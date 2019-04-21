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Общество

Темная тема: где в Ростове-на-Дону будут отключать свет 22-26 апреля 2019

Отключения света в Ростове-на-Дону на предстоящей рабочей неделе 22-26 апреля 2019
Илья БОГОМОЛОВ
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На предстоящей рабочей неделе ростовчан ждут новые отключения света.На предстоящей рабочей неделе ростовчан ждут новые отключения света.Фото: Олег РУКАВИЦЫН
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Темная тема, как говорят ВКонтакте, ожидает ростовчан. Городские электросети донской столицы сообщают об отключениях, запланированных на предстоящей рабочей неделе. В связи с техобслуживанием оборудования свет будут отключать в дневные часы (в основном, с 9:00 до 17:00) по следующим адресам.

22 апреля

ул. Красноармейская, 188-190, 194-210, 216, 222;

ул. Горького, 195, 199-201; пр. Чехова 84-90, 79;

пер. Университетский, 109, 115, 115А;

ул. Московская, 51; пер. Соборный, 17-21, 22; ул. Темерницкая, 55;

ул. Серафимовича, 58; ул. Восточная, 32-48; пр. Кировский 88-90;

ул. Жмайлова, 25, 27, 27/1, 27А, 27А;

ул. Малиновского, 40, 38/29; пр. Стачки, 232, 232/34, 226, 228;

ул. Лихачева, 15-35, 12-42; ул. 12-го декабря, 51-69, 70-92;

ул. Карбышева, 33-41; ул. Грисенко, 16-40;

ул. 2-я Грамши, 100-128; ул. Онежская, 1-19, 2-16;

ул. Печорская, 133-149, 118-132; ул. Двинская, 53-69, 80-94;

ул. 26-го Июня, 149-163, 148-162; ул. Волжская 151-165, 160-147;

пр. 40-летия Победы, 37-47;

ул. Былинная, 8Б; ул. 2-я Краснодарская, 68, 68/1, 68/2, 127, 127А;

садовое товарищество «Победа»;

23 апреля

Большая Садовая, 100-110; пр. Чехова, 36, 42-46, 27-29;

ул. Петровская, 13, 47, 52-78; пер. Крыловской, 38, 40, 31-37;

ул. Социалистическая, 125-133, 133Б, 128-134, 153;

пр. Кировский, 26-30, 23, 23А, 23Б; ул. Журавлева, 29-31;

ул. Катаева, 125-155, 100-124; ул. Черепахина, 72-94;

2-й переулок, 13-19, 12-16; ул. Катаева 91-123, 68-98;

ул. Варфоломеева 51-75, 58-92; 79-97, 94-128;

ул. Малюгиной 63-83, 44-68; пер. Скрыпника 1-11, 2-10;

пер. Гвардейский 27-37; 2-й переулок 1-11, 2-160;

28-я Линия, 13; пл. Толстого, 19/2; ул. Черевичкина, 9/9;

пер. Боковский, 22-38; пр. 40-летия Победы, 2-18;

пер. Норильский, 15-27, 40-56; ул. Книжная, 2-60, 1-41;

пер. Рационализаторский, 55-63, 22-48;

ул. Привокзальная, 3, 3А;

ул. Комарова, 1/1, 18, 18/1, 18/2, 20, 20/1, 20В, 20/2, 20/3;

24 апреля

Большая Садовая, 108-124, 124А; ул. Обороны, 35-51, 32-40;

ул. Тургеневская, 23-37, 14-16; пер. Островского, 3-17, 4-22;

ул. Социалистическая, 138, 141, 152, 145, 154, 160;

ул. Российская, 1, 2-14; ул. Курчатова, 2, 2А, 2Б;

ул. Комарова, 12А, 12/2, 14/1, 16, 16/1, 16/3; пр. Королева, 2, 2/12А, 2/2;

25 апреля

ул. Шаумяна, 3-5, 8-12, 11-13, 15-17, 23-27, 28-36, 36А, 38, 40-46;

Большая Садовая, 20, 28, 30, 32-44, 34А, 32/36;

пер. Братский, 27, 30-34; ул. Серафимовича, 11, 15-23, 12-26;

ул. Социалистическая, 11-15, 15-37, 16-22, 23-25, 24-36; ул. Островского, 37-39;

пер. Халтуринский, 33-35, 28-32;

ул. Молодежная, 83, 80/29; ул. Российская, 38А-48, 31-51;

ул. 1-я Грамши, 2-6; ул. 2-я Грамши, 24-34, 27-35; ул. Хмельницкого, 1-21, 2-22;

ул. Лихачева, 15-35, 12-42; ул. 12-го декабря, 51-69, 70-92;

ул. Карбышева, 33-41; ул. Грисенко, 16-40;

ул. Комарова, 10, 8/2; пр. Королева, 1, 1Б, 1Д, 1/5;

22-25 числа

ул. Вологодская; ул. Новополоцкая; ул. Каракумская; ул. Односторонняя;

ул. Каменобродская; ул. Боряна; ул. Баграмяна; ул. Алагирская;

ул. Армянская; пер. Сумский; пер. Персиановский;

23-24 числа

7-я Линия, 37-65, 38-64; 9-я Линия, 41-49, 38-66;

ул. 1-я Пролетарская, 67-79, 64-76; ул. Мясникова, 58-92;

25-26 числа

7-я Линия, 65-87, 66-96; 9-я Линия, 51-87, 68-84; ул. Листопадова, 93-109, 62-90.

ИСТОЧНИК KP.RU

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