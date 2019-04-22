Госдума приняла в окончательном чтении закон о бесплатном пайковом угле для шахтеров, инициированный донским парламентом

Государственная дума России приняла в третьей, то есть — окончательной, редакции закон о бесплатном пайковом угле для шахтеров, за который почти полтора десятка лет подряд, можно сказать, бились, лоббируя его рассмотрение и утверждение, депутаты Законодательного собрания Ростовской области, собственно, и выступившие инициаторами его появления.

В донском парламенте это решение коллег их ГД РФ назвали торжеством социальной справедливости: ведь это напрямую касается в том числе и Ростовской области, где угольная промышленность в советское время была одной из мощнейших в стране.

Как только закон вступит в силу (это случится 1 января 2020 года), количество получателей бесплатного пайкового угля на Дону вырастет более чем на 1,6 тысячи человек, а в целом по России — на девять тысяч.

- Знаете, дело в том, что до последнего времени федеральный закон не позволял получать пайковый уголь тем людям, которые отработали десять лет на государственном предприятии угольной промышленности и достигли пенсионного возраста либо после процедуры банкротства, либо после приватизации предприятия, - объяснил ситуацию спикер ЗС РО Александр Ищенко. - И четырнадцать лет Заксобрание нашего региона добивалось возвращения льготы по пайковому углю всем шахтерам-ветеранам. Мы неоднократно ставили этот вопрос перед федеральным законодателем, но всякий раз мы наталкивались на очередной отказ.

Однако донские депутаты, не отчаиваясь этими неудачами, продолжали добиваться своего — чтобы внесли коррективы в ФЗ «О госрегулировании в области добычи и использования угля, об особенностях соцзащиты работников организаций углепрома».

- Ситуация изменилась лишь во взаимодействии с нынешним созывом Государственной думы: за продвижение инициативы нашего областного ЗС активно взялись депутаты донского крыла ГД РФ — и наши общие напор и настойчивость позволили восстановить социальную справедливость для ветеранов-шахтеров, - подчеркнул Ищенко.

В очередной раз попытка переломить сопротивление тех, кто был против появления поправок в закон, была предпринята в феврале прошлого года, когда в Москве по инициативе донского парламента состоялось совещание комитета Совета Федерации по экономической политике, которое как раз было посвящено вопросам финансирования работ по ликвидации негативных последствий деятельности выработанных шахт и разрезов на территории моногородов.

И вот тогда-то, по большому счету, и случился этот самый перелом в ситуации.

- В советское время бесплатный пайковый уголь предоставлялся всем шахтерам-пенсионерам, - напомнил предысторию вице-спикер и председатель комитета ЗС РО по соцполитике Сергей Михалев — сам в прошлом шахтер, руководитель предприятий углепрома и экс-министр промышленности и энергетики региона. - В 1996-м, с принятием Федерального закона № 81-ФЗ, действие этой льготы было продолжено. Но вот в 2005-с были внесены поправки, исключающие из льготополучателей тех шахтеров, которые выходили на пенсию с приватизированных добывающих предприятий. И все - в итоге, в рабочих поселках сложилась совершенно странная ситуация, когда живущие по соседству пенсионеры-шахтеры, имеющие одинаковый трудовой стаж, оказались в разных условиях – одни получали от государства бесплатный уголь, а другие его покупали.

- В адрес депутатов Госдумы поступали многочисленные обращения из угольных регионов страны, - отметил зампред думского комитета по энергетике Дмитрий Исламов. - В обращениях прямо указывалось на социальную несправедливость по отношению к наименее защищенным категориям граждан – пенсионерам-шахтерам, семьям работников, погибших при исполнении ими своих трудовых обязанностей или вследствие профзаболевания, вдовам, инвалидам труда и по общему заболеванию. Затраты на приобретение угля для отопления жилищ указанных лиц составляют весомую часть семейного бюджета.

Словом, теперь «перекос на местах» исправлен.