Майские выходные 10-12 мая 2019 Ростов-на-Дону: программа мероприятий в парках. Праздничный парад и фейерверк отгремели накануне, 9 Мая. Как рассказали газете "Комсомольская правда-Ростов" в экстренных службах региона, празднование Дня Победы в Ростовской области прошло без происшествий и в штатном режиме. А тем временем майские каникулы продолжаются, и горожан приглашают в парки, каждый из которых приготовил свою праздничную программу для гостей*.

ПАРК ИМЕНИ МАКСИМА ГОРЬКОГО

Так, главный городской парк имени Максима Горького, уже в пятницу, 10 мая, он порадует донским фестивалем казачьих песен «Майдан Победы», который состоится на Центральной эстраде парка. В это время для ростовчан и гостей города развернется и выставка мастеров декоративно-прикладного творчества «Город мастеров». Ее можно будет посетить и в следующие два дня - 11 и 12 мая. Тогда же в этом парке состоятся и другие праздничные концерты, которые поднимут настроение всем гостям парка.

ПАРК 1 МАЯ

Что на улице Большая Садовая 10 мая с 11.00 до 13.00 проведет для всех караоке “Ваши любимые мелодии”. А 11 мая с 16.00 до 17.00 здесь состоится вечер отдыха “Танцевальное Рандеву”. В воскресенье, 12 мая, юных гостей приглашают с 17.00 до 18.00 на художественную площадку, где состоится конкурс рисунков на тему: “Моя любимая семья”. Рисовать приглашают вместе с мамами.

ПАРК ЛЕВОБЕРЕЖНЫЙ

Самый молодой парк Ростова-на-Дону найдет, чем удивить. Так, 10 мая, с 11.00 до 13.00 обещают отдыхающим развлекательную программу “Танцевальные Движения”. На следующий день, 11 мая, с 15:00 - 18:00 там же запланирована анимационная программа «Непоседы». А 12 мая утром с 10:00 до 12:00 здесь начнут отмечать Международный День семьи. Гостей ожидает праздничная программа для многодетных и малообеспеченных семей «Рецепт семейного счастья!». Пройдут концертная программа, а для детишек будут организованы конкурсы, игры и викторины. Вечером с 15:00 до 18:00 для гуляющих готовят анимационную программу «Непоседы».

В праздники в Ростове-на-Дону есть чем заняться. Фото: ГОПАЛО Ольга.

ПАРК ДРУЖБА

Не хочется далеко уезжать от дома? У жителей Северного жилого массива есть альтернатива - прийти в парк на улице Капустина. С 16.00 до 17.00 10 мая для людей серебряного возраста здесь обещают танцевальную площадку "Рио-Рита" . А 11 мая с 12.00 до 13.00 состоится концертная программа, приуроченная к Международному Дню матери. Ну, и в последний день майских каникул, 12 мая, с 15.00 до 16.00 пройдет мероприятие под названием весенняя радиогазета «День посадки леса».

ПАРК ИМЕНИ ОКТЯБРЯ

Тут с 16.00 до 18.00 10 мая обещают организовать фонотеку патриотической и популярной музыки. А еще развлекательно-игровую программу «Солнечные лучики». В это же время, но уже на следующий день, 11 мая, гостей ждет подборка из фонотеки популярной и детской музыки. А еще мастер-класс «Юный художник» и детскотека. Праздничные гуляния продолжатся и 12 мая. Еще одна фонотека патриотической популярной музыки запланирована с 16.00 до 18.00 и музыкально-развлекательная программа для посетителей «Как хороша весна Донская».

ПАРК ОСТРОВСКОГО

В парке на Сельмаше в субботу, 11 мая, с 11.00 до 12.00 ростовчан всех возрастов ждут увлекательные выходные, куда войдут мероприятия выходного дня и игры. А 12 мая с 11.00 до 12.00 - состоятся спортивные игры и танцы для малышей.

Гуляния в ростовских парках будут до 12 мая. Фото: НОРОВ Дмитрий.

*По данным Управления культуры г. Ростова-на-Дону.

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