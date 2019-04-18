Двадцать библиотек из Ростовской области претендуют на получение финансирования в рамках нацпроекта «Культура»

В донском регионе рассчитывают переформатировать библиотеки из состояния книгохранилищ, в котором многие (а точнее, если уж откровенно, то большинство) пребывают сегодня, в своеобразные досуговые центры, способные привлечь интерес всех поколений — от пенсионеров до молодежи.

Собственно, к слову, борьба за внимание именно подрастающего поколения станет одним из ключевых моментов в этом процессе, который будет происходить в рамках нацпроекта «Культура».

Этой теме была посвящена дискуссионная площадка «Открытая трибуна» при ЗС РО, которая так и называлась - «Библиотеки XXI века: от книгохранилищ к центрам притяжения».

- Знаете, недавно мы, вместе с Центром компетенций по развитию городской среды, в рамках проекта под названием «Диалог о городе» провели исследование, результаты которого, признаться, неприятно удивили: представьте себе, что 80 процентов школьников предпочитают проводить свободное время в торговых центрах! - рассказала председатель комитета донского парламента по образованию, науке, культуре и информполитике Светлана Мананкина. - А когда мы спросили, почему, собственно, так происходит, одна девочка нам тогда очень емко сказала: «Потому что у нас что в поликлинику зайдешь, что в ДК — все одинаковое, меняются только плакаты на стенах».

Иными словами, детей и подростков просто не привлекает библиотека как вариант проведения досуга — и, соответственно, к книгам их тоже приблизить не удается. Учителя говорят — мол, тут бы хоть школьную программу освоили, с классикой ознакомились, а уж про чтение как увлечение и вспоминать не приходится.

Так вот — специалисты полагают: вопрос реновации (или же, если угодно, глобального изменения) культурно-досуговых учреждений и библиотек, в частности, в сторону откладывать никак нельзя. И то, как именно следует менять их, и обсуждали на дискуссионной площадке с участием представителей профессионального библиотечного сообщества, экспертов из областного Центра компетенций, архитекторов и дизайнеров интерьера, а также, разумеется, молодежи.

Говорили о программе развития библиотек в целом, целях и задачах предстоящей реновации, критериях отборы учреждений и, разумеется, риски и барьеры, без которых, как известно, обойтись обычно не получается.

- Одним из подразделов национального проекта «Культура», разработанного в рамках реализации президентского Указа, является его составляющая «Культурная среда», - пояснила Мананкина. - И в рамках этого проекта Федерация готова финансировать на конкурсной основе создание так называемых модельных библиотек — то есть библиотек нового поколения, совершенно иного уровня и стандарта.

По ее словам, суть как раз в том и состоит, что это должно быть не просто книгохранилище, а полноценные культурные центры и центры просвещенного досуга — то есть, хорошо укомплектованные, оснащенные современным компьютерным оборудованием и использующие в своей работе новейшие информационные технологии.

И сделать это призван проект "Культурная среда". Фото: пресс-служба ЗС РО.

- С одной стороны, у нас есть актуальная потребность в реновации, с другой стороны, есть реальные финансы, за которые мы можем побороться, - продолжила депутат ЗС РО. - По статистике прошлого года, почти 1,6 млн человек в Ростовской области являются пользователями библиотек — это впечатляющие цифры, на самом деле. И если мы те амбициозные задачи по реновации, которые ставим, реализуем в запланированном объеме, то изменения коснутся большого числа людей.

Руководитель областного Минкульта Анна Дмитриева, в свою очередь, сообщила, что в рамках регионального проекта «Культурная среда», при поддержке губернатора Ростовской области Василия Голубева, выделено финансирование на капремонт сельских ДК, в которых, как правило, и располагаются местные библиотеки (и, кстати, их активно посещают люид старшего возраста, для которых это и есть место проведения досуга), а также на пополнение библиотечных фондов.

- На конкурс мы можем подать всего двадцать заявок в год, - отметила Светлана Мананкина. - Всего в рамках нацпроекта по всей стране за шесть лет будет создано 660 модельных библиотек — получается, аз в год будет проводиться конкурс на 110 из них. И каждый субъект Федерации имеет право всего на двадцать. Существует вообще десять критериев, утвержденных постановлением Правительства РФ, по которым будут отбираться библиотеки для конкурса.

Часть из них, по ее словам, требуют проработки на региональном уровне — в частности, критерий наличия программы развития библиотек в субъекте.

- И задача сегодняшней дискуссии — это, отчасти, выйти на разработку такой программы, - пояснила руководитель парламентского комитета. - Плюс хотелось бы отметить, что некоторые из тех критериев, по которым нас будут оценивать, самостоятельно реализованы быть не могут. Например, дизайн-проект или современное зонирование. Но здесь навстречу нам пошла Академия архитектуры и дизайна ЮФУ: студенты-старшекурсники факультетов архитектуры и интерьера будут помогать библиотекам оформить современное зонирование и интерьер, востребованные молодежью, для привлечения их интереса к библиотекам.

КСТАТИ

Главные атрибуты современных модельных библиотек

Таковых — всего четыре, но они очень серьезные. Это:

* Современный интерьер – значит, пространство, которое должно быть легко модифицироваться под разные задачи – читальный зал, лекторий, просмотр фильма по необходимой теме.

* Открытый доступ к библиотечным фондам – как непосредственно к книгам, так и к электронным носителям.

* Широкополосный доступ в Интернет.

* Событийное наполнение – библиотека уже не может быть обычным книгохранилищем, это должно быть место проведения культурно-просветительского досуга, где проходят мероприятия, лекции, мастер-классы, дискуссии.