2019-04-18T12:20:12+03:00
Общество

"Переправа-переправа": в Ростове-на-Дону ребятня добирается в детский сад на надувной лодке

Путь из дома им преграждает огромная лужа [видео]
Илья БОГОМОЛОВ
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Если не обращать внимание на заборы, то очень даже романтично получается.Если не обращать внимание на заборы, то очень даже романтично получается.Фото: СОЦСЕТИ
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Жителей Ростова-на-Дону удивило видео в городком паблике, на котором запечатлены маленькие дети, переплывающие лужу на надувной лодке с веслами. Судя по ролику, дождевая вода разлилась по узенькой улице садоводческого товарищества от забора до забора, и маленькие пешеходы никак не могли бы перейти это препятствие, не замочив ноги. На помощь им пришел мужчина с лодкой - устроил переправу для юных путешественников. Однако, как выяснилось, видео не о веселой "речной прогулке" - оно призывает власти обратить внимание на проблему местных жителей.

Автор поста написал, что действие происходит в переулке 3-ем Доступном (комментаторы оценили иронию судьбы) - это в садах по улице Каскадной на окраине города (Первомайский район).

- Забираем детей из детсада. Завтра так же в школу и на работу, - пишет местный житель, намекая на то, что дороги в частном секторе явно не приспособлены для нормальной жизни.

Переправа через лужу в переулке 3-ем Доступном в Ростове-на-Дону 17.04.2019.Видео предоставлено героем публикации.

В ответ посыпалось множество комментариев от ростовчан, которые стали упрекать жителей садов за излишнее жалобничество. Мол, вы же сами выбрали там жить, эти дороги - ваши, скиньтесь на "КамАЗ" щебня и засыпьте яму. Горожане настаивают, что данный переулок - это "головная боль" председателя товарищества и местных жителей.

"Комсомолка" нашла "веселого паромщика", который катал ребятишек на лодке и попросила его прояснить ситуацию.

- Это дети из частного детского сада. И им не очень-то весело, - рассказал "КП" хозяин лодки Сергей Лысенко. - Такая ситуация там уже много лет. Как осень или весна - лужа, невозможно пройти. Родители попросили меня о помощи. Я предложил в шутку на лодке детей возить и перевез.

Фото и видео переправы были выложены в социальные сети неслучайно. Местные жители таким образом пытаются привлечь внимание к проблемной дороге. Сергей пояснил, что она муниципальная, то есть, отвечать за ее состояние должны городские власти. В доказательство он скинул ссылку на реестр муниципальных дорог Ростова-на-Дону, в котором значится переулок 3-й Доступный.

- Глава района обещал два "КамАЗа" фала (асфальтовая крошка - прим. авт.), но не выполнил, - подытожил Лысенко.

Впрочем, многие комментаторы увидели во всей этой ситуации и позитивную сторону - для ребятишек катание на лодке по луже на всю жизнь останется веселым воспоминанием из детства.

А ВОТ БЫЛ СЛУЧАЙ

Экология Ростова-на-Дону: в луже на улице Евдокимова завелись утки

Ростовчане в социальной сети обсуждают видео большой лужи на улице Евдокимова. Автомобилист снял на телефон, как в воде, затопившей проезжую часть, словно в пруду, плавают утки. Водитель несколько опешил: то ли возмутиться беспорядку на дороге, то ли порадоваться за экологию города. (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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