"90-е" на дворе: на окраине Ростова-на-Дону восемь человек устроили облаву на таксиста

В социальных сетях появился анонимный рассказ ростовского таксиста, который чуть было не стал жертвой разбоя на окраине города. Мужчина удивляется: неужто "90-ые" на дворе? То, что с ним произошло, не иначе как беспределом не назовешь.

- Вчера в 12 ночи (20 апреля - прим. авт.) принял заказ в садовом товариществе "Гамма-Труд". Подъехал к месту, выскакивают три типа, один кидает доску с гвоздями под колеса, другой наставляет пистолет, я нажимаю по газам и резко сдаю назад, третий в это время передает кому-то по рации, что я уезжаю, - вспоминает таксист. - Я поворачиваю в соседний переулок, там еще два человека начинают обкидывать камнями и металлическими предметами мою машину. Я уезжаю в третий переулок, там еще трое человек, один опять кидает доску под колеса, двое других обкидывают машину. Еле уехал. Машина, естественно, помята, резина в хлам.

Не все ростовчане поверили в эту историю. Люди в комментариях предположили, что она была выдумала ради лайков, так как ни фото поврежденного автомобиля, ни конкретного адреса, где произошло нападение, анонимный таксист не опубликовал. Однако он заверил, что написал заявление в полицию, и в пресс-службе ГУ МВД по РО "Комсомолке" подтвердили, что такое заявление действительно поступало, сейчас проводится проверка.

- Классный боевичок. Целая спецоперация, чтобы отжать машину? - удивился один из комментаторов.

- Зачем выскакивать, если можно спокойно сесть сзади и сунуть дуло в затылок? Что-то тут не сходится, - заподозрил другой.

- 15 лет проработал в такси, душили удавкой, ставили на перо, просто угрожали много раз, но чтоб такое кино! Никто до остановки и посадки в авто ничего не делает, кроме пьяных идиотов, а тут прям облава со всех сторон с досками, гвоздями, камнями, рациями, пистолетом, а автор уехал... Такой беспонтовый сценарий, - высказал свое мнение пользователь Николай.

"КП" попросила высказать свое мнение об этом инциденте, человека, который много лет таксовал по улицам Ростова. Блогер Леонид Big L раньше рассказывал в соцсетях о жизни водителей, теперь переключился на путешествия, но о нелегкой жизни таксистов знает не понаслышке.

- У меня таких ситуаций было много. И пистолет к виску подставляли, и нож к горлу. Это вполне закономерная история, так как таксист всегда сам по себе, он - свободный человек, который не принадлежит, по сути, ни к кому и никак не защищен. Частник на своей машине или еще хуже - арендует автомобиль, - говорит ростовчанин. - Ночью часто попадаются неадекватные клиенты, которые непонятно куда и зачем едут. Могут отобрать машину, чтобы просто покататься. Многие безбашенные наркоманы или алкоголики угоняют автомобили, чтобы разобрать и продать по частям. К нам на самом деле возвращаются "90-ые", потому что ситуация в стране ухудшается. Я, например, ночью не работаю, потому что мне таких историй уже хватило.

Кстати, в комментариях под постом таксиста появилась еще одна версия произошедшего. Мол, нападавшие были вовсе не разбойниками, а бдительными местными жителями, которые таким образом борются с закладками наркотиков. Этим можно объяснить их организованность. Ведь, как известно, закладчики и их "клиенты" часто передвигаются по городу на такси. Не удивительно, что жители окраин стали с подозрением относится к чужим машинам. Кто же в данной истории хотел совершить преступление, теперь предстоит выяснить сотрудниками полиции.