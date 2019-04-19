«Не отдашь этого - заберем и старшего»: чиновница из опеки в роддоме отняла малыша у матери и отдала в приёмную семью

Громкий скандал разразился в городке под Ростовом-на-Дону с населением чуть больше 22 тысяч человек. Благополучный, известный на весь мир своей керамикой Семикаракорск. И на тебе - драма, которая сделала несчастными сразу несколько семей. Если бы не неравнодушие районной прокуратуры, все могло бы закончиться совсем иначе.

«СЕМЬЯ ИЗ СУРГУТА ЖДЕТ»

Казалось бы, дело, которым сейчас редко удивишь. Органы опеки обратились в городской суд с требованием лишить одну из местных мамаш родительских прав. Мол, женщина пьющая. Уже есть один сын-детсадовец. Семья стоит на учете, как неблагополучная. Зачем же еще одного опасности подвергать?

Более того, для новорожденного уже была подобрана и семья - правда, в Сургуте и в трех тысячах километрах отсюда. Но зато любящие приемные родители могли дать ребенку гораздо больше, чем собственная горе-мать. Видимо, таким образом и размышляли местные чиновники, когда запускали бюрократическую машину.

Дело оставалось за малым - все оформить документально.

Несколько месяцев ребенок провел в детдоме.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

«НЕ БЫЛА ОНА ПОХОЖА НА МАТЬ-КУКУШКУ!»

Однако во время судебного заседания неожиданно всплыли факты, от которых даже у видавших виды волосы могли стать дыбом.

- Не была она похожа на мать-кукушку и на асоциальную тоже, - говорят в районной прокуратуре. - Было видно, что переживает по поводу случившегося. Говорила, что хочет растить и воспитывать своего ребенка сама. И тогда мы решили расспросить ее по подробнее.

В итоге, мать призналась, что заявление об отказе от сына написала не сама, а под давлением чиновников местного отдела образования. Мол, прямиком к ней в роддом пришла сотрудница из органов опеки и заявила: «Не напишешь отказ на одного, заберем обоих». 40-летняя роженица законов не знала, испугалась и слету подписала все бумаги.

Ребенка отправили в дом малютки, а потом и в Сургут к приемным родителям.

- При таких обстоятельствах правовые основания для предварительной опеки отсутствовали, - прокомментировали сложившуюся ситуацию в прокуратуре.

Суд отказал в иске о лишении матери родительских прав. Чиновники подали апелляцию и снова проиграли.

Похоже, чиновница решила, что малышу будет с приемными родителями лучше, чем с родной матерью.Фото: Алексей БУЛАТОВ

«ЧИНОВНИЦЕ ГРОЗИТ ДО ДВУХ ЛЕТ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ»

В итоге, решение о предварительной опеке было отменено, так как оно было принято на основании недействительных документов. А сына вернули матери. Правда, потребовалось на это больше года: несколько месяцев малыш прожил в доме малютки, а потом еще девять - в новой семье.

Кроме того, в прокуратуре говорят, что ярлык на "мать-алкоголичку" повесили напрасно. Еще до рождения ребенка она якобы бросила пить. И муж ее во всем поддерживал. На суде это подтвердили соседи женщины. А визиты опеки - медики, ставшие невольными свидетелями драмы "чиновник-человек".

Более того, прокуратура инициировала проверку в отношении и того самого главного ведущего специалиста, которая и оформляла документы. Говорят, она уже не работает в администрации.

Сейчас следователи выясняют: чем руководствовалась чиновница, когда отправляла малыша приемным родителям? На суде она уверяла, что определила новорожденного в первую нуждающуюся семью, находящуюся в банке данных усыновителей и опекунов.

В отношении нее уже возбуждено уголовное дело по статье 292 «Служебный подлог». Максимальное наказание, предусмотренное законодательством, до двух лет лишения свободы или штраф до 80 тысяч рублей. Кроме того, ее руководителю - заведующему отделом образования, объявлен выговор.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Чиновники отбирают у нищей бабушки четверых внуков, подкинутых матерями-кукушками

79-летняя батайчанка Нина Павловна бьется за своих правнуков не на жизнь, а на смерть. Правда, похоже, выиграть в этой битве сердобольной пенсионерке не суждено. Несколько лет бабуля чуть ли не в одиночку воспитывала малышей, старшему из которых девять лет, младшему - два с хвостиком. Но, по ее словам, как только местные чиновники прознали про бедственное положение семьи, в доме не осталось ни одного ребенка - всех в считанные дни отобрали. (подробности)