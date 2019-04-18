В Шахтах молодой человек, опубликовавший интимные фотки бывшей невесты, отработает 200 часов на благо города

В Шахтах вынесли приговор по пикантному уголовному делу. Местного жителя по имени Артур (ему 29 лет от роду) обвиняли в публикации интимных фотографий бывший подруги. Из материалов уголовного дела следовало, что влюбленная пара длительное время находилась в романтических отношениях. Но не сложилось. Однажды между молодыми людьми произошла размолвка, и, увы и ах, отношения прекратились. Злопамятный (а может и нет, просто мстительный) кавалер, движимый разрывающими его противоречивыми чувствами, «желая опорочить бывшую возлюбленную, собрал ее интимные фотографии, сделанные в период совместного общения, и разместил на всеобщее обозрение в сети Интернет».

Девушка обиделась настолько, что решила привлечь его к уголовному делу. Она написала заявление в региональный следком, где с ее позицией согласились.

- Гражданин виновным себе не признал, - рассказали в прокуратуре Шахты, представитель которой поддерживал обвинение в суде. - Вместе с тем, доводы подсудимого опровергнуты совокупностью представленных стороной обвинения доказательств.

Для других мстительных экс-возлюбленных надзорное ведомство напоминает, что «право на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, защиту своей чести и доброго имени гарантировано ст. 23 Конституции Российской Федерации. Законом запрещено собирать или распространять сведения о частной жизни лица, составляющих его личную или семейную тайну, без его согласия».

Что касается Артура, то он будет трудится с веником и граблями на благо города - суд назначил ему 200 часов обязательных работа. Судя по отсутствию информации о моральной компенсации, девушка оказалась менее мстительной и не потребовала возмещение в денежном эквиваленте, либо все-таки молодые люди нашли взаимопонимание на этапе судебного процесса.

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