичной библиотеки ( центр электронных ресурсов, 1 этаж).

18.00 –23.30 - Интерактивная площадка магазина комиксов «ХОЧУ!» (справ. кафедра, зал каталогов, 2 этаж).

19.00 –21.00 - «Интеллектуальное казино» –игра ( отд. инф. и справ.-библ. обсл., 2 этаж).

21.00 –23.00 - Заседаниекультурного клуба «Восхождение»:Обсуждение фильма «Репетиция оркестра» (режиссёр Федерико Феллини, 1978 г.) - (литературная гостиная, 3 этаж).

Каждому будет чем заняться.Фото: Олег ЗОЛОТО

ХУДОЖЕСТВЕННО-ПОСТАНОВОЧНАЯ ЧАСТЬ

18.00 –19.00 - «Сказка на сцене»–мастер-класс для детей по созданию эскиза театрального костюма, ведущая –Анастасия Фертик ( отдел искусств, 1 этаж).

18.00; 19.00 - Авторская экскурсия по художественной выставке IV Фестиваля современного искусства «БиблиоART» (галерея 2 этажа).

18.00 –19.30 - «По ту сторону сказки»–мастер-класс для детей и взрослых от Академии психодрамы и спонтанного тренинга (выставочный зал, 1 этаж).

19.00 –19.30 - «Ритм и танец в испанской музыке»–мастер-класс от студии фламенко «Esmeralda» (центр межд. инф. ресурсов, 1 этаж).

19.00 –20.00 - «Как пройти кастинг»: мастер-класс от актёра, режиссёра Владимира Рузанова ( отдел искусств, 1 этаж).

19.00 –22.00 - «Хороводница» –мастер-класс по созданию народной игровой куклы от Стабровской А. А., педагога дополнительного образования «ЦДТТ» (отдел краеведения, 2 этаж).

20.00 –21.00 - «Звёзды бы делать из этих людей...» –экспресс-мастерская по производству театральных талантов от Александра Пхиды ( отдел искусств, 1 этаж).

20.00 –21.00 - «Франция и Германия: культурные и языковые сходства и различия»–интерактивный мастер-класс ( центр международных информационных ресурсов, 1 этаж)

21.00 –21.30 - Экспресс-курс немецкого языка (центр межд. инф. ресурсов, 1 этаж).

21.00 –22.00 - «Чайная история»–лекция и чайная церемония (центр межд. инф. ресурсов, 1 этаж).

21.00 –23.30 - «Костюмерный и бутафорский цех»: создаём театральный костюм и маски –площадка творческой активности (отдел искусств, 1 этаж).

ТЕАТРАЛЬНАЯ ПЛОЩАДЬ

Стилобат библиотеки:

17.00 –20.00 - «Буквы в ряд»–анимационная программа от студии праздников (г. Таганрог) 18.00 –19.00 - «Ритм и танец в испанской музыке»–мастер-класс от студии фламенко.

18.00 –22.00 - «Дорога к знаниям» –интеллектуальная акция от автошколы.

ТЕАТРАЛЬНОЕ ФОЙЕ

18.00 –23.30 - Интерактивная площадка для детей и взрослых от автошколы (читальный зал (юго-восток), 3 этаж).

18.00–23.30 - Игротека от магазина настольных игр (читальный зал (север), 3 этаж).

МУЗЫКАЛЬНЫЙ АНТРАКТ

21.00 –24.00 - «Библиоджазна Библионочи» – Адам Терацуян.

- «Музыка через века. Барокко, Классицизм, Романтизм, Модерн»

- отгитарного оркестра РКИ «КЛАССИКА»

- Симфо-группа «Пятый элемент»

- Музыкальный дивертисмент от артистов Ростовского государственного музыкального театра (зимний сад, 1 этаж).