Состояние миллиардеров в списке Forbes-2019 из Ростова-на-Дону за год сократилось в сумме на $400 млн

Forbes опубликовал очередной список богатейших людей России, в котором фигурируют двести фамилий отечественных бизнесменов: первые сто из них являются долларовыми миллиардерами, вторые сто — мультимиллионерами.

Их совокупное состояние составляет, по итогам 2018 года, $496 млрд.

Итак, 16-й рейтинг авторитетного издания возглавил крупнейший акционер «Сибура» и «Новатэка» 63-летний Леонид Михельсон, состояние которого аналитики оценили в 24 миллиарда долларов.

На втором месте — глава совета директоров НЛМК Владимир Лисин с состоянием $21,3 млрд (годом ранее он был на первом месте, но при этом на $2,2 млрд «беднее»). На третьей строчке — президент «Лукойла» Вагит Алекперов ($20,7 млрд), на четвертой — председатель совета директоров «Северстали» Алексей Мордашов ($20,5 млрд), на пятой — член совета директоров «Новатэка» и «Сибура» Геннадий Тимченко ($20,1 млрд).

Южную столицу в списке Forbes представляют по-прежнему два человека: основатель группы «Агроком» Иван Саввиди и председатель совета директоров «Глории Джинс» Владимир Мельников. А вот выбывшему годом ранее из рейтинга владельцу «Юга Руси» и Новошахтинского завода нефтепродуктов Сергею Кислову вновь не удалось достичь уровня "входного билета" в клуб богатеев в размере 500 миллионов долларов, хотя рейтинге-2017 он присутствовал, занимая 153-е место из двухсот, и тогда его состояние оценивалось в $650 млн.

Для 60-летнего Ивана Саввиди, к слову, тоже, судя по перемещению с 53-го места в 2018-м на нынешнее 64-е, год проведения ЧМ-2018 выдался непростым: его капитал сократился с 1,9 млрд долларов до 1,5 млрд. Впрочем, не исключено, что та огромная сумма в $1,6 млрд, которая сложилась, по оценке экспертов, ранее за счет продажи его компании «Донской Табак» японской корпорации Japan Tobacco, на самом-то деле, не тает, а инвестируется постепенно в другие проекты.

Зато у вернувшегося в рейтинг в 2017-м Владимира Мельникова (до этого бизнесмен, которому исполнился недавно 71 год, покинул список, потеряв, по данным аналитиков, 150 миллионов долларов), ситуация, кажется, сейчас стабильная: после того, как в год возвращения ему удалось увеличить свое состояние на $100 млн — до 700 млн долларов, он сумел, по крайней мере, ничего не потерять. Что было, то и осталось. При этом он еще и поднялся в списке с прошлогодней 155-й позиции на 151-ю.