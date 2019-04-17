Инициативы станут карьерным лифтом: в Ростовской области намерены взращивать новых политических лидеров

Если кто-то полагает, что для того, чтобы сегодня вести за собой людей, в качестве вожака и предводителя, довольно, как начинающему поэту, о котором писал Брюсов, быть «юношей бледным со взором горящим», то — нет.

Новое время, объясняют эксперты, другие условия (экономические, социальные и т. д.), иная ситуация в принципе. И только лишь пламенных речей и сверкающих глаз (от осознания важности зарождающейся где-то в голове, пусть даже наделенной очень способными мозгами) сегодня мало.

- Есть современная политическая реальность, - считает, к примеру, известный российский политолог Евгений Минченко, принявший участие в заседании региональной дискуссионной площадки на тему политического лидерства, которая состоялась в Ростове-на-Дону. - Радикально изменилось информационное пространство, настроения населения. Есть, соответственно, новые требования, предъявляемые к представителям власти.

К тому же, у людей появилось больше возможностей для высказывания своего мнения — через соцсети, мессенджеры, и уровень критичности возрастает.

- И в этих условиях перестают работать привычные прежде подходы к формированию имиджа руководителя, которые были раньше — как, например, «крепкий хозяйственник, который мало говорит и много делает», - рассказал он на встрече с молодежью и ростовскими экспертами и представителями органов власти. - Это не работает уже. Люди хотят диалога, аргументации поступков и дел, искренности. Часто политикам не хватает умения говорить с народом на понятном ему языке. Этому надо учиться.

Вице-президент Российской Ассоциации по связям с общественностью Евгений Минченко считает, что у Ростовской области есть большой потенциал и ресурсы для выполнения поставленных задач. Фото: пресс-служба ЗС РО / Анатолий Карбинов.

Вместе с тем, по его мнению, Ростовская область в настоящее время — это один из лидеров как с точки зрения привлечения экспертов, так и в контексте взаимодействия с общественностью, по координации работы власти и сбора мнения населения. Иначе говоря, ресурсный потенциал есть, и теперь вопрос состоит в том, чтобы грамотно его использовать.

- Регионам, в свете Майских Указов главы государства, выделяются громадные средства на их реализацию — однако вопрос в том, на что каждый субъект Федерации может рассчитывать, это зависит от того, насколько эффективно работает связка власти и общественности, - уверен Минченко.

Спикер донского парламента Александр Ищенко, выступивший в качестве одного из модераторов дискуссии, в свою очередь, полагает, что именно необходимость грамотного и эффективного исполнения задач, поставленных Президентом России, новых национальных проектов, автоматически определяет в качестве «направляющих» в этом процессе молодежь — с ее энергией и стремлением.

- Мы ждем инициатив от нашей молодежи, - подчеркнул Ищенко. - И в Ростовской области, и на федеральном уровне мы уже реализовали целый ряд идей, выдвинутых молодежными организациями, волонтерскими движениями и молодыми депутатами – это ограничения в отношении вейпов, вопросы, связанные с сохранением исторической памяти, с захоронением погибших на фронтах Великой Отечественной войны и многие другие. И мы, депутаты, ждем от нашей молодежи новых инициатив, которые обязательно реализуем, если в них есть рациональное зерно.

Модераторами дискуссии выступили и сенатор Ирина Рукавишникова, и спикер ЗС РО Александр Ищенко. Фото: пресс-служба ЗС РО / Анатолий Карбинов.

Вместе с тем, пояснил председатель Законодательного собрания Ростовской области, учитывая как раз лидирующие позиции региона, подмеченные экспертами, и по объему задач, и по ресурсов, и по количеству сфер, где нужно обеспечить прорывное развитие, нужно иметь современное понимание психологии управления, а также четко осознавать актуальных направлений развития экономики и социальной сферы.

Следовательно, сделал он вывод, должны появляться новые лидеры — и в этом деле, безусловно, свою определяющую роль такие вот дискуссионные площадки, где те, кто стремится быть на острие событий и проектов, и должны получать знания, изучать опыт других.

В ходе обсуждения, в котором, к слову, оказались задействованы и студенты, и эксперты, поднимались вопросы специфики политического лидерства в современных условиях, цифровых средств массовой коммуникации, информационной борьбы в интернет-пространстве и непосредственном общении с избирателями.

- Было поднято очень много интересных вопросов, тем для обсуждения, - рассказала сенатор Совета Федерации от Ростовской области Ирина Рукавишникова. - А я бы хотела обратить внимание на тему особенностей форм взаимодействия с общественностью при принятии управленческих государственных решений.

В качестве примера она привела организацию на сайте ЗС РО Интернет-опроса учителей, во время которого педагогам предстоит ответить на вопросы, касающиеся снижения нагрузки на них, связанной с составлением различных отчетов и т. п., что заметно усложняет их основную, т. е. преподавательскую, деятельность. И результата этого исследования, соответственно, пояснила Рукавишникова, лягут в основу соответствующего законопроекта.